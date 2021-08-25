阿富汗女性領袖、維權者、記者…美將人道救援助撤離
拜登政府官員24日表示，美國正以人道主義的法規精神，協助沒有簽證，但有生命危險的阿富汗人撤離；宣揚難民權益的團體呼籲了好幾個月，如今終於看到成果。
國土安全部長梅奧卡斯對還沒有拿到正式簽證，但符合移民資格的阿富汗「美國盟友」發給「人道特別通行證」，讓他們來得及逃離神學士的追殺，搭上美國的撤離班機。
上周，40餘名聯邦參議員呼籲梅奧卡斯和國務卿部林肯為「女性領袖、活動家、人權捍衛人士、法官、國會議員、新聞從業員以及國安部隊女性成員」頒布符合人道考量，先送出阿富汗躲避危險，事後再循正常程序審議移民資格的特別辦法。
目前難以估計多少人會因此受惠，但增加一項撤離人員「種類」，至少可以大幅緩解移民單位累積案件的壓力，讓更多阿富汗人可以從喀布爾機場搭上美國班機，先到安全之境。
難民權益倡議者和兩黨國會議員都讚揚政府彈性處理，他們同時也表示，早該提出類似的辦法，讓可能遭到神學士清算、對美國有功勞的阿富汗人安心離境。
國際難民救助組織(International Refugee Assistance Project)4月就籲請拜登政府大規模著手處理「人道接納」阿富汗難民的問題。
該組織策略組組長費雪(Betsy Fisher)說，讓人先到安全之境，再慢慢審核其移民申請案，很合理也很重要，「我們要求這樣做，已經很長一段時間了」。
根據這項「人道特別許可」入境的人可以工作，但無法享受一般難民的入境安置待遇，費雪希望白宮和國會盡快處理。
前國務院官員沃瑞克(Tom Warrick)說，人道特許入境證只是一紙蓋了章的公文，賦予的權益和一般難民不同。
美國政府仍在積極撤離還在阿富汗的美國公民、第三國人士和面臨危險的阿富汗公民；阿富汗首都喀布爾機場是唯一還未落入神學士掌控的「自由通行」地，要進入機場，都問題重重。
美國先把人撤到美軍在亞洲和歐洲的基地，完成安檢後，再接到美國境內的軍事基地，目前包括在維吉尼亞、新澤西、威斯康辛和德州的基地，國防部並考慮再擴增接納點。
上一則
探親成生離死別？妻小受困阿富汗 費城男：綠卡也沒用
下一則
FB留言