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阿肯色州三兄弟參戰 僅剩一人獨活

編譯柯立偉／綜合22日電
阿肯色州魏斯一家三兄弟都投身軍旅，出入阿富汗與伊拉克戰場，最終只有最小的弟弟波歐活下來，平安歸國。傑瑞米與班恩，分別為國捐軀。(取自推特)
阿肯色州魏斯一家三兄弟都投身軍旅，出入阿富汗與伊拉克戰場，最終只有最小的弟弟波歐活下來，平安歸國。傑瑞米與班恩，分別為國捐軀。(取自推特)

2001年及2003年，時任總統布希分別對阿富汗及伊拉克兩面用兵，近20年來兩場戰爭共造成6843名美軍陣亡，印證了戰爭的殘酷；前陸戰隊中士波歐•魏斯(Beau Wise)家中三男一女，而三位兒子都投身軍旅，最終只有最小的弟弟活下來，平安歸國。

魏斯一家在阿肯色州長大，大哥傑瑞米•魏斯(Jeremy Wise)大學畢業後進入醫學院，後因志趣不合投筆從戎，在海豹突擊隊中服役；兩個弟弟班恩(Ben Wise)和波歐也受到哥哥影響，先後投身軍旅；三兄弟在伊拉克戰爭爆發後，分別在伊拉克及阿富汗兩處輪調。

2009年，帶兩個弟弟報效國家的大哥傑瑞米率先退伍，並獲軍事承包商黑水公司(Xe Services)聘用，在阿富汗邊境的霍斯特市(Khost)協助訓練阿富汗軍隊及警察；結果在當年12月30日執行一項保護中情局官員的任務中，遭到自殺炸彈客攻擊而喪命。

2012年1月9日，二哥班恩休假前三周，奉派前往阿富汗北部巴赫爾省(Balkh)執行任務，結果在槍林彈雨之中被多次擊中腿部、腹部及骨盆，雖然即時後送到德國的醫院，仍不治殉職。

軍方立即批准波歐休假，讓他動身前往德國與嫂子會合，前往醫院送班恩最後一程。

在二哥班恩行葬禮上，陸戰隊司令阿莫斯將軍(James Amos)亦出席，誠摯地向三兄弟的母親道歉，並表示絕對不會把波歐送回戰場；2020年，波歐除役，帶著一家老小搬往奧克拉荷馬州，出版回憶錄「魏斯三兄弟」(Three Wise Men)。

「我被派往阿富汗兩次，離死神最近的一次是子彈擦過我的頭盔。」波歐說，因為曾有戰場上的親身經歷，讓他對於戰爭汗撤軍有獨特看法；他表示，現在的神學士(Taliban)比2001年以前更強大。

波歐說，他支持撤軍，「但美軍應留下最低限度的人數在阿富汗防範神學士的攻擊，直至所有美國公民及曾協助美軍的阿富汗平民，安全抵美為止。」

阿富汗 神學士 德國

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