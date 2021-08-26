不必等八個月 WSJ：補強針間隔擬縮至半年

聯邦政府可能批准在接種第二劑新冠疫苗後六個月打補強針，縮短之前討論的八個月間隔。圖為康州一診所24日為民眾打補強針。 (Getty Images)

華爾街日報(WSJ)25日報導，聯邦政府可能批准第二劑後六個月打新冠疫苗 補強針，縮短之前討論的八個月間隔；輝瑞(Pfizer)在獲得聯邦食品暨藥物管理局(FDA )全面核准新冠疫苗後，再提申請要求FDA批准補強針，莫德納 (Moderna)則表示，已完成全面核准的申請資料遞交程序，可望成為繼輝瑞之後，美國第二支獲得FDA全面核准的疫苗。

單劑式的嬌生(Johnson & Johnson)疫苗25日也宣布 ，由補強針早期實驗顯示，受試者體內抗體濃度比只接種單劑增加九倍。

輝瑞與德國夥伴BioNTech在25日啟動向FDA申請補強針給16歲以上民眾接種的程序，預計本周末前會完成所有申請遞交事項。

WSJ報導，有鑑於拜登政府加速準備配送補強針給國民接種，消息人士透露，FDA審查疫苗製造商數據，並參考外國資料，考量縮短第二劑到補強針接種的時間為至少半年，而非八個月；此外，美國既有的三種新冠疫苗最快9月中旬都會批准補強針接種。

拜登政府與疫苗製造商表示，計畫9月20日廣泛供應並配送充足的補強針，聯邦政府已向輝瑞和莫德納購買10億劑疫苗，屆時將在全美約８萬家藥局等其他疫苗接種站，供民眾接種。

FDA本月初原本表示，只有免疫系統功能不足的高風險群體，需要接種第三劑輝瑞或莫德納疫苗，隨後考量Delta變種病毒擴散，決定讓全民接種補強針。

儘管目前補強針多傾向原先兩劑式的輝瑞或莫德納，單劑式的嬌生疫苗也著手進行補強針實驗；嬌生25日公布初期研究數據顯示，嬌生補強針打完後28天的體內抗體濃度，比第一劑打完28天時多九倍。

嬌生的補強針實驗在18歲到55歲的受試者中表現突出，而接受較低劑量補強針的65歲以上受試者也出現體內抗體濃度增加的成果。

莫德納25日表示，已完成向FDA提交新冠疫苗全面核准給18歲以上對象使用的程序，可望成為劑輝瑞之後，美國第二支獲得全面核准的新冠疫苗。

FDA目前批准莫德納「緊急使用授權」(EUA)給18歲以上的對象接種，莫德納希望FDA擴大授權疫苗給12歲到17歲的青少年接種。

消息人士透露，莫德納獲得FDA全面核准可能需要三個月時間，嬌生則計畫今年稍晚申請全面核准。