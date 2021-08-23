拜登團隊：若僑民安全撤離 國人不在乎阿富汗處境

拜登總統22日在白宮再度出面說明阿富汗局勢，強調一定撤出所有困在阿富汗的美國僑民。(美聯社)

紐約時報分析，阿富汗 首都喀布爾(Kabul)的渾沌慘況，讓拜登 總統難以表現當初讓他得以入主白宮的能力(competence)和憐憫心(empathy)任一特質，也遇到他執政初期最嚴重的外交政策危機。

但拜登團隊表示，目前情況放遠來看影響不大，因為美國 人認同拜登脫離20年戰事，且若僑民安全撤離，美國人並不在乎阿富汗的處境。

阿富汗戰爭是美國最久的戰事，橫跨四位總統，但沒有一人成功結束這場戰役；雖然拜登完成撤軍，卻傷害了美國政府的多數基本前提。

前國防部長潘內達(Leon Panetta)說：「我感覺他獨自做決定，忘了政策施行的基本要素，國民可能支持這項決定，但若能預見動盪，可能會非常關切總統未能一併解決。」

曾在前統總歐巴馬政府內擔任策士的艾哲洛(David Axelrod)表示，大多數美國人無疑認同拜登，是時候結束阿富汗行動，「考量拜登的能力、精通外交政策，以及超乎尋常的憐憫心，他對於終戰的渴望高過於籌畫執行方法。」

對於外界批評美國倉促撤離，拜登重申阿富汗戰爭由他來結束，輕言帶過所有決策失準的批評。

拜登說：「行動結束後，會有很多時間批評和事後諸葛湧現，但現在，我們聚焦把工作做好。」

拜登的堅持如同上周在阿富汗所發生的一切，與事實大相逕庭，他對於「順利撤離」的描述，依然與喀布爾機場的混亂場景相悖。

他聲稱美國與北約(NATO)盟國的「信譽沒有問題」，概括歐洲各國的深切沮喪；此外，拜登盛讚撤離行動的「精準度」，卻無法說明還有多少人還處於險境。