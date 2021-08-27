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喀布爾爆炸首謀 呼羅珊IS不畏自殺式恐攻 極度危險

編譯潘勛／綜合26日電
呼羅珊伊斯蘭國很多成員都深信IS暴力且極端的意識形態，還認定應成立哈里發國來團結伊斯蘭世界，但神學士並不擁護該目標。（美聯社）
呼羅珊伊斯蘭國很多成員都深信IS暴力且極端的意識形態，還認定應成立哈里發國來團結伊斯蘭世界，但神學士並不擁護該目標。（美聯社）

26日在阿富汗喀布爾機場遂行自殺式攻擊，造成美軍及平民重大傷亡的伊斯蘭國(IS)極端組織分支「呼羅珊伊斯蘭國」(Islamic State Khorasan)，多年來雖遭美國帶頭的盟軍圍剿，但存活下來；，他們意欲成立伊斯蘭政教合一的哈里發國(Caliphate)，連平民都攻擊，美國認為該組織已迅速成為對全球最危險的恐怖團夥之一。

美聯社26日報導，伊斯蘭國呼羅珊組織(Islamic State-Khorasan，或稱ISIS-K）六年前在阿富汗東部呼羅珊省糾合成軍，美軍在阿國有戰鬥部隊、戰機及能發射飛彈的無人機，嚴密偵視並打擊該組織，讓該團夥死傷成千上萬，但該組織仍存活下來，趁美國及北約(NATO)撤軍時，發動重大攻擊得手。

伊斯蘭國核心戰士2014年夏季橫掃伊拉克及敘利亞，創造自稱的哈里發國；其阿富汗分支也趁勢在阿國東部成立；一開始只有數百名巴基斯坦籍神學士戰士，他們遇到強大軍事攻勢後，藏身到阿富汗、巴基斯坦兩國邊界地區。

加上一些不滿神學士主流對西方走中庸、談和路線的阿國戰士陸續加入，讓該組織壯大；此外，該組織還吸收不少烏茲別克人、伊朗遜尼派、中國維吾爾戰士。

呼羅珊伊斯蘭國很多成員都深信IS暴力且極端的意識形態，還認定應成立哈里發國來團結伊斯蘭世界，但神學士並不擁護該目標。

神學士及呼羅珊伊斯蘭國是敵非友；神學士把自己奮鬥的目標侷限在阿富汗，但「呼羅珊」則接受IS的呼籲，想發動全球聖戰，對付一切非穆斯林人口。

雖然情報界官員相信，凱達(al-Qaida)組織戰士已整合到神學士裡，但神學士卻對境內的伊斯蘭國團夥發動多次大型整合式攻擊，還曾多次夥同美軍、美國支持的前阿富汗政府軍一起攻打阿國東北部的呼羅珊伊斯蘭國。

華府智庫「戰略暨國際研究中心」(Center for Strategic and International Studies, CSIS)估計，自2017年1月以來，呼羅珊伊斯蘭國發動數十起攻擊行動，屠殺阿富汗及巴基斯坦平民，少數派的什葉派也是其下手目標；「呼羅珊」也與阿富汗、巴國及美國為首的盟軍交戰數百次。

該團夥雖還未攻擊美國本土得逞，但華府認為，它是美國及美方盟友在中亞、南亞利益的長期威脅。

阿富汗 美國 神學士

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