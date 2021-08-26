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南達科他「摩托車節」慘況重演 主辦郡確診增1550%

南達州摩托車節慘況重演 主辦郡確診暴增15.5倍

編譯林育正／綜合25日電
南達科他州一年一度的史特吉斯摩托車節結束近兩周，全州新冠肺炎的確診病例增加近六倍。（Getty Images）
南達科他州一年一度的史特吉斯摩托車節結束近兩周，全州新冠肺炎的確診病例增加近六倍。（Getty Images）

南達科他州一年一度的史特吉斯摩托車節(Sturgis Motorcycle Rally)結束近兩周，全州新冠肺炎的確診病例增加近六倍，史特吉斯所在的米德郡(Meade County)確診者更暴增15.5倍，重演去年慘況。

摩托車節之前的兩個禮拜，南達州確診案例約644例；但在摩托車節過後，兩周內已累計3819例，更有七人死亡；病例數增加493%，為全美疫情升溫狀況最嚴重的州。

南達州原本的確診數在全美排名屬於後段，疫情並不嚴重；但根據約翰霍普金斯大學統計，米德郡從活動前兩周的20例，暴增到近兩周的330例，增加1550%；郡警長默溫(Ron Merwin)表示，摩托車節通常吸引約50萬人參加，而今年更是最盛大的一屆。

在南達州擁有多間醫院的紀念醫療集團(Monument Health)醫療事務副院長庫拉(Shankar Kurra)說：「今年的摩托車節簡直就是去年的慘況重演。」

6月時，紀念醫療集團的新冠住院患者是疫情爆發以來的新低，僅有三名；庫拉表示，一度認為院內有機會達到零病患，不料摩托車節後，住院患者衝上58人，為冬季以來的新高。

他表示，新的這批患者較為年輕，而且「99.9%沒有接種疫苗」。

庫拉表示：「這不是病患最多的時候，但這樣的數量的確讓醫院陷於不利，讓醫療體系造成沉重的負擔，資源也變得匱乏，也使得非新冠患者無法及時接受治療。」

今年的摩托車節在8月6日至15日舉行，不過目前還未能斷言當地疫情與摩托車節有直接關聯，或者摩托車節該被歸類為超級傳播事件；米德郡最新回報的檢測陽性率高達36%，24日單日就有82例確診。

南達科他州衛生廳發言人布切利(Daniel Bucheli)說，確診案例增加為全國每一州的趨勢；他表示：「我們目前只發現16例跟摩托車節有直接關聯。但不得不說的是，米德郡與州內其他郡相比，疫苗接種率偏低。」

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