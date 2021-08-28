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IS、凱達等恐怖組織適應力強 挨打數十年仍能釀巨禍

編譯潘勛／綜合27日電
阿富汗的撤離行動面臨的「最大且最直接」威脅，來自神學士的死敵、極端組織伊斯蘭國分支「ISIS-K」，他們有能力發動大型攻擊。圖為ISIS戰士。(美聯社)
阿富汗的撤離行動面臨的「最大且最直接」威脅，來自神學士的死敵、極端組織伊斯蘭國分支「ISIS-K」，他們有能力發動大型攻擊。圖為ISIS戰士。(美聯社)

即便神學士未奪取阿富汗政權前，反恐專家便擔憂阿國可能再成恐怖活動沃壤，26日兩起爆炸案造成至少13美軍及上百名阿富汗百姓喪命後，專家們更加害怕恐怖組織在阿富汗猖獗不僅是夢魘，而且很快就變成事實，尤其伊斯蘭國(IS)及凱達(Al Qaeda)更令人憂心。

紐約時報報導，IS已承認26日喀布爾市自殺炸彈攻擊案是其所為；阿富汗最受歡迎電視頻道「托洛」(Tolo)的老闆莫森尼(Saad Mohseni)表示，恐攻再起，真不知該如何形容叫人有多失望及消沉，好像一切如昨，爆炸案更多，恐攻日增，唯一不同的是：人民還得在神學士政權下面對一切。

美國率國際盟軍打仗20年，意欲踏平恐怖活動，也的確對凱達及IS兩組織打擊沉重，殺死不少其戰士及領導人，大致上也讓兩組織無法再據有領土。

恐怖行為專家指出，但事實證明，兩組織有適應力，演化成較疏鬆的組織，不停尋找全球新變故地點，在當地扎根，再把極端主義付諸行動。

喀布爾機場附近的自殺炸彈案證明，儘管美國人付出心血，這些恐怖團夥還是有大規模殺傷力，造成慘重傷亡；也令人不禁懷疑，2020年神學士與川普政府協商讓美軍撤離阿富汗時，最重要的承諾，就是讓阿富汗不再成為恐怖組織的根據地，對美國及其盟邦發起攻擊，此一保證能否落實。

神學士閃電般奪取全國，絲毫無法保證境內好戰分子都納入其掌控；相反地，伊斯蘭國在阿富汗的分支「呼羅珊伊斯蘭國」(Islamic State Khorasan，ISIS-K)雖然規模較小，卻是神學士的強勁對手，2021年間已對平民、官員及神學士本身進行數十次攻擊。

聯合國6月公布的報告指出，美軍要撤離前幾個月，大約8000到1萬名伊斯蘭聖戰士由中亞、俄屬高加索地區、巴基斯坦及中國新疆地區流入阿富汗，這些人大多與神學士或凱達組織掛鉤，但其他人則與ISIS-K結盟；神學士保證要讓阿富汗獲得安全、穩定，但實力壯大後的ISIS-K則對此造成重大威脅。

雖說恐怖行為專家認為阿富汗境內IS戰士應該無力向西方國家發動大規模攻擊，但很多人也認為比起凱達組織，IS對世上更多地方更為危險，在敘利亞、伊拉克、亞洲、非洲威脅更大，散播得更廣，對年輕世代吸引力也更強。

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