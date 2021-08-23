防長令6航空公司支援18架民航機 轉運阿富汗撤離難民

國防部長奧斯汀22日下令依法徵用民航客機，赴中東運載撤出阿富汗的美國僑民。(美聯社)

國務部22日表示，部長奧斯丁已下令六家民航公司支援18架民航機，協助執行軍方由阿富汗 首都喀布爾 撤離僑民及阿富汗盟友後的轉運行動；官員表示，民航客機將自23日啟用，但不會進出喀布爾機場，而是用在轉運已在德國、卡達、巴林等美軍基地的撤離人員。

五角大廈發言人柯比(John F. Kirby)表示，部長啟動柏林空撤(Berlin airlift)後1952年制定的「民航儲備機隊」 (Civil Reserve Air Fleet)計畫，目前為第一階段，徵用聯合航空客機4架；美國 航空、亞特拉斯航空(Atlas Air)、達美航空、全能國際航空(Omni Air)各3架客機，而由夏威夷航空調用2架。

柯比指出，受徵調的民航客機用在轉運已由阿富汗撤出、人在美軍中東基地的乘客；國防部認為，此次徵調不會對商業航班有太大影響。

美軍運輸指揮部(Transportation Command)發言人柏金斯(John Perkins)22日表示，這批民用客機自23或24日起開始協助美軍，搭載人員由中東飛到歐洲，以及由歐洲飛到美國。

柏金斯指出，軍方要求民航公司提供的客機，為廣體、能飛長途的飛機，載客量達數百人；上周已開始與民航公司討論徵調事宜，幾家航空公司志願提供客機協助撤離阿富汗行動；奧斯丁下令更多家民航公司履行依民航儲備機隊計畫規定的責任，堪稱壯舉。

喀布爾安全局勢急劇惡化，有礙疏散航班，故民航客機不會進出喀布爾，只用在協助把數千已抵達巴林、卡達及阿拉伯聯合大公國的數千阿富汗人轉運他地；美軍設在三地的基地，隨著拜登政府快速增加航班，把成千上萬曾協助美軍、唯恐遭神學士(Taliban，另譯塔利班)報復的阿富汗人運抵那些基地。

但這些基地目前已人滿為患，民航客機可幫忙減輕各基地的負擔。

官員表示，民航客機還會幫忙軍方，把阿富汗人載到德國、義大利、西班牙等歐洲停靠站，最後讓很多阿富汗人抵達美國。

聯合航空執行長史考特‧柯比(Scott Kirby)表示，聯航身為國家航空公司，航班遍及全球，欣然接受責任，快速因應好比撤離阿富汗這類國際難題。