新冠病例暴增 全美77%重症病房已滿 醫療叫急

俄勒岡州加護病房裡，醫生正在照護病人。(美聯社)

美國的新冠肺炎疫情 持續升溫，讓醫療系統負擔沉重；根據聯邦衛生部最新統計，全國用來收治重症患者的加護病房，如今大約四分之三已經住滿，其中近三成患者是新冠肺炎確診者。

近3成是新冠肺炎確診者

聯邦統計數據顯示，全美77.2%加護病房病床目前已經已被患者使用，其中28%病床是住著新冠病毒確診患者；幾乎所有州的通報資料均顯示，州內加護病房(ICU)入住率已超過75%。

佛州邁阿密市急救人員將患者送往醫院，等待加護病房。(Getty Images)

新聞網站「國會山莊報」(The Hills)分析，全美各地加護病房住院率偏高，意味著許多醫院已經瀕臨收治病患負荷量額滿的邊緣，即使病情極為嚴重、需接受加護治療的病患，恐怕也將無法住進加護病房。

阿拉巴馬州的加護病房負荷量已經爆表，全州醫院加護病房共計收治1613名患者，換算起來是全州加護病房入住率的102.3%；密西西比、佛羅里達、德州、喬治亞、阿肯色等州，加護病房入住率也都突破90%。

疫情嚴重州都是染疫病患

全美各州中，除了新澤西州、懷俄明州之外，絕大多數州的加護病房都已住滿患者；在密西西比、阿拉巴馬、喬治亞、佛羅里達、阿肯色等疫情嚴重的州，州內醫院加護病房幾乎清一色住著染疫病患。

華盛頓州 代理科學長林德奎斯特(Scott Lindquist)指出，傳染力強的Delta變種病毒持續傳播，在華州染疫案例中占約96%，也讓華州染疫案例數量爆增，「案例數量之高，是本州從沒見過的。」

根據聯邦疾病防治中心(CDC)截至8月24日統計，華盛頓州約有59.5%州民已完成接種新冠疫苗，比例在全美各州中排名第八。

華盛頓州已無加護病房空缺

華州衛生廳指出，全州已經沒有加護病房空缺，如果有非染疫的重症患者需要緊急住院，將面臨健康風險。

位於西雅圖的港景醫學中心(Harborview Medical Center)急診部醫學主任密契爾(Steve Mitchell)在記者會上說，院內至少有一名重病的女性患者在等候加護病房病床期間宣告不治；他表示，醫院經過八小時努力，仍然無法找到可以讓這名女患者延續生命的加護病房。

密契爾說，另一名男性患者為了攸關生命的開刀手術，等候加護病房總共花了六小時，還有一名患者必須轉診到愛達荷州醫院的加護病房；華州醫院所有部門都出現人力吃緊的狀況。

俄州1500名國民兵進駐醫院協助

新冠肺炎確診病例再度暴增，用於收治重症患者的加護病房，約四分之三已經住滿。圖為俄勒岡州一處加護病房。(美聯社)

另方面，華盛頓州的南鄰俄勒岡州也因Delta變種病毒肆虐導致確診案例暴增，導致醫院系統人力吃緊瀕臨負荷邊緣，派遣1500名國民兵進駐州內各地醫院，協助醫護人員。

根據該州的統計，俄勒岡州24日因感染新冠病毒住院人數達1000人；民主黨籍州長凱特‧布朗(Kate Brown)表示，第一批500名國民兵已於20日出動，前往新冠肺炎患者人數最多的醫院幫忙。