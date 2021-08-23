防長令6航空公司支援18架民航機 轉運阿富汗撤離難民
國務部22日表示，部長奧斯丁已下令六家民航公司支援18架民航機，協助執行軍方由阿富汗首都喀布爾撤離僑民及阿富汗盟友後的轉運行動；官員表示，民航客機將自23日啟用，但不會進出喀布爾機場，而是用在轉運已在德國、卡達、巴林等美軍基地的撤離人員。
五角大廈發言人柯比(John F. Kirby)表示，部長啟動柏林空撤(Berlin airlift)後1952年制定的「民航儲備機隊」 (Civil Reserve Air Fleet)計畫，目前為第一階段，徵用聯合航空客機4架；美國航空、亞特拉斯航空(Atlas Air)、達美航空、全能國際航空(Omni Air)各3架客機，而由夏威夷航空調用2架。
柯比指出，受徵調的民航客機用在轉運已由阿富汗撤出、人在美軍中東基地的乘客；國防部認為，此次徵調不會對商業航班有太大影響。
美軍運輸指揮部(Transportation Command)發言人柏金斯(John Perkins)22日表示，這批民用客機自23或24日起開始協助美軍，搭載人員由中東飛到歐洲，以及由歐洲飛到美國。
柏金斯指出，軍方要求民航公司提供的客機，為廣體、能飛長途的飛機，載客量達數百人；上周已開始與民航公司討論徵調事宜，幾家航空公司志願提供客機協助撤離阿富汗行動；奧斯丁下令更多家民航公司履行依民航儲備機隊計畫規定的責任，堪稱壯舉。
喀布爾安全局勢急劇惡化，有礙疏散航班，故民航客機不會進出喀布爾，只用在協助把數千已抵達巴林、卡達及阿拉伯聯合大公國的數千阿富汗人轉運他地；美軍設在三地的基地，隨著拜登政府快速增加航班，把成千上萬曾協助美軍、唯恐遭神學士(Taliban，另譯塔利班)報復的阿富汗人運抵那些基地。
但這些基地目前已人滿為患，民航客機可幫忙減輕各基地的負擔。
官員表示，民航客機還會幫忙軍方，把阿富汗人載到德國、義大利、西班牙等歐洲停靠站，最後讓很多阿富汗人抵達美國。
聯合航空執行長史考特‧柯比(Scott Kirby)表示，聯航身為國家航空公司，航班遍及全球，欣然接受責任，快速因應好比撤離阿富汗這類國際難題。
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