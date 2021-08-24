我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台56歲網路作家打高端疫苗 隔日不適猝死

12場山火在燒 逼近太浩湖盆地…加州向聯邦求援

打完疫苗仍被「突破感染」怎麼辦？華裔公衛專家解惑

編譯林梅婕／綜合23日電 
喬治華盛頓大學公共衛生學教授溫麟衍。(Getty Images)
喬治華盛頓大學公共衛生學教授溫麟衍。(Getty Images)

近日新冠肺炎疫情升溫，已完成疫苗接種者率續傳出突破感染，也讓民眾產生愈來愈多疑慮，究竟突破感染者該不該隔離？有沒有特殊病症？面對疫苗反對者的質疑又該如何回應？為此喬治華盛頓大學公共衛生學教授溫麟衍(Leana Wen)來為民眾一一解答。

雖然聯邦疾病防治中心(CDC)目前並未針對全國突破感染的數據進行統計，但根據凱瑟基金會(KFF)搜集來自25州的數據顯示，突破感染的占比遠低於1%。

若是被感染者：

是否要與家人隔離？隔多久？

我們必須假設突破感染者仍具有傳染性，因此他們也應該隔離； 根據CDC防疫指南，突破感染者至少需隔離十天，但有症狀者如果超過24小時沒有發燒、其他病症也都好轉，可自行結束隔離，無症狀者則必須隔離期滿十天。

有無特殊病症？

接種疫苗最大的好處就是預防重症，故突破感染者大多只會有輕微症狀，包括身體痠痛、疲勞和流鼻水；不過專家還是提醒民眾，若出現典型的感染症狀如發燒、發冷、咳嗽、噁心、拉肚子等還是需多加留意。

應告知同事或友人嗎？

這種情況應遵守公司規定，告訴主管以進行必要的處理，以及掌握接觸史名單，通常這是指出現病症之前48小時內曾接觸過的人。

若是周遭有人感染：

家人是否需篩檢

所有近距離接觸者都須接受篩檢，至於近距離接觸的定義則是指過去24小時內，曾與患者在六呎內互動至少15分鐘。

不過CDC指出，已接種疫苗者只要連續五天的病毒篩檢維持陰性，則隔離期間可縮短至七天；但未接種疫苗者則至少需隔離十天；換言之，接種疫苗者若沒有出現病症就不需隔離。

是否可照常上班？

根據CDC防疫指南，只要沒有出現病症都是可以的。不過仍需持續戴口罩，並在暴露於染疫風險的三到五天後進行篩檢。

疫苗 篩檢 CDC

上一則

美聯社民調：學校口罩、接種疫苗令 6成民眾支持

下一則

亞洲行第一站訪星 賀錦麗：不希望與中競爭轉衝突

延伸閱讀

美第1款 輝瑞疫苗獲FDA完全批准 拜登：未接種者等待的時刻了

美第1款 輝瑞疫苗獲FDA完全批准 拜登：未接種者等待的時刻了
突破性感染增加 未接種年輕人死亡率高出22倍以上

突破性感染增加 未接種年輕人死亡率高出22倍以上
輝瑞疫苗獲FDA全面認證 加速灣區強制接種疫苗計畫

輝瑞疫苗獲FDA全面認證 加速灣區強制接種疫苗計畫
在南加橙縣看藝術表演須戴口罩和出示疫苗證明

在南加橙縣看藝術表演須戴口罩和出示疫苗證明

熱門新聞

副總統賀錦麗抵達新加坡。(美聯社)

美專家：賀錦麗正走進一個馬蜂窩

2021-08-22 13:07
拜登總統針對阿富汗情勢發表談話。(美聯社)

撤軍阿富汗 拜登：責任我扛 美軍不應重蹈越戰覆轍

2021-08-16 22:56
軍聞網站《Defense One》16日獨家披露，美國空軍一架C-17「全球霸王III」型運輸機前一日晚間從喀布爾平安撤出約640名阿富汗人。據悉，這據信是C-17運輸機服役以來飛過最多人的任務之一。(取材自ABC News推特)

逃離阿富汗 美軍C-17運輸機擠滿640人強行起飛

2021-08-16 22:28
阿富汗總統甘尼15日在激進組織神學士包圍喀布爾之後，聲稱為了「避免血戰」而選擇流亡。（Getty Images）

阿富汗總統出逃現鈔塞滿4輛車和1架直升機 其餘丟跑道

2021-08-16 09:54
華盛頓郵報報導，此書揭露世界衛生組織秘書長譚德塞一面公開稱許中國，一面私下施壓對方配合，然後逐漸對中國失去耐心。（路透）

新書爆：中國施壓疫情溯源調查 世衛成員嚇到摔落椅

2021-08-20 23:47
美國總統拜登。(美聯社)

駁美不可靠說 拜登表態：台灣若遭入侵美國會回應

2021-08-19 13:31

超人氣

更多 >
影／高中師視訊忘關鏡頭 會議中脫光躺床與女伴激戰

影／高中師視訊忘關鏡頭 會議中脫光躺床與女伴激戰
徐懷鈺出道33年變這樣 網嚇呆：認不出來、差太多了

徐懷鈺出道33年變這樣 網嚇呆：認不出來、差太多了
美第1款 輝瑞疫苗獲FDA完全批准 拜登：未接種者等待的時刻了

美第1款 輝瑞疫苗獲FDA完全批准 拜登：未接種者等待的時刻了
「漂亮寶貝」送女兒上大學 又驕傲又捨不得

「漂亮寶貝」送女兒上大學 又驕傲又捨不得
華男非法進蘋果雲端帳戶盜取大量裸照 名人也遭殃

華男非法進蘋果雲端帳戶盜取大量裸照 名人也遭殃