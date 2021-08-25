阿富汗諧星被抓 仍無畏嘲諷神學士…遭亂槍打死

阿富汗網紅諧星Khasha Zwan嘲諷將他強押上車的神學士成員後，遭到摑掌。（影片截圖）

自從美軍自阿富汗 撤退以來，神學士 (Taliban，另譯塔利班)為了營造「改變」的形象，多次公開承諾不會對曾與美軍、北約、政府軍合作的阿富汗人清洗；然而，現在在網路上瘋傳一段部分神學士戰士，於接掌阿富汗的7月底殺害一名網紅諧星Khasha Zwan的影片，不僅使人看穿神學士殘暴的本質，更對其「承諾」打上問號。

根據影片內容，網紅諧星Khasha Zwan在7月底時於坎達哈(Kandahar)被神學士聖戰士自家中，強押上車，機槍直接抵在他的腦門上；然而，面對生死關頭，Khasha Zwan在車上仍不改諧星性格，不斷大開神學士的玩笑，引來聖戰士對他臉上甩了幾個耳光，最終被綁在樹上，亂槍打死。

被神學士在7月處決的阿富汗網紅諧星Khasha Zwan。(取自推特)

Khasha Zwan之所以成為神學士的目標，除了因為在抖音上有大量嘲諷神學士的影片，對神學士「大不敬」以外，也因為他曾經在美國扶植的阿富汗國家警察 效力。

事發之初，時任阿富汗副總統丹尼什(Sarwar Danesh)強力譴責，稱「打Khasha Zwan就等於打所有阿富汗人民的臉，且『殺戮』是對阿富汗文化的背叛」。

諾貝爾和平獎得主馬拉拉(Malala Yousafzai)的父親，巴基斯坦著名教育家、反神學士政權人物尤沙夫賽(Ziauddin Yousafzai)也在推特(Twitter)上，譴責神學士的暴力行為。

被神學士在7月處決的阿富汗網紅諧星Khasha Zwan，當時被神學士帶上車時，還勇敢地取笑神學士。(取自推特)取自推特)

一開始神學士雖承認影片中兩名對Khasha Zwan施暴的男子為神學士成員，但表示該起槍決案件並非神學士主導，並稱「Khasha Zwan應該受神學士法庭公開審判後定罪，而非被直接處決，我們已逮捕兩名涉案的神學士成員。」

來源：GHRTV World News

除此之外，神學士在7月初，就在當時已獲得控制的地區大開殺戒；國際特赦組織指出，神學士上月初控制阿國東部的加茲尼省(Ghazni)後，就在當地村莊大開殺戒，7月4日至6日間在蒙達拉赫特(Mundarakht)村屠殺了九名什葉派穆斯林哈扎拉(Hazara)族人，還挨家挨戶搜尋役齡男子並予拘留。