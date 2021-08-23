撤僑軍機俯衝降落躲IS飛彈 法運輸機射熱燄彈干擾
西方國家在阿富汗首都喀布爾(Kabul)國際機場執行撤離的軍用運輸機，唯恐遭到恐怖分子以飛彈攻擊，紛採俯衝降落，另有一架法國運輸機甚至在起飛時發射多枚反飛彈熱燄彈；眼見31日撤軍期限將至，數萬名焦急的阿富汗人冒險擠進機場盼登機離境，讓機場內外情況更加嚴峻，過去七天至少20位阿富汗平民在混亂中喪命。
美國等各國軍機在喀布爾機場執行撤離任務時，已採取迅速俯衝戰鬥降落方式，以避免遭飛彈攻擊；另有視頻顯示，一架法國運輸機在起飛爬升階段發射多枚反飛彈熱燄彈，試圖避開可能被阿富汗伊斯蘭國(Islamic State)恐怖分子竊走的熱追蹤飛彈攻擊。
神學士(Taliban，另譯塔利班)已掌控所有進出喀布爾機場的通道，但神學士並無意擊落撤離專機，如此行徑可能觸發美國領導的干預行動；不過，在阿富汗人的伊斯蘭國恐怖分子可能用偷來的熱追蹤飛彈，攻擊載有數百名婦孺等難民的撤離專機。
受困機場外「我們在地獄」
伊斯蘭國武裝分子過去六年來與神學士對戰，希望在伊斯蘭國於敘利亞與伊拉克建立的哈里發(Caliphate)王國遭西方空襲頹圮之際，在阿富汗掠奪部分領土。
喀布爾機場的阿富汗人形容，目前機場宛如煉獄，眾人企盼逃離神學士魔爪，但至少15人被神學士分子槍擊或打死，還有不少人在混亂踩踏中身亡。
一個被困在機場柵欄外的逃難家庭對求救說：「我們被困在地獄。」
不具名北約(NATO)官員表示，過去七天至少20人在機場及其周遭罹難；英國國防部則表示，七名阿富汗人在逃離神學士時喪命。
「沒有任何國家，能讓所有人離開」
英國國防部表示，「喀布爾機場地面的情況極具挑戰，但我們將盡已所能，盡可能的安全處理情勢。」
路透報導，神學士分子夾雜在機場逃難人群中，以棍棒或鞭子隨機攻擊平民，在機場外，則經常對空鳴槍以維持人潮秩序。
隨著美方訂下的31日撤離期限進入倒數階段，各過撤僑的行動更加急迫；不過，英國國防大臣華勒斯(Ben Wallace)不諱言表示：「沒有任何國家，能讓所有人離開阿富汗。」
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