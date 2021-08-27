我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

趙薇「辱華七宗罪」被翻出 作品遭下架、除名

最高法院擋下禁止逼遷令 允房東驅逐不付租金房客

美撤離名單被爆落神學士手中 恐遭獵殺 國防部震驚

記者顏伶如／綜合報導
喀布爾機場26日發生造成逾百人死傷的自殺炸彈攻擊事件後，美軍撤離行動仍將繼續進行。圖為軍人在機場戒備。(美聯社)
喀布爾機場26日發生造成逾百人死傷的自殺炸彈攻擊事件後，美軍撤離行動仍將繼續進行。圖為軍人在機場戒備。(美聯社)

Politico新聞網站報導，位於阿富汗首者喀布爾(Kabul)的美國官員，提供一分名單給神學士(Taliban，另譯塔利班)民兵組織，名單上紀錄著獲准進入已遭神學士控制機場管制區的美國公民、綠卡持有人及獲准入境美國的阿富汗人；美國國會議員及軍方官員則對如此作法表示無法接受。

一名國防部官員匿名受訪時說，對於名單上的阿富汗人來說，如此作法等於讓神學士掌握「獵殺名單」，「這真的令人詫異，非常震驚，感覺很骯髒。」

美國還有上千公民、為數眾多的綠卡持有人及獲准入境美國的阿富汗人目前滯留阿富汗首都...
美國還有上千公民、為數眾多的綠卡持有人及獲准入境美國的阿富汗人目前滯留阿富汗首都喀布爾機場附近，急待救援。圖為他們舉著旅行文件，試圖突破障礙，希望獲准登機。（歐新社）

報導指出，消息人士透露，提供名單給神學士的原本用意，是希望加速數千民眾在阿富汗陷入混亂後的緊急撤離作業；而過去幾天以來，對於喀布爾機場外圍的秩序控制，拜登政府一直依靠神學士。

拜登總統26日在記者會上，被問到關於這份名單的消息時說，並不確定是否有名單存在；但拜登說，過去曾經出現的狀況是，美軍必須與神學士對口單位聯繫，告知某部車輛載有多少人，即將通過某個關卡，要求准許放行。

喀布爾機場26日發生造成逾百人死傷的自殺炸彈攻擊事件後，美軍中央司令部司令麥肯齊(Kenneth McKenzie)指出，目前還有上千名美國公民滯留阿富汗境內，等待救援。

麥肯齊說，目前主要任務是保護美軍，持續進行撤離行動，「且容我說清楚，我們對於美國及阿富汗民眾死亡都感到難過的同時，撤離行動將繼續進行。」

麥肯齊表示，美軍任務是讓美國公民、第三國公民、持「特殊移民簽證」(Special Immigrant Visa)者、美國大使館人員及面臨危險的阿富汗人撤離。

他說，雖然發生攻擊事件，但撤離任務將會持續，「以今天來說，我們有5000人正在等候搭機離境。」。

麥肯齊表示，從8月14日以來，累計已撤離10萬4000多名平民百姓，其中6萬6000人是由美軍協助撤離，另外3萬7000多人則是盟軍及美國合作夥伴協助撤離。

他表示，如同國務卿布林肯(Antony Blinken)25日所言，目前仍有1000多名美國公民滯留於阿富汗境內。

美國公民 阿富汗 神學士

上一則

開學沒幾周 全美19州9萬學生已被隔離

下一則

恐怖組織掛勾 神學士血腥分支浮檯面 首腦被通緝

延伸閱讀

最高法院擋下禁止逼遷令 允房東驅逐不付租金房客

最高法院擋下禁止逼遷令 允房東驅逐不付租金房客
逃離阿富汗機票6500元「黑水」發災難財 罵聲一片

逃離阿富汗機票6500元「黑水」發災難財 罵聲一片

喀布爾連兩爆 增至90死 拜登：不會被恐怖主義者恫嚇

喀布爾連兩爆 增至90死 拜登：不會被恐怖主義者恫嚇
恐攻喀布爾機場「呼羅珊伊斯蘭國」和神學士是死敵

恐攻喀布爾機場「呼羅珊伊斯蘭國」和神學士是死敵

熱門新聞

副總統賀錦麗抵達新加坡。(美聯社)

美專家：賀錦麗正走進一個馬蜂窩

2021-08-22 13:07
圖為在機場外受傷的群眾準備送醫。Getty Images

喀布爾連兩爆 增至90死 拜登：不會被恐怖主義者恫嚇

2021-08-26 19:50
華盛頓郵報報導，此書揭露世界衛生組織秘書長譚德塞一面公開稱許中國，一面私下施壓對方配合，然後逐漸對中國失去耐心。（路透）

新書爆：中國施壓疫情溯源調查 世衛成員嚇到摔落椅

2021-08-20 23:47
美國總統拜登。(美聯社)

駁美不可靠說 拜登表態：台灣若遭入侵美國會回應

2021-08-19 13:31
輝瑞與BioNTech研發的疫苗，成為美國首支獲FDA批准的疫苗。(美聯社)

美第1款 輝瑞疫苗獲FDA完全批准 拜登：未接種者等待的時刻到了

2021-08-23 18:31
一位美軍21日駐守在阿富汗喀布爾國際機場。(美聯社)

阿富汗喀布爾機場遇襲 美、德軍開火 1死3傷

2021-08-23 02:27

超人氣

更多 >
喀布爾連兩爆 增至90死 拜登：不會被恐怖主義者恫嚇

喀布爾連兩爆 增至90死 拜登：不會被恐怖主義者恫嚇
阿富汗將領投書紐時：不是不願為自己而戰 是夥伴不打了

阿富汗將領投書紐時：不是不願為自己而戰 是夥伴不打了

喀布爾機場爆自殺炸彈 至少13死

喀布爾機場爆自殺炸彈 至少13死
趙薇「辱華七宗罪」被翻出 傳全網封殺 作品下架、除名

趙薇「辱華七宗罪」被翻出 傳全網封殺 作品下架、除名
以為曾染疫可不打疫苗 科州健身教練二度染疫險喪命

以為曾染疫可不打疫苗 科州健身教練二度染疫險喪命