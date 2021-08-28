撤軍或派軍追捕ISIS-K？黑暗過後 拜登臨復仇抉擇

喀布爾機場爆炸案後，拜登總統面臨復仇抉擇：如何派軍追捕發動恐怖攻擊的「呼羅珊伊斯蘭國」。(美聯社)

呼羅珊伊斯蘭國(ISIS-Khorasan)26日發動喀布爾(Kabul)機場連環爆炸案，震驚全世界，更撼動華府；面對美國阿富汗 駐軍遭受十年來最致命攻擊，拜登 總統連續兩天宣示「要讓他們付出代價」；但這場報復和追捕，要如何辦到？

拜登的怒吼似乎在向國人提出有力保證，畢竟此時此刻，人們正目睹拜登的決策能力，和撤軍混亂本質所造成的嚴重損害；更令人震驚的現實是，在31日永久撤軍期限截止前，恐怕還會有更多事件發生。

期限剩4天 成最危險時日

喀布爾機場外的自殺爆炸案體現出一件事實：美國以「肅清阿富汗恐怖主義土壤」為名，持續派軍海外作戰20年，看來不但未能實現，結果證明似乎一切徒勞。

美國中央司令部司令麥肯齊將軍(Kenneth McKenzie)警告說，ISIS-K的新威脅可能迫在眉睫，還可能涉及火箭或車載自殺炸彈；這表示接下來這四天，將是美軍這場史上最長戰爭最緊張也最危險的時日，也代表20年的阿富汗戰爭最後一名死者還未出現。

發誓要報仇雪恨的拜登說：「我們將依照我們選擇的時間、地點，有力且精準地做出回應。」但爆炸案發生後，美國正面臨發動空襲和美軍駐留阿富汗更長時間的呼籲。

反恐專家表示，拜登必須進一步決定，要在美軍特種部隊仍留在喀布爾機場之際，立即攻擊存在於阿富汗的ISIS-K，還是要將某些地方的軍事部署，移向阿富汗？

前總統川普任內的國務院反恐事務協調員薩勒斯(Nathan Sales)指出，「除非我們擁有情報收集能力和準備完成任務的地面部隊，否則不可能將恐怖分子有效趕出阿富汗戰場。」

「我們不可能遠離反恐戰爭」

「我們可能非得回到阿富汗，才能拿下那些罪魁禍首，包括伊斯蘭國和凱達組織在內。」前國防部長和中央情報局(CIA)局長潘尼達(Leon Panetta)說，「我們可以離開戰場，但我們不可能遠離反恐戰爭。」

拜登在神學士奪取阿富汗政權十多天以來，因撤軍混亂、判斷失利，領導能力遭受質疑；諷刺的是，和過去三任前總統相比，拜登其實一直是最質疑美國扶植阿富汗國家計畫的華府領袖之一，最終卻是由他來承擔美國全面撤離的後果。

同樣諷刺的是，喀布爾爆炸案後拜登宣示報復，幾乎和前總統小布希在九一一恐怖攻擊發生幾天後的作法無二致；小布希當年在華府國家大教堂的祈禱儀式上說的正是：「這場衝突是因他人的時間和條件而起；將依我們選擇的方式和時間結束。」

如此的相似性反映出一個事實：就算美國的實力已被一場長達20年的戰爭消磨殆盡，美國總統仍特別可能受到恐怖主義的挑戰；這種不對稱的威脅雖然不能打敗美國，卻可以對它造成傷害，並讓它陷入長期衝突的威脅中。