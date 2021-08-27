恐怖組織掛勾 神學士血腥分支浮檯面 首腦被通緝

圖為神學士武裝人員坐車巡視。(歐新社)

神學士 (Taliban，另譯塔利班)奪下阿富汗 政權後，試圖向外釋放「穩定、包容」的信號，還與前政權官員會談組織新政府，這一切表明，神學士希望鞏固統治並得到國際承認；但神學士與惡名昭彰的恐怖勢力千絲萬縷的關係，神學士最激進、暴力的分支浮上檯面，皆是當中最大的絆腳石。

華盛頓郵報報導，過去一周以來，神學士領導層已與前政府官員會談10次以上，包括前總統卡薩(Hamid Karzai)、前民族和解高級委員會主席阿布杜拉(Abdullah Abdullah)、前總理希克馬蒂亞爾(Gulbuddin Hekmatyar)等。

一名前政府官員透露，神學士成員在會談中表示，願意與前政府官員共同組織政府，還說：「沒有你們的幫助，我們無法控制國家。」

該名前官員表示，相信神學士遞橄欖枝是真切的，但重點還是「錢」，因為神學士最怕二件事，第一是各國制裁、斷決貿易及援助的壓力，第二是反抗勢力。

美國政府與國際貨幣基金組織(IMF)先後凍結阿富汗海外資產，導致首都喀布爾 的銀行目前依然無法運作；阿富汗本已是世界上最貧困的國家之一，世界銀行還估計，阿富汗的銀根及國際援助若持續斷絕，近400萬平民將在三個月內陷入赤貧。

華郵的報導還說，對前政府官員來說，與神學士會談若能達成協議，也有望在新政府的權力分配上得到一杯羹。

不過華爾街日報報導，神學士奪下阿富汗後，神學士的分支之一，神秘的哈卡尼網絡(Haqqani network)浮出檯面；實質領導者哈卡尼(Khalil Haqqani)上周公開在喀布爾的清真寺發表講話，而他已被美國政府通緝，懸賞金額高達500萬元。

哈卡尼網絡是神學士最激進、暴力的分支，而且與發動九一一事件的凱達組織關係緊密，甚至據信與伊斯蘭國(IS)有所往來，僅管神學士與伊斯蘭國之間是死對頭。

哈卡尼網絡過去疑似涉入一些最血腥的恐攻，例如去年5月喀布爾一婦科醫院的掃射事件，造成以婦孺為主共24人死亡；美軍退役中將永田(Michael Nagata)就表示，除了頭二年的伊斯蘭國外，從未有激進組織讓他如此「印象深刻」。

美國政府去年2月與神學士會談時，神學士曾承諾，不會讓阿富汗成為恐怖分子的溫床，包括凱達組織；而現在，局勢正變的風雲詭譎。