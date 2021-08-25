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私訪喀布爾 返程占用撤離機位 2國會議員挨罵

阿富汗女性領袖、維權者、記者…美將人道救援助撤離

記者張聲肇╱綜合報導
撤到德國拉姆施泰空軍基地的阿富汗難民人數越來越多，是目前收容最多難民的美軍海外基地，生活衛生情況出現問題。(美聯社)
撤到德國拉姆施泰空軍基地的阿富汗難民人數越來越多，是目前收容最多難民的美軍海外基地，生活衛生情況出現問題。(美聯社)

拜登政府官員24日表示，美國正以人道主義的法規精神，協助沒有簽證，但有生命危險的阿富汗人撤離；宣揚難民權益的團體呼籲了好幾個月，如今終於看到成果。

國土安全部長梅奧卡斯對還沒有拿到正式簽證，但符合移民資格的阿富汗「美國盟友」發給「人道特別通行證」，讓他們來得及逃離神學士的追殺，搭上美國的撤離班機。

一群幸運的阿富汗難民在美軍安排下，搭乘美空軍C-17運輸機，22日抵達中繼站義大...
一群幸運的阿富汗難民在美軍安排下，搭乘美空軍C-17運輸機，22日抵達中繼站義大利的西西里空軍基地。(美聯社)

上周，40餘名聯邦參議員呼籲梅奧卡斯和國務卿部林肯為「女性領袖、活動家、人權捍衛人士、法官、國會議員、新聞從業員以及國安部隊女性成員」頒布符合人道考量，先送出阿富汗躲避危險，事後再循正常程序審議移民資格的特別辦法。

目前難以估計多少人會因此受惠，但增加一項撤離人員「種類」，至少可以大幅緩解移民單位累積案件的壓力，讓更多阿富汗人可以從喀布爾機場搭上美國班機，先到安全之境。

難民權益倡議者和兩黨國會議員都讚揚政府彈性處理，他們同時也表示，早該提出類似的辦法，讓可能遭到神學士清算、對美國有功勞的阿富汗人安心離境。

國際難民救助組織(International Refugee Assistance Project)4月就籲請拜登政府大規模著手處理「人道接納」阿富汗難民的問題。

該組織策略組組長費雪(Betsy Fisher)說，讓人先到安全之境，再慢慢審核其移民申請案，很合理也很重要，「我們要求這樣做，已經很長一段時間了」。

如何在時限內撤出在阿富汗的美國僑民及曾為美軍工作的阿富汗平民，成為 拜登政府的最...
如何在時限內撤出在阿富汗的美國僑民及曾為美軍工作的阿富汗平民，成為 拜登政府的最大挑戰。圖為美陸戰隊在首都喀布爾國際機場崗哨安慰一名撤離的阿富汗少年。(美聯社)

根據這項「人道特別許可」入境的人可以工作，但無法享受一般難民的入境安置待遇，費雪希望白宮和國會盡快處理。

前國務院官員沃瑞克(Tom Warrick)說，人道特許入境證只是一紙蓋了章的公文，賦予的權益和一般難民不同。

美國政府仍在積極撤離還在阿富汗的美國公民、第三國人士和面臨危險的阿富汗公民；阿富汗首都喀布爾機場是唯一還未落入神學士掌控的「自由通行」地，要進入機場，都問題重重。

美國先把人撤到美軍在亞洲和歐洲的基地，完成安檢後，再接到美國境內的軍事基地，目前包括在維吉尼亞、新澤西、威斯康辛和德州的基地，國防部並考慮再擴增接納點。

美國公民 阿富汗 移民

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