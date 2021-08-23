越戰50年後…數千人逃離另場美敗仗 美難再海納難民

美軍陸戰隊特種部隊員21日在首都喀布爾附近國際機場送水給準備登機撤離阿富汗的一群阿富汗孩童。(美聯社)

越戰結束50年後，數千人逃離另一場美國 敗仗；但美國卻很難比照當年，提供阿富汗 難民類似待遇。

紐約時報報導，美軍1975年結束數十年的海外軍事干預行動，數千名美國盟友亟欲搭上最後一班離開越南的飛機，尋求能到美國棲身；越南首都淪陷，留下來的人幾乎注定遭受致命報復。

越戰告終，美國政府在接下來的四年，讓30多萬來自越南、寮國和柬埔寨的難民入境申請庇護。

當時還是德拉瓦州參議員的拜登 共同倡議立法，逐年擴大難民收容人數。

今昔對比，類似情況在美軍介入阿富汗政局20年後，再次於首都喀布爾(Kabul)上演，但大多數專家表示，美方很難再次如越戰結束時一般，海納難民。

數十年來逐漸被熱議的難民情緒、移民議題相關的政治燙手山芋和僵局、近代對恐怖主義的關切，以及新冠肺炎疫情，幾乎讓類似大規模遷移的可能性消停。

1930年代以來，蓋洛普(Gallup)民調一再顯示，美國人對接納難民，態度矛盾。

皮尤研究中心(Pew Research Center)以2018年敘利亞、伊拉克及阿富汗難民來美尋求避風港而論，美國人寧願接受來美尋求更好生活的移民，而非來自戰亂及暴力動盪地區的難民，這與同民調訪問的另16個西方國家受訪者看法相悖。

拜登當年支持的法律，呼籲總統根據白宮高度的自由空間，依國家利益或人道考量，決定每年接納的難民總數；此法1980年付諸實行時，美方將難民總數限制在每年23萬4000人，往後逐年遞減，去年川普總統當政時來到1萬5000人歷史新低。

拜登矢言採取更多人道政策，改善難民定居計畫，但美國今年接納的難民截至7月31日為歷史新低的6246人，部分歸因於疫情影響處理程序。

十多名兩黨州長表達接納難民的意願，部分宗教團體也自願贊助阿富汗家庭；猶他州州長考克斯(Spencer Cox)說：「本州素有歡迎各地難民的歷史，願意持續接納阿富汗難民。」

但部分保守團體則基於近年多數來自中南美洲暴力與貧窮國家的難民從墨西哥邊境非法入境，呼籲美方對阿富汗難民採取強硬姿態。

「拜登總統曾說『美國回來了』，如今他有機會證明。」曾任美國駐伊拉克與阿富汗大使的克勞可(Ryan Crocker)說，美國最後究竟會收容多少阿富汗人仍未知，關鍵是美國試圖從戰爭中試圖達成的目的，「我們虧欠阿富汗女性及自由媒體，我們有道德義務和能力做到。」