CIA局長喀布爾密商 神學士：31日紅線、不再讓阿人離開

受拜登總統指派，中情局長伯恩斯23日在阿富汗首都喀布爾密會神學士實質領導人巴拉達。(美聯社)

華盛頓郵報報導，拜登總統派遣中央情報局(CIA)局長伯恩斯(William Burns)赴阿富汗 ，23日在阿富汗首都喀布爾(Kabul)密會神學士 (Taliban，另譯塔利班)實質領導人巴拉達(Mullah Abdul Ghani Baradar)；這是神學士接管阿富汗後，美阿之間最高層級的外交接觸，討論本月底美軍撤離期限和撤僑問題，可能也觸及美國延長撤離行動最後期限，但神學士24日已明確表示不同意延展8月31日的撤離期限。

神學士發言人沙辛(Suhail Shaheen)表示，月底撤軍期限不會延後且是「紅線」，任何延遲都將被視為「延長占領」；神學士24日並表示，「不再允許撤離阿富汗人」，警告美國必須恪守撤離日期。

目前仍有數以萬計阿富汗平民聚集在喀布爾機場，試圖逃離阿富汗；拜登表示，美國仍計畫在31日前完成撤離行動，但如有必要將延長期限。

伯恩斯與巴拉達密會，顯示拜登政府內部認為必須了解神學士最高層對撤軍期限等問題的想法。

神學士發言人穆賈希德(Zabihullah Mujahid)24日召開記者會表示，月底期限不會延後，外國人已有足夠時間離去，而神學士「不贊成」讓阿富汗人離開，已禁止阿富汗人前往喀布爾機場，因為當地情勢混亂。

穆賈希德說：「通往機場的道路已經被神學士阻擋，阿富汗人不能行經這些路段前往機場，但外國人獲准借道前往機場。我們不再允許、也不樂見阿富汗人離開。」

穆賈希德表示，阿富汗籍的醫師和學者「不應該離開這個國家，他們必須在其專精領域工作，他們不應該去其他國家，去那些西方國度。」

受拜登總統指派，中情局長伯恩斯23日在阿富汗首都喀布爾密會神學士實質領導人巴拉達。(美聯社)

國防部23日表示，過去24小時透過軍機和商業包機撤離約1萬6000人，是撤離行動14日開始以來最多，迄今已撤離約3萬7000人；白宮國安顧問蘇利文(Jacob Sullivan)樂觀表示，可在撤軍期限前讓所有想離開的美國人都如願。

不過，美方也要求持有國務院特殊移民簽證的阿富汗人先別前往機場；美國駐阿富汗大使館表示，現階段以撤離美國和北約盟國公民為優先，「由於安全環境惡化，我們要求所有人都不要在此時到機場來，機場大門依然關閉」。

媒體引述國務院官員說法表示，仍有數千名美國公民 等待撤離，美國政府正努力透過各種方式聯繫他們；蘇利文表示，相信在期限內，可撤離所有想要離開喀布爾的美國人。

國務院發言人普萊斯(Ned Price)表示，神學士已承諾要給美國公民、第三國公民和想離開的阿富汗人一條前往機場的安全通道，若神學士沒做到，美國將追究責任。