達美航空出新招 拒接種員工每月多付200元健保費

達美航空25日表示，旗下所有員工都須接種新冠疫苗，否則除每周須接受新冠病毒檢測外，每月醫療保險保費也將漲200元。圖為該公司職員在洛杉磯機場為乘客辦理登機手續。（Getty Images）

輝瑞(Pfizer)疫苗 本周獲得美國 食品暨藥物管理局(FDA)全面核准之後，越來越多雇主規定員工必須接種疫苗；達美航空(Delta Air Lines)25日表示，旗下所有員工都要接種新冠疫苗，否則除了必須每周定期接受新冠病毒檢測之外，每月醫療保險 保費也將增加200元，也讓健保費成為企業要求員工接種疫苗的新策略。

而泰森食品(Tyson Foods)仍採用獎勵政策，規定至少接種一劑新冠疫苗的員工，每周可參加1萬元獎金的抽獎。

達美航空公司執行長巴斯坦(Ed Bastian)在一份備忘錄中，列舉要求6萬8000名員工接種新冠疫苗的新規大綱；他在備忘錄中寫道，食藥局本周已全面核准輝瑞疫苗，「接種疫苗的時間，就是現在。」

備忘錄中指出，目前約有75%員工已經接種疫苗，未來幾周隨著新規措施陸續上路，尚未打疫苗的員工將面臨越來越多壓力。

巴斯坦在備忘錄中寫道，從9月12日起，沒打疫苗員工每周都將接受病毒檢測，如果檢測結果呈現陽性，就須隔離；從9月30日起，達美航空為員工提供的疫情薪資保護計畫，適用對象將僅限於完成接種卻發生突破感染(breakthrough cases)的員工；11月1日起，未打疫苗員工的醫療保險費用，每月將加收200元。

巴斯坦寫道：「每名員工染疫住院平均讓達美航空負擔5萬元醫藥費用。加收保險費用是有必要的，以因應未打疫苗員工為公司帶來的財務負擔。」

他也說，自從Delta變種病毒開始傳播後，達美航空染疫住院案例裡，並沒有已接種疫苗的員工。

另一方面，Axios新聞網站報導，泰森食品要求美國各地12萬名員工在11月1日之前必須接種疫苗，並透過臉書專頁向員工宣布，未來五周期間，至少接種一劑疫苗的員工，每周都可參加獎金1萬元的抽獎。

連鎖藥局CVS健康(CVS Health)、顧問機構德勤(Deloitte)、迪士尼集團(Walt Disney)等，都已宣布要求員工接種新冠疫苗；聯合航空(United Airlines)本月稍早，成為第一家要求美國地區員工必須接種新冠疫苗的美國航空公司。