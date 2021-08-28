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阿富汗難民機上生產 以搭乘的軍機代號為女兒命名

編譯林梅婕／綜合27日電 
一名阿富汗難民婦女在美軍出動的波音C-17運輸機上分娩，產下一名女嬰，決定以軍機代碼Reach 828為女兒命名「莉綺」(Reach)。(路透)
一名阿富汗難民婦女在美軍出動的波音C-17運輸機上分娩，產下一名女嬰，決定以軍機代碼Reach 828為女兒命名「莉綺」(Reach)。(路透)

隨著阿富汗前政權崩潰，許多難民們倉皇逃離；8月21日一架美軍出動的波音C-17「全球霸王」運輸機載滿阿富汗難民撤離，一名孕婦在飛行途中分娩，產下一名女嬰，為了紀念她獨特的出生經過，母親決定以她們搭乘的軍機代號Reach 828，把女兒命名「Reach」。

據稱，運輸機降落德國的拉姆施泰因空軍基地(Ramstein base)後沒多久，Reach就順利出生；美國空軍機動司令部(US Air Mobility Command)指出，該名孕婦在飛行途中就覺得要生了，但由於機艙與人體的壓力差過大，她甚至出現低血壓併發症，有喪命之虞，當時飛行員便降低飛行高度，以紓緩這名孕婦的不適。

軍事時報(Military Times)報導，當時機上其他難民還用頭巾和包布遮住母女倆，希望能為她們保留一些隱私。

美軍歐洲司令部司令、空軍上將沃特斯(Tod Wolters)表示，其實還有另兩名婦女也在撤離行動中產子，但只有Reach是在飛機上出生。

沃特斯說，所有撤離過程生下的寶寶目前都健康安好，其他兩個寶寶目前被安置在德國的蘭茨圖爾區域醫療中心(Landstuhl Regional Medical Center)。

一名阿富汗難民婦女在美軍出動的波音C-17運輸機上分娩，產下一名女嬰，決定以軍機...
一名阿富汗難民婦女在美軍出動的波音C-17運輸機上分娩，產下一名女嬰，決定以軍機代碼Reach 828為女兒命名「莉綺」(Reach)。(Getty Images)

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