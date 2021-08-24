打完疫苗仍被「突破感染」怎麼辦？華裔公衛專家解惑

喬治華盛頓大學公共衛生學教授溫麟衍。(Getty Images)

近日新冠肺炎疫情升溫，已完成疫苗 接種者率續傳出突破感染，也讓民眾產生愈來愈多疑慮，究竟突破感染者該不該隔離？有沒有特殊病症？面對疫苗反對者的質疑又該如何回應？為此喬治華盛頓大學公共衛生學教授溫麟衍(Leana Wen)來為民眾一一解答。

雖然聯邦疾病防治中心(CDC )目前並未針對全國突破感染的數據進行統計，但根據凱瑟基金會(KFF)搜集來自25州的數據顯示，突破感染的占比遠低於1%。

若是被感染者：

是否要與家人隔離？隔多久？

我們必須假設突破感染者仍具有傳染性，因此他們也應該隔離； 根據CDC防疫指南，突破感染者至少需隔離十天，但有症狀者如果超過24小時沒有發燒、其他病症也都好轉，可自行結束隔離，無症狀者則必須隔離期滿十天。

有無特殊病症？

接種疫苗最大的好處就是預防重症，故突破感染者大多只會有輕微症狀，包括身體痠痛、疲勞和流鼻水；不過專家還是提醒民眾，若出現典型的感染症狀如發燒、發冷、咳嗽、噁心、拉肚子等還是需多加留意。

應告知同事或友人嗎？

這種情況應遵守公司規定，告訴主管以進行必要的處理，以及掌握接觸史名單，通常這是指出現病症之前48小時內曾接觸過的人。

若是周遭有人感染：

家人是否需篩檢 ？

所有近距離接觸者都須接受篩檢，至於近距離接觸的定義則是指過去24小時內，曾與患者在六呎內互動至少15分鐘。

不過CDC指出，已接種疫苗者只要連續五天的病毒篩檢維持陰性，則隔離期間可縮短至七天；但未接種疫苗者則至少需隔離十天；換言之，接種疫苗者若沒有出現病症就不需隔離。

是否可照常上班？

根據CDC防疫指南，只要沒有出現病症都是可以的。不過仍需持續戴口罩，並在暴露於染疫風險的三到五天後進行篩檢。