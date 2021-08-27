共和黨批拜登撤軍砲口一致 對難民卻意見分歧

如何看待從阿富汗撤離的難民，共和黨內部嚴重分歧。圖為大批從阿富汗撤出的難民飛抵美國華府杜勒斯機場。(Getty Images)

對於拜登總統阿富汗 撤軍引發混亂，共和黨 陣營砲口一致，同聲批判；然而，如何看待從阿富汗撤離的難民，共和黨內部卻嚴重分歧。

紐約時報報導，某些共和黨籍國會議員抨擊拜登，拋棄不顧20年來曾經協助美軍的阿富汗口譯、嚮導，導致成千上萬阿富汗民眾在神學士(Taliban)民兵組織全面掌控阿富汗之後，命運未卜。

但包括前總統川普及眾院少數黨領袖麥卡錫(Kevin McCarthy)在內的另一批共和黨要角，則把阿富汗難民納入共和黨極右派長期主張的反移民立場；這些人士批評拜登沒能與阿富汗清楚切割，讓美國 門戶大開，接納「危險的外國人」。

紐時報導指出，如何看待阿富汗難民，讓共和黨內傳統保守派人士出現意見對立，其中一派願意為曾經為美國犧牲奉獻的外籍人士辯護，另一派則堅持反移民及反難民；而阿富汗難民問題是檢測共和黨內領導階層是否效忠川普的最新指標。

共和黨選舉民調專家朗特茲(Frank Luntz)說，後川普時期的共和黨出現意見分裂，最關鍵因素就是移民議題；他指出：「共和黨原本是歡迎移民的政黨，川普則改變了一切。」

紐約時報分析，共和黨內部對於阿富汗難民的辯論，反映出黨內理念路線明顯差異，一邊是高喊「美國第一」(America First)的孤立主義者，例如川普；另一邊則是相信美國應與友邦組成堅強聯盟的共和黨人，認為美國在海外的影響力有助於增進美國國家安全。

報導指出，目前看來，主張應該協助阿富汗難民的共和黨人士略占上風；哥倫比亞廣播公司新聞網(CBS News)與民調機構YouGov日前公布聯合民調結果顯示，76%受訪共和黨員及79%獨立選民表示，支持讓曾經協助美國的阿富汗人落腳美國。