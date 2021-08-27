美撤離名單被爆落神學士手中 恐遭獵殺 國防部震驚
Politico新聞網站報導，位於阿富汗首者喀布爾(Kabul)的美國官員，提供一分名單給神學士(Taliban，另譯塔利班)民兵組織，名單上紀錄著獲准進入已遭神學士控制機場管制區的美國公民、綠卡持有人及獲准入境美國的阿富汗人；美國國會議員及軍方官員則對如此作法表示無法接受。
一名國防部官員匿名受訪時說，對於名單上的阿富汗人來說，如此作法等於讓神學士掌握「獵殺名單」，「這真的令人詫異，非常震驚，感覺很骯髒。」
報導指出，消息人士透露，提供名單給神學士的原本用意，是希望加速數千民眾在阿富汗陷入混亂後的緊急撤離作業；而過去幾天以來，對於喀布爾機場外圍的秩序控制，拜登政府一直依靠神學士。
拜登總統26日在記者會上，被問到關於這份名單的消息時說，並不確定是否有名單存在；但拜登說，過去曾經出現的狀況是，美軍必須與神學士對口單位聯繫，告知某部車輛載有多少人，即將通過某個關卡，要求准許放行。
喀布爾機場26日發生造成逾百人死傷的自殺炸彈攻擊事件後，美軍中央司令部司令麥肯齊(Kenneth McKenzie)指出，目前還有上千名美國公民滯留阿富汗境內，等待救援。
麥肯齊說，目前主要任務是保護美軍，持續進行撤離行動，「且容我說清楚，我們對於美國及阿富汗民眾死亡都感到難過的同時，撤離行動將繼續進行。」
麥肯齊表示，美軍任務是讓美國公民、第三國公民、持「特殊移民簽證」(Special Immigrant Visa)者、美國大使館人員及面臨危險的阿富汗人撤離。
他說，雖然發生攻擊事件，但撤離任務將會持續，「以今天來說，我們有5000人正在等候搭機離境。」。
麥肯齊表示，從8月14日以來，累計已撤離10萬4000多名平民百姓，其中6萬6000人是由美軍協助撤離，另外3萬7000多人則是盟軍及美國合作夥伴協助撤離。
他表示，如同國務卿布林肯(Antony Blinken)25日所言，目前仍有1000多名美國公民滯留於阿富汗境內。
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