探親成生離死別？妻小受困阿富汗 費城男：綠卡也沒用

2019年帶著全家七口自阿富汗 移民美國 的穆罕默德‧薩迪德(Mohammad Sadeed)，這些天來日日瘋狂打電話，心急如焚卻又無助；7月17月，他與妻子和五個孩子返鄉探親，預定9月返美，未料在自己8月5日因工作先行回美後，阿富汗短短十天就淪陷在神學士手裡。摯愛的妻兒與他，不知是否就此生離死別。

40歲的穆罕默德是費城一家難民機構辦公室經理，因過去曾替美國駐阿富汗大使館工作五年，全家得以移民美國；但19日他接獲妻小自喀布爾 機場外傳來的影片，才知道此刻兵荒馬亂，妻兒夾在成千上萬試圖逃離阿富汗的人群中，就算持有寶貴的美國綠卡，也無用武之地。

影片裡，妻子和五個分別是13、11、10、7和4歲的孩子在機場外站了幾小時，根本無法進入還有一大段距離、擠滿阿富汗人的機場大門。影片裡甚至傳來神學士武裝分子的槍擊聲；有人大喊大叫，父母把孩子拉到地上找掩護，人人設法自保。

穆罕默德看到影片後，不斷連繫家人，最後找到哥哥，確認他們都在一起；他敦促兄弟帶家人回到藏身的地下室。「情況已經失控，」穆罕默德說，「我不希望他們被迫做出可能是生死攸關的決定」。

穆罕默德全家7月飛返喀布爾，其實是有感於神學士可能快要占領阿富汗，想搶在美軍撤離前做最後一次探親；本來他只打算自己獨自返鄉，向父母告別，但妻子說她也有父母，因此最後決定全家同行；買不起8月回程機票的穆罕默德，最後花了6000元，為家人買了9月初返美的機票。

穆罕默德說，買機票前，他曾致電美國大使館幾位前阿富汗同事，他們都告訴他，美國高層分析師和外交官均認為，神學士要數個月時間才可能占領喀布爾；但現在，他的家人卻困在喀布爾。

穆罕默德多年來一直與西方當局合作；他曾在聯合國難民署工作，為荷蘭大使館工作過四年，然後在美國大使館擔任外交官旅行經理的時間更長；移民美國後，穆罕默德成為難民安置機構辦公室經理，一直在幫助阿富汗家庭，以便他們能在費城開創新生活。

現在，面對家人陷在喀布爾，穆罕默德說：「我看不到他們的出路。」穆罕默德曾想再回阿富汗援救家人，最後被朋友勸下；如今他只能不停打電話和發簡訊，聯繫各種可能的資源和管道。穆罕默德告訴自己，「一切都會好起來的。」他孤身一人，拉出小地毯，跪下晚禱。