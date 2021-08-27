美撤離名單被爆落神學士手中 恐遭獵殺 國防部震驚

喀布爾機場26日發生造成逾百人死傷的自殺炸彈攻擊事件後，美軍撤離行動仍將繼續進行。圖為軍人在機場戒備。(美聯社)

Politico新聞網站報導，位於阿富汗 首者喀布爾(Kabul)的美國官員，提供一分名單給神學士 (Taliban，另譯塔利班)民兵組織，名單上紀錄著獲准進入已遭神學士控制機場管制區的美國公民 、綠卡持有人及獲准入境美國的阿富汗人；美國國會議員及軍方官員則對如此作法表示無法接受。

一名國防部官員匿名受訪時說，對於名單上的阿富汗人來說，如此作法等於讓神學士掌握「獵殺名單」，「這真的令人詫異，非常震驚，感覺很骯髒。」

美國還有上千公民、為數眾多的綠卡持有人及獲准入境美國的阿富汗人目前滯留阿富汗首都喀布爾機場附近，急待救援。圖為他們舉著旅行文件，試圖突破障礙，希望獲准登機。（歐新社）

報導指出，消息人士透露，提供名單給神學士的原本用意，是希望加速數千民眾在阿富汗陷入混亂後的緊急撤離作業；而過去幾天以來，對於喀布爾機場外圍的秩序控制，拜登政府一直依靠神學士。

拜登總統26日在記者會上，被問到關於這份名單的消息時說，並不確定是否有名單存在；但拜登說，過去曾經出現的狀況是，美軍必須與神學士對口單位聯繫，告知某部車輛載有多少人，即將通過某個關卡，要求准許放行。

喀布爾機場26日發生造成逾百人死傷的自殺炸彈攻擊事件後，美軍中央司令部司令麥肯齊(Kenneth McKenzie)指出，目前還有上千名美國公民滯留阿富汗境內，等待救援。

麥肯齊說，目前主要任務是保護美軍，持續進行撤離行動，「且容我說清楚，我們對於美國及阿富汗民眾死亡都感到難過的同時，撤離行動將繼續進行。」

麥肯齊表示，美軍任務是讓美國公民、第三國公民、持「特殊移民簽證」(Special Immigrant Visa)者、美國大使館人員及面臨危險的阿富汗人撤離。

他說，雖然發生攻擊事件，但撤離任務將會持續，「以今天來說，我們有5000人正在等候搭機離境。」。

麥肯齊表示，從8月14日以來，累計已撤離10萬4000多名平民百姓，其中6萬6000人是由美軍協助撤離，另外3萬7000多人則是盟軍及美國合作夥伴協助撤離。

他表示，如同國務卿布林肯(Antony Blinken)25日所言，目前仍有1000多名美國公民滯留於阿富汗境內。