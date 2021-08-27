喀布爾爆炸 倖存者驚恐：親眼看見世界末日

美國還有上千公民、為數眾多的綠卡持有人及獲准入境美國的阿富汗人目前滯留阿富汗首都喀布爾機場附近，急待救援。圖為他們舉著旅行文件，試圖突破障礙，希望獲准登機。（歐新社）

對喀布爾 這樣一個習於暴力死亡的城市來說，26日發生在國際機場 外的兩起自殺爆炸場景，仍震裂了在機場苦等撤離的阿富汗 人的心；一名死裡逃生者說：「我今天親眼看見了世界末日。」

一名阿富汗翻譯試圖將一名重傷小女嬰送醫，孩子最後卻死在他懷裡；他說：「現在發生的一切都令人心碎，整個國家都在分崩離析。」

很多人滯留阿富汗首都喀布爾機場附近，等待救援。（歐新社）

爆炸時 機場周圍擠了數千人

這兩起自殺爆炸相繼發生26日下午5、6點左右，一起是在卡薩國際機場的一個主要出入口「修道院門」(Abbey Gate)外，另一起發生在鄰近的男爵酒店(Baron Hotel)；爆炸發生時，機場周圍至少擠了數千人，大家都抱著一絲希望，期盼在撤離窗口即將關閉的最後時日，進入機場、搭上其中一班飛機，逃離阿富汗。

26日發生在喀布爾國際機場外的兩起自殺爆炸場景，震裂了在機場苦等撤離的阿富汗人的心。圖為爆炸後到處是屍塊。（美聯社）

爆炸像腳底地面猛然翻開

其中一位目擊者是持有美國特殊移民簽證的國際發展集團前雇員；他不具名地說，一大早就到修道院門附近排了大約十小時的隊，下午5點左右強烈爆炸發生時，「好像有人把我腳底的地面翻開來，我還以為我耳膜炸裂，失去聽力。」

屍塊被拋向空中 怵目驚心

「我看到屍體和殘肢像被龍捲風吹起的塑膠袋一樣，噴向空中。」他說，「我看到屍體、殘肢、老人、受傷男女和兒童，四散倒臥在爆炸現場⋯我以為我這輩子不可能看到世界末日，但今天我親眼看到了世界末日。」

同樣是在修道門外，一名阿富汗翻譯描述他試圖拯救一名爆炸受傷的女嬰說，爆炸前，現場有一大群人正要提交自己的文件，準備進機場搭上撤離航班；他被告知要等一小時才能辦理登機手續，於是回到停在機場附近的卡車。

「就在這時，爆炸發生了。」自稱卡爾的這位阿富汗翻譯說，「很多人受傷、躺在地上，我注意到傷者之中有一名女嬰。」

死裡逃生：令人心碎 國家毀了

卡爾把女嬰抱到自己的卡車上，想送她去醫院，「但路上車子太多，我不得不下車、抱她去醫院，結果她死在我的手上…我盡力了。我盡力幫助她。」

卡爾說，他以前經歷過多次爆炸，但這次機場的爆炸特別嚴重，「現在發生的一切令人心碎，整個國家都在分崩離析。」

屍體和傷者躺在馬路和汙水溝

從神學士20年前被趕下台以來，喀布爾經常發生自殺式攻擊，居民其實多少習慣了警察和安全團隊封鎖爆炸現場並帶走死傷者；但26日這兩起爆炸案，有些傷者被救出或用獨輪車抬走後，仍有數十具被爆炸拋入汙水溝的屍體，血跡斑斑地留在酷熱的現場，讓倖存者怵目驚心。

一位目擊者說：「今天，沒人來將傷者移至醫院或讓屍體遠離公眾視線；屍體和傷者躺在馬路上和汙水溝裡，流入溝裡的液體是血而不是水…今天的爆炸對我造成的精神創傷和震驚，我不認為今後我能繼續過正常的生活。」

這兩場由伊斯蘭國(IS)發動的自殺爆炸攻擊，至少造成73人死亡，其中有13名美軍士兵。