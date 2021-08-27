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繞過制裁神學士法律 財政部允人道救援阿富汗

記者張聲肇╱綜合報導
美國將對阿富汗人民提供人道援助，圖為在喀布爾機場外硝煙下等待的阿富汗民眾。(美聯社)
美國將對阿富汗人民提供人道援助，圖為在喀布爾機場外硝煙下等待的阿富汗民眾。(美聯社)

美國財政部已繞過制裁神學士的現行法律，允人道救援組織提供糧食等給阿富汗，以免阿富汗平民在動亂中挨餓，深受經濟危機之苦。

華爾街日報26日報導，幫助人道組織轉錢的銀行也要財政部答應不會懲處；財政部官員已在對話中承諾。

美國自2001年9月11日以來，就把神學士集團列為恐怖組織，懲罰它庇護策畫並對美國發動九一一恐怖攻擊行動的凱達組織。現行美國法律禁止美國社團提供任何援助，包括物資、財務和服務給神學士。

國際貨幣基金會等提出警告，在神學士掌控下的阿富汗可能陷入經濟危機，加深人民的痛苦，也為難人道救援團體。

前美國駐阿富汗經濟參事澤登(Alex Zerden說，阿富汗人民不但面臨當前的動亂，也面臨多重人道危機，包括外逃難民成為國際互踢的皮球、國內旱災、失業率飆升。

「互相行動」（InterAction）和「建立和平聯盟」兩大人道救援組織呼籲財政部長葉倫發布正式文件，准許它們提供救援物資到神學士控制的地區，也希望政府明確指示，美國的制裁行動會如何影響受到神學士控制的民間企業和阿富汗公務員。

財政部官員說，與盟國商議後，美國准許有利阿富汗人民的人道救援繼續進行，但暫無打算減輕對神學士領導層的壓力，也禁止他們透過國際金融體系取得資金。

美國 阿富汗 神學士

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