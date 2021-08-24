德州小鎮封城 42%居民染疫

德州確診案例不斷增加，染疫住院案例居高不下，共和黨籍德州州長艾伯特(Greg Abbott)則持續抗拒戴口罩規定。圖為該州麥卡倫市民眾戴著口罩上街。(美聯社)

居民僅1200人的德州 西部油礦小鎮伊拉安(Iraan)，新冠病毒確診率高達42%，如今鎮上幾乎所有人都認識確診患者。原本深受鎮上居民喜愛的足球季節已宣告延期，市議會大廳暫停對民眾開放。

另一方面，美聯社報導，俄勒岡州 原為防疫模範生，因為民主黨籍州長凱特‧布朗(Kate Brown)頒布某些全國最嚴的防疫措施，但如今由於傳染力超強的變種病毒肆虐，染疫住院患者已快把醫院塞滿，其中絕大多數都是未打疫苗的民眾。

德州伊拉安綜合醫院(Iraan General Hospital)執行長瑞波特(Jason Rybolt)說，這個月短短兩周期間鎮上有119人檢測後，其中50人確診。

伊拉安雖是小鎮，卻彷彿是整個德州的縮影。德州確診案例不斷增加，染疫住院案例居高不下，共和黨籍德州州長艾伯特(Greg Abbott)則持續抗拒戴口罩規定。

伊拉安-薛菲德(Iraan-Sheffield)獨立學區 才剛開學五天，上周便緊急宣布學區校園暫時關閉，因為教職人員有四分之一染疫，學生共有16%染疫或曾曝露於病毒風險。

位於俄勒岡州首府的賽勒姆醫院(Salem Hospital)病床已額滿，上周全院30個床位當中，有19床是染疫患者，最年輕的染疫住院患者僅20歲。位於俄勒岡州西部，原為伐木小鎮的羅斯堡(Roseburg)醫院也出現類似狀況。

報導指出，一名俄勒岡州染疫患者上周在急診室等候加護病房床位時，由於病情迅速惡化而宣告不治。除了俄勒岡州之外，佛羅里達州、阿肯色州、路易斯安納州如今染疫住院人數也各自創下州內新高紀錄。

位於俄勒岡州班德(Bend)的聖查爾斯健康系統(St. Charles Health System)醫療長艾布薩隆(Jeff Absalon)說：「狀況真的非常嚴峻。」布朗命令之下，上周已有國民兵進駐聖查爾斯健康系統，協助醫護人員。