「讓聖戰團歡呼」前英相批拜登撤軍弱智

英國前首相布萊爾當年與美國同時發動對阿富汗戰爭，日前痛批美國撤軍決定愚蠢幼稚。(美聯社)

英國 國家廣播公司(BBC)報導，英國前首相布萊爾(Tony Blair)21日在他創辦的非營利組織「布萊爾全球變革研究所」網站撰文指出，美國 從阿富汗 撤軍「是悲劇性、危險且不必要」，只為了實現「結束這場打不完的戰爭」這弱智(imbecilic)的口號。

「結束這場打不完的戰爭」正是拜登總統的競選口號。

布萊爾說，西方國家在阿富汗的駐軍「已經減到最少」，而且最近一年半無人陣亡，「我們沒必要撤軍，卻選擇這麼做」，撤軍只會讓激進組織「歡呼雀躍」。

2001年九一一事件發生後，英美聯軍進入阿富汗，推翻神學士政權，時任英相就是布萊爾，他響應時任美國總統布希的號召出兵。

布萊爾當年力挺美國軍事干預阿富汗和伊拉克，在英國和海外都引發爭議，但他如今表示，現在撤軍讓「全球每一個聖戰團體都在歡呼」。

「俄羅斯、中國與伊朗將藉機牟利。」布萊爾說，任何獲得西方領袖承諾的人，都將合理懷疑承諾的可靠性。」

英國外相拉布(Dominic Raab)也承認，俄羅斯與中國現在會在阿富汗扮演更重要角色。

另外，前總統川普也繼續批評拜登說，讓美軍撤離阿富汗的方式，是美國史上「最大的外交政策恥辱」，「這不是撤離，這完全就是投降。」

先前拋出2024年可能再選總統的川普，多次抨擊拜登讓阿富汗落入神學士手中，即便引爆阿富汗陷落導火線的美軍撤離協議，是川普政府去年和神學士談成。