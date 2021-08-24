全美首支 FDA全面批准輝瑞疫苗 軍人強制接種

FDA批准輝瑞新冠疫苗全面使用。(美聯社)

聯邦食品暨藥物管理局(FDA)23日批准輝瑞 (Pfizer)/BioNTech新冠疫苗 全面使用，這是獲政府完全批准的首款新冠疫苗；拜登總統也在當天再度呼籲民眾接種，重申目前美國 絕大多數的新冠住院病患或死亡均是未接種者，提醒早前在等待全面批准的人現在就打疫苗。

國防部當天也表示，將強制規定美國軍人接種輝瑞/BioNTech疫苗。

涵蓋4萬人疫苗數據 才獲得授權

這款由輝瑞和BioNTech共同研發的新冠疫苗，FDA評估了涵蓋4萬人的數十萬頁的疫苗數據，才全面批准使用；在疫情反彈、變種病毒威脅加劇之際，FDA全面批准輝瑞/BioNTech疫苗，有望讓更多人增加對疫苗的信心。

數據顯示，需要施打兩劑的輝瑞/BioNTech疫苗，預防新冠的有效力達91%，稍低於去年12月底根據試驗數據批准緊急使用時的95%。

12~15歲青少年仍屬「緊急使用」

輝瑞疫苗自去年12月底緊急使用以來，在美國已施打逾2億劑，全球施打數億劑；該疫苗上市後的正式名為「Comirnaty」，此次也是按照施打兩劑、每劑間隔三周的標準獲全面批准，依舊是16歲以上民眾可施打，12歲至15歲青少年接種該疫苗仍屬「緊急使用」。

拜登讚揚FDA全面批准輝瑞/BioNTech疫苗，並敦促未接種的民眾趕緊打疫苗說，「如果你是那些曾經表示要等疫苗全面批准才接種的數百萬美國人之一，現在全面批准了，你所等的時刻到了，是你打疫苗的時候了，今天就打吧。」

拜登總統再度呼籲民眾接種疫苗，指全美大多數的新冠住院病患及病歿者都是未接種者。(美聯社)

國防部當天也表示將強制規定美國軍方人員接種輝瑞/BioNTech疫苗，具體時間將在數天內公布；此前軍方打疫苗仍屬自願行為，國防部長奧斯丁(Lloyd Austin)上月曾在發給軍隊的備忘錄中表示，他將在FDA全面批准時，或在9月中旬前，強制要求130萬軍方人員接種疫苗。

FDA代理局長珍娜·伍德考克(Janet Woodcock)23日表示，輝瑞/BioNTech疫苗已達到FDA對安全、有效、生產質量的高標準要求，民眾應有信心，「今日(全面批准)的里程碑，也讓我們距離改變美國疫情走向又近了一步」。

輝瑞執行長博爾拉(Albert Bourla)說，美國是首個全面批准輝瑞疫苗的國家，希望該決定能增強人們對輝瑞疫苗的信心，因為目前疫苗仍是保護生命的最佳工具。

目前在美施打的三款疫苗包括輝瑞、莫德納(Moderna)和嬌生(Johnson & Johnson)，逾半數美國人口已完全接種。

數據顯示，施打兩劑輝瑞疫苗，預防新冠病毒有效力達91%。(美聯社)

FDA全面批准輝瑞疫苗，可能促使更多公司、大學、地方政府推行強制疫苗接種政策，紐約市、舊金山等地本月已要求到餐館、酒吧等室內場所出示接種證明；聯邦層面，拜登總統早前已要求所有政府員工簽署文件，證明已完全接種，否則就定期提交檢測報告。

此外，民調也顯示公眾對於來勢洶洶的疫情，也越發迫切支持打疫苗；根據美聯社- NORC中心的最新民調，近六成受訪者支持完全接種後才搭飛機出行，或前往擁擠的公共場所。