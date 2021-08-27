一天逾8600人 載阿富汗難民班機塞爆杜勒斯機場

大批從阿富汗撤出的難民飛抵美國華府杜勒斯機場。(Getty Images)

拜登政府積極拯救阿富汗 難民，國防部與民航公司合作將難民陸續載往美國，位於維吉尼亞州 的杜勒斯國際機場 (Washington Dulles International Airport)停機坪幾乎要被乘載難民的班機給占滿；而這些難民在完成身分審查之前都不得下機，但爆量的作業程序不僅讓這些飛機在機場滯留將近十個小時，也讓這座本就擁塞機場的瓶頸惡化。

僅僅是26日上午就有七架乘載阿富汗難民的班機在排隊等候審查，國土安全部官員坦承，這些衣衫襤褸、有些甚至沒有穿鞋的難民已在機場等候數小時，因為審查作業量太過龐大，一度無法消化。

該名官員表示：「過去幾天我們不斷加強審查作業，但強化效率的同時我們也必須更加謹慎，才不會犧牲國家安全。」

據稱，一架載著數百名難民的飛機被迫在停機坪等候長達九個小時，所有難民才通過身分驗證下機；一名官員還透露，這些難民並未接受新冠病毒篩檢。

有機場官員指出，超過8600名阿富汗難民在25日當天抵達杜勒斯機場，共有六、七架飛機排隊等候審查，有些班機甚至等了10至12個小時。

維吉尼亞州州長諾譚(Ralph Northam)25日表示，已收到國防部指示，授權可用維州中部的「匡提科陸戰隊基地」(Marine Corps Base Quantico)和國民兵設施，收容阿富汗難民；州府官員表示，未來幾周，諾托威郡(Nottoway County)的匡提科和皮克特堡(Fort Pickett)將分別設置足以收容5000人和1萬人的設施。

另外，威斯康辛州陸軍基地麥科伊堡(Fort McCoy)也協助拜登政府安置難民，州長艾佛斯(Tony Evers)不僅親自與這些難民會面，該州聯邦參議員強森(Ron Johnson)更在25日加碼宣布，未來幾周將有約1萬名難民抵達麥科伊堡。

艾佛斯在聲明中表示：「我們在阿富汗的盟友們有很長的路要走，而威斯康辛州將持續提供支援、支持過去這20年來所有為美國勇敢犧牲付出的人。」

不過強森譴責拜登政府保證對難民身分進行審查的程序根本是金玉其外，敗絮其中，好比「在豬的嘴巴上搽口紅」；強森說：「也許他們只想做生物識別就好了，但你還是需要與他們提供的身份進行比對；至少也該看過他們的身分證明，但我聽說並沒有這麼做。」

身為退伍軍人、同時也是該州共和黨籍眾議會議員柯茲(Tony Kurtz)附和強森，他表示協助這些曾與美國合作的阿富汗人逃離固然重要，但「必須確保我們救出對的人，讓他們接受完整的身分驗證」。