我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台56歲網路作家打高端疫苗 隔日不適猝死

12場山火在燒 逼近太浩湖盆地…加州向聯邦求援

德州小鎮封城 42%居民染疫

記者顏伶如／綜合報導
德州確診案例不斷增加，染疫住院案例居高不下，共和黨籍德州州長艾伯特(Greg Abbott)則持續抗拒戴口罩規定。圖為該州麥卡倫市民眾戴著口罩上街。(美聯社)
德州確診案例不斷增加，染疫住院案例居高不下，共和黨籍德州州長艾伯特(Greg Abbott)則持續抗拒戴口罩規定。圖為該州麥卡倫市民眾戴著口罩上街。(美聯社)

居民僅1200人的德州西部油礦小鎮伊拉安(Iraan)，新冠病毒確診率高達42%，如今鎮上幾乎所有人都認識確診患者。原本深受鎮上居民喜愛的足球季節已宣告延期，市議會大廳暫停對民眾開放。

另一方面，美聯社報導，俄勒岡州原為防疫模範生，因為民主黨籍州長凱特‧布朗(Kate Brown)頒布某些全國最嚴的防疫措施，但如今由於傳染力超強的變種病毒肆虐，染疫住院患者已快把醫院塞滿，其中絕大多數都是未打疫苗的民眾。

德州伊拉安綜合醫院(Iraan General Hospital)執行長瑞波特(Jason Rybolt)說，這個月短短兩周期間鎮上有119人檢測後，其中50人確診。

伊拉安雖是小鎮，卻彷彿是整個德州的縮影。德州確診案例不斷增加，染疫住院案例居高不下，共和黨籍德州州長艾伯特(Greg Abbott)則持續抗拒戴口罩規定。

伊拉安-薛菲德(Iraan-Sheffield)獨立學區才剛開學五天，上周便緊急宣布學區校園暫時關閉，因為教職人員有四分之一染疫，學生共有16%染疫或曾曝露於病毒風險。

位於俄勒岡州首府的賽勒姆醫院(Salem Hospital)病床已額滿，上周全院30個床位當中，有19床是染疫患者，最年輕的染疫住院患者僅20歲。位於俄勒岡州西部，原為伐木小鎮的羅斯堡(Roseburg)醫院也出現類似狀況。

報導指出，一名俄勒岡州染疫患者上周在急診室等候加護病房床位時，由於病情迅速惡化而宣告不治。除了俄勒岡州之外，佛羅里達州、阿肯色州、路易斯安納州如今染疫住院人數也各自創下州內新高紀錄。

位於俄勒岡州班德(Bend)的聖查爾斯健康系統(St. Charles Health System)醫療長艾布薩隆(Jeff Absalon)說：「狀況真的非常嚴峻。」布朗命令之下，上周已有國民兵進駐聖查爾斯健康系統，協助醫護人員。

俄勒岡州 德州 學區

上一則

英難施影響力 阿富汗危機使英美「特殊關係」陷僵局

下一則

美聯社民調：學校口罩、接種疫苗令 6成民眾支持

延伸閱讀

西德州油礦小鎮 確診率高達42% 校園緊急關閉

西德州油礦小鎮 確診率高達42% 校園緊急關閉
美日均確診破14萬 死亡數增269% 未打疫苗者是防疫漏洞

美日均確診破14萬 死亡數增269% 未打疫苗者是防疫漏洞
世界晚報／USC華裔新生報到第一天染疫 已接種兩針輝瑞

世界晚報／USC華裔新生報到第一天染疫 已接種兩針輝瑞
影／德州州長艾伯特確診 陽性4天後檢測轉陰

影／德州州長艾伯特確診 陽性4天後檢測轉陰

熱門新聞

副總統賀錦麗抵達新加坡。(美聯社)

美專家：賀錦麗正走進一個馬蜂窩

2021-08-22 13:07
拜登總統針對阿富汗情勢發表談話。(美聯社)

撤軍阿富汗 拜登：責任我扛 美軍不應重蹈越戰覆轍

2021-08-16 22:56
軍聞網站《Defense One》16日獨家披露，美國空軍一架C-17「全球霸王III」型運輸機前一日晚間從喀布爾平安撤出約640名阿富汗人。據悉，這據信是C-17運輸機服役以來飛過最多人的任務之一。(取材自ABC News推特)

逃離阿富汗 美軍C-17運輸機擠滿640人強行起飛

2021-08-16 22:28
阿富汗總統甘尼15日在激進組織神學士包圍喀布爾之後，聲稱為了「避免血戰」而選擇流亡。（Getty Images）

阿富汗總統出逃現鈔塞滿4輛車和1架直升機 其餘丟跑道

2021-08-16 09:54
華盛頓郵報報導，此書揭露世界衛生組織秘書長譚德塞一面公開稱許中國，一面私下施壓對方配合，然後逐漸對中國失去耐心。（路透）

新書爆：中國施壓疫情溯源調查 世衛成員嚇到摔落椅

2021-08-20 23:47
美國總統拜登。(美聯社)

駁美不可靠說 拜登表態：台灣若遭入侵美國會回應

2021-08-19 13:31

超人氣

更多 >
影／高中師視訊忘關鏡頭 會議中脫光躺床與女伴激戰

影／高中師視訊忘關鏡頭 會議中脫光躺床與女伴激戰
徐懷鈺出道33年變這樣 網嚇呆：認不出來、差太多了

徐懷鈺出道33年變這樣 網嚇呆：認不出來、差太多了
美第1款 輝瑞疫苗獲FDA完全批准 拜登：未接種者等待的時刻了

美第1款 輝瑞疫苗獲FDA完全批准 拜登：未接種者等待的時刻了
「漂亮寶貝」送女兒上大學 又驕傲又捨不得

「漂亮寶貝」送女兒上大學 又驕傲又捨不得
華男非法進蘋果雲端帳戶盜取大量裸照 名人也遭殃

華男非法進蘋果雲端帳戶盜取大量裸照 名人也遭殃