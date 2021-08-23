我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

俄勒岡州波特蘭衝突再起 左派與極右翼暴力開打

阿富汗喀布爾機場遇襲 美、德軍開火 1死3傷

布林肯認神學士已掌控喀布爾 撤僑須其首肯

記者顏伶如／綜合報導
國務卿布林肯22日受訪時承認神學士控制首都喀布爾。(美聯社)
國務卿布林肯22日受訪時承認神學士控制首都喀布爾。(美聯社)

阿富汗首都喀布爾(Kabul)已被神學士民兵組織(Taliban，另譯塔利班)全面掌控，國務卿布林肯(Antony Blinken)22日接受哥倫比亞廣播公司(CBS)「面對全國」(Face the Nation)節目訪問時，間接承認美國若要撤離美僑，必須徵詢神學士首肯。

「面對全國」主持人賈瑞特(Major Garrett)詢問，外傳華府與神學士達成某種「協議」，「因此對於美國公民撤離，我們必須徵詢神學士同意，這是真的還是假的？」

布林肯回答：「他們控制了喀布爾。這是我們必須面對的事實。」

賈瑞特接著問，對於如此狀況是否感到妥當，布林肯回答：「我所關注的焦點，我們大家都關注的焦點，是讓僑民能夠撤離，並且確保我們盡一切能力做到。」

布林肯說：「在這個情況下，完成任務的先決條件，就是要跟已經掌控喀布爾的神學士接觸。」

另一方面，國家安全顧問蘇利文(Jake Sullivan)22日接受國家廣播公司(NBC)「面對新聞界」(Meet the Press)節目訪問時說，拜登總統與神學士達成協議，神學士將允許所有美國公民前往撤離據點，包括前往喀布爾卡薩國際機場(Hamid Karzai International Airport)途中必須通過的任何檢查哨。

不過，國防部長奧斯丁(Lloyd Austin)稍早在周末期間曾說，某些困在喀布爾的美僑遭到神學士民兵毆打及攻擊。

蘇利文受訪時說，如果神學士阻止美國公民撤離，美軍一定做出「迅速且強而有力的反應」。

過去幾天當中，拜登與國安團隊高層多次發表談話表示，迄今仍困於阿富汗的美國僑民如果有正確的文件及有效護照，神學士將同意讓他們前往機場。

對於美國政府與神學士協商，布林肯說，美國政府與五角大廈必須跟神學士領導人對話，以便協調撤僑事宜，因為如今神學士已經掌控阿富汗，但不代表承認這個民兵組織的合法性。

持槍神學士民兵22日在首都喀布爾國際機場外站崗，檢查詢問車輛內的乘客。(美聯社)
持槍神學士民兵22日在首都喀布爾國際機場外站崗，檢查詢問車輛內的乘客。(美聯社)

神學士 美國公民 喀布爾

上一則

越戰50年後…數千人逃離另場美敗仗 美難再海納難民

下一則

防長令6航空公司支援18架民航機 轉運阿富汗撤離難民

延伸閱讀

36小時撤1.1萬人 拜登演說：務必快速安全撤僑

36小時撤1.1萬人 拜登演說：務必快速安全撤僑
拜登盼月底前完成阿富汗撤軍 若有必要將延長

拜登盼月底前完成阿富汗撤軍 若有必要將延長
安全回家？拜登喊話不到1天 僑民到不了喀布爾機場

安全回家？拜登喊話不到1天 僑民到不了喀布爾機場
布林肯親電立陶宛外長力挺 台外交部感謝

布林肯親電立陶宛外長力挺 台外交部感謝

熱門新聞

拜登總統針對阿富汗情勢發表談話。(美聯社)

撤軍阿富汗 拜登：責任我扛 美軍不應重蹈越戰覆轍

2021-08-16 22:56
阿富汗總統甘尼15日在激進組織神學士包圍喀布爾之後，聲稱為了「避免血戰」而選擇流亡。（Getty Images）

阿富汗總統出逃現鈔塞滿4輛車和1架直升機 其餘丟跑道

2021-08-16 09:54
副總統賀錦麗抵達新加坡。(美聯社)

美專家：賀錦麗正走進一個馬蜂窩

2021-08-22 13:07
數以百計阿富汗人16日在喀布爾機場停機坪等著登機出逃。Getty Images

阿富汗人攀上飛機逃難 才升空就墜落斃命

2021-08-16 07:52
阿爾巴尼亞與科索沃同意美國的請託，將暫時收容等待簽證前往美國的阿富汗難民。圖為阿富汗機場擠滿欲搭機離境的民眾。(美聯社)

收容阿富汗難民「毫不猶豫」 這兩國同意美國請託

2021-08-15 21:21
軍聞網站《Defense One》16日獨家披露，美國空軍一架C-17「全球霸王III」型運輸機前一日晚間從喀布爾平安撤出約640名阿富汗人。據悉，這據信是C-17運輸機服役以來飛過最多人的任務之一。(取材自ABC News推特)

逃離阿富汗 美軍C-17運輸機擠滿640人強行起飛

2021-08-16 22:28

超人氣

更多 >
美專家：賀錦麗正走進一個馬蜂窩

美專家：賀錦麗正走進一個馬蜂窩
比美全紅嬋 8歲川娃讓水花消失 省賽連奪2銀

比美全紅嬋 8歲川娃讓水花消失 省賽連奪2銀
「亨利」降為熱帶風暴 風暴中心繞過長島 在羅德島登陸

「亨利」降為熱帶風暴 風暴中心繞過長島 在羅德島登陸
柴犬逃避散步跑上床「裝睡」 瞇眼偷看遭主人一秒識破

柴犬逃避散步跑上床「裝睡」 瞇眼偷看遭主人一秒識破
阿富汗孕婦「美軍運輸機上產嬰」 指揮官1動作救命

阿富汗孕婦「美軍運輸機上產嬰」 指揮官1動作救命