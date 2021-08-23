我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

俄勒岡州波特蘭衝突再起 左派與極右翼暴力開打

阿富汗喀布爾機場遇襲 美、德軍開火 1死3傷

防長令6航空公司支援18架民航機 轉運阿富汗撤離難民

編譯潘勛／綜合22日電
國防部長奧斯汀22日下令依法徵用民航客機，赴中東運載撤出阿富汗的美國僑民。(美聯社)
國防部長奧斯汀22日下令依法徵用民航客機，赴中東運載撤出阿富汗的美國僑民。(美聯社)

國務部22日表示，部長奧斯丁已下令六家民航公司支援18架民航機，協助執行軍方由阿富汗首都喀布爾撤離僑民及阿富汗盟友後的轉運行動；官員表示，民航客機將自23日啟用，但不會進出喀布爾機場，而是用在轉運已在德國、卡達、巴林等美軍基地的撤離人員。

五角大廈發言人柯比(John F. Kirby)表示，部長啟動柏林空撤(Berlin airlift)後1952年制定的「民航儲備機隊」 (Civil Reserve Air Fleet)計畫，目前為第一階段，徵用聯合航空客機4架；美國航空、亞特拉斯航空(Atlas Air)、達美航空、全能國際航空(Omni Air)各3架客機，而由夏威夷航空調用2架。

柯比指出，受徵調的民航客機用在轉運已由阿富汗撤出、人在美軍中東基地的乘客；國防部認為，此次徵調不會對商業航班有太大影響。

美軍運輸指揮部(Transportation Command)發言人柏金斯(John Perkins)22日表示，這批民用客機自23或24日起開始協助美軍，搭載人員由中東飛到歐洲，以及由歐洲飛到美國。

柏金斯指出，軍方要求民航公司提供的客機，為廣體、能飛長途的飛機，載客量達數百人；上周已開始與民航公司討論徵調事宜，幾家航空公司志願提供客機協助撤離阿富汗行動；奧斯丁下令更多家民航公司履行依民航儲備機隊計畫規定的責任，堪稱壯舉。

喀布爾安全局勢急劇惡化，有礙疏散航班，故民航客機不會進出喀布爾，只用在協助把數千已抵達巴林、卡達及阿拉伯聯合大公國的數千阿富汗人轉運他地；美軍設在三地的基地，隨著拜登政府快速增加航班，把成千上萬曾協助美軍、唯恐遭神學士(Taliban，另譯塔利班)報復的阿富汗人運抵那些基地。

但這些基地目前已人滿為患，民航客機可幫忙減輕各基地的負擔。

官員表示，民航客機還會幫忙軍方，把阿富汗人載到德國、義大利、西班牙等歐洲停靠站，最後讓很多阿富汗人抵達美國。

聯合航空執行長史考特‧柯比(Scott Kirby)表示，聯航身為國家航空公司，航班遍及全球，欣然接受責任，快速因應好比撤離阿富汗這類國際難題。

阿富汗 喀布爾 美國

上一則

布林肯認神學士已掌控喀布爾 撤僑須其首肯

下一則

搭美軍機撤離 阿富汗孕婦落地產嬰 母女均安

延伸閱讀

「神學士就像納粹」 阿富汗同性戀者擔憂滅絕命運

「神學士就像納粹」 阿富汗同性戀者擔憂滅絕命運
「拿蘋果的有錢人」央視駐阿富汗記者 手機險被神學士沒收

「拿蘋果的有錢人」央視駐阿富汗記者 手機險被神學士沒收
36小時撤1.1萬人 拜登演說：務必快速安全撤僑

36小時撤1.1萬人 拜登演說：務必快速安全撤僑
驚險逃離阿富汗 撤僑機「俯衝降落、邊飛邊放熱燄彈」

驚險逃離阿富汗 撤僑機「俯衝降落、邊飛邊放熱燄彈」

熱門新聞

拜登總統針對阿富汗情勢發表談話。(美聯社)

撤軍阿富汗 拜登：責任我扛 美軍不應重蹈越戰覆轍

2021-08-16 22:56
阿富汗總統甘尼15日在激進組織神學士包圍喀布爾之後，聲稱為了「避免血戰」而選擇流亡。（Getty Images）

阿富汗總統出逃現鈔塞滿4輛車和1架直升機 其餘丟跑道

2021-08-16 09:54
副總統賀錦麗抵達新加坡。(美聯社)

美專家：賀錦麗正走進一個馬蜂窩

2021-08-22 13:07
數以百計阿富汗人16日在喀布爾機場停機坪等著登機出逃。Getty Images

阿富汗人攀上飛機逃難 才升空就墜落斃命

2021-08-16 07:52
阿爾巴尼亞與科索沃同意美國的請託，將暫時收容等待簽證前往美國的阿富汗難民。圖為阿富汗機場擠滿欲搭機離境的民眾。(美聯社)

收容阿富汗難民「毫不猶豫」 這兩國同意美國請託

2021-08-15 21:21
軍聞網站《Defense One》16日獨家披露，美國空軍一架C-17「全球霸王III」型運輸機前一日晚間從喀布爾平安撤出約640名阿富汗人。據悉，這據信是C-17運輸機服役以來飛過最多人的任務之一。(取材自ABC News推特)

逃離阿富汗 美軍C-17運輸機擠滿640人強行起飛

2021-08-16 22:28

超人氣

更多 >
美專家：賀錦麗正走進一個馬蜂窩

美專家：賀錦麗正走進一個馬蜂窩
比美全紅嬋 8歲川娃讓水花消失 省賽連奪2銀

比美全紅嬋 8歲川娃讓水花消失 省賽連奪2銀
「亨利」降為熱帶風暴 風暴中心繞過長島 在羅德島登陸

「亨利」降為熱帶風暴 風暴中心繞過長島 在羅德島登陸
柴犬逃避散步跑上床「裝睡」 瞇眼偷看遭主人一秒識破

柴犬逃避散步跑上床「裝睡」 瞇眼偷看遭主人一秒識破
阿富汗孕婦「美軍運輸機上產嬰」 指揮官1動作救命

阿富汗孕婦「美軍運輸機上產嬰」 指揮官1動作救命