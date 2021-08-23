布林肯認神學士已掌控喀布爾 撤僑須其首肯

國務卿布林肯22日受訪時承認神學士控制首都喀布爾。(美聯社)

阿富汗首都喀布爾 (Kabul)已被神學士 民兵組織(Taliban，另譯塔利班)全面掌控，國務卿布林肯(Antony Blinken)22日接受哥倫比亞廣播公司(CBS)「面對全國」(Face the Nation)節目訪問時，間接承認美國若要撤離美僑，必須徵詢神學士首肯。

「面對全國」主持人賈瑞特(Major Garrett)詢問，外傳華府與神學士達成某種「協議」，「因此對於美國公民 撤離，我們必須徵詢神學士同意，這是真的還是假的？」

布林肯回答：「他們控制了喀布爾。這是我們必須面對的事實。」

賈瑞特接著問，對於如此狀況是否感到妥當，布林肯回答：「我所關注的焦點，我們大家都關注的焦點，是讓僑民能夠撤離，並且確保我們盡一切能力做到。」

布林肯說：「在這個情況下，完成任務的先決條件，就是要跟已經掌控喀布爾的神學士接觸。」

另一方面，國家安全顧問蘇利文(Jake Sullivan)22日接受國家廣播公司(NBC)「面對新聞界」(Meet the Press)節目訪問時說，拜登總統與神學士達成協議，神學士將允許所有美國公民前往撤離據點，包括前往喀布爾卡薩國際機場(Hamid Karzai International Airport)途中必須通過的任何檢查哨。

不過，國防部長奧斯丁(Lloyd Austin)稍早在周末期間曾說，某些困在喀布爾的美僑遭到神學士民兵毆打及攻擊。

蘇利文受訪時說，如果神學士阻止美國公民撤離，美軍一定做出「迅速且強而有力的反應」。

過去幾天當中，拜登與國安團隊高層多次發表談話表示，迄今仍困於阿富汗的美國僑民如果有正確的文件及有效護照，神學士將同意讓他們前往機場。

對於美國政府與神學士協商，布林肯說，美國政府與五角大廈必須跟神學士領導人對話，以便協調撤僑事宜，因為如今神學士已經掌控阿富汗，但不代表承認這個民兵組織的合法性。