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台56歲網路作家打高端疫苗 隔日不適猝死

12場山火在燒 逼近太浩湖盆地…加州向聯邦求援

全美日均確診翻倍、破14萬 病亡數增269%

編譯林梅婕╱綜合23日電
阿拉巴馬州醫護人員在為民眾採檢。(美聯社)
阿拉巴馬州醫護人員在為民眾採檢。(美聯社)

全國新冠肺炎確診及死亡人數持續上升，統計指出，國內平均單日新增確診人數已超過14萬，比上個月成長將近200%，死亡人數增幅更逼近270%；不過當局公衛官員指出，目前就醫和死亡的患者大多都是未接種新冠疫苗者。

據約翰霍普金斯大學(JHU)的數據分析，22日當天共新增3萬6692名確診，而過去連續七天平均確診人數則增加至14萬7289，比四周前的5萬2116人成長182%；同時，該數據也是自今年1月30日測得15萬960人之後的最高紀錄。

此外，22日感染新冠肺炎死亡的人數增加至200人，過去連續七天平均死亡人數則是1037人，為滾動平均值連續第二天超過四位數；同一數據與四周前的281人相比更是成長269%，創下今年3月24日以來的新高。

公共衛生署長莫西(Vivek Murthy)指出，確診案例激增的現象確實令人擔憂，且大部分患者感染來源都是Delta變種病毒；莫西22日接受福斯新聞網(Fox News)主持人華勒斯(Chris Wallace)的訪問時說：「過去幾周我們確實看到Delta病毒案例暴增，但究竟確診的人數會增加到什麼程度，我們不知道。」

全美單日新增病例數字仍然驚人，但多數未接種疫苗的人，是全面防疫的一大漏洞。圖為不...
全美單日新增病例數字仍然驚人，但多數未接種疫苗的人，是全面防疫的一大漏洞。圖為不強制接種疫苗的佛州醫護人員接受檢測。(美聯社)

不過莫西強調，新冠疫苗仍如期發揮作用，因為目前染疫住院的患者大多都是未接種疫苗者，他表示：「我想有些訊息被這些數據隱藏了，但重要的是我們要能識別；大多染疫住院或死亡的患者都尚未接種疫苗，也就是說我們的疫苗在預防感染者住院和死亡上，確實是有效的。」

前FDA局長：南部州染疫已達高峰

前聯邦食品暨藥物管理局(FDA)局長高特里布(Scott Gottlieb)23日表示，他認為南部疫情已達到高峰，但他也坦承：「很多人可能不這麼覺得，這是因為我們每天的確診案例還是很多，儘管染疫的人數開始減少，未來幾周醫院仍會相當忙碌。」

高特里布分析，南方幾個新冠疫苗覆蓋率較低的州如阿肯色州和路易斯安納州，也是最早Delta變種病毒感染人數竄起的地區，他說：「但現在當你仔細看這兩州的數據，確診人數都在下降。」

疫苗 變種病毒 新冠肺炎

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