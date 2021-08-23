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阿富汗喀布爾機場遇襲 美、德軍開火 1死3傷

搭美軍機撤離 阿富汗孕婦落地產嬰 母女均安

編譯徐薏茹／綜合22日電
美軍運輸軍機C-1721日抵達德國拉姆施泰空軍基地，第86團軍醫人員把一位阿富汗新媽媽與幼嬰抬下軍機。(Getty Images)
美軍運輸軍機C-1721日抵達德國拉姆施泰空軍基地，第86團軍醫人員把一位阿富汗新媽媽與幼嬰抬下軍機。(Getty Images)

美國空軍機動司令部(US Air Mobility Command)在推特發布貼文，指21日一架從中東一處基地飛往德國拉姆施泰因空軍基地(Ramstein base)的撤離班機上，一名阿富汗婦女在班機落地後立即產下一女，母女均安。

空軍推文指出，該名阿富汗婦女搭乘C-17運輸機後開始分娩，當飛機位於2萬8000呎飛行高度時，由於飛機內的氣壓較低，這名阿富汗婦女開始出現併發症，官方貼文寫道「飛機指揮官決定降低飛行高度來提高飛機上的氣壓，幫助穩定並且挽救這位母親的生命。」

班機一降落在拉姆施泰因空軍基地，美國空軍第86醫療團隊立即前往C-17運輸機貨艙內協助接生，該名母親及嬰孩隨後被送往附近的醫療機構，母女狀況良好。

參謀首長聯席會議負責後勤的泰勒(Hank Taylor)將軍21日在記者會上表示，許多來自阿富汗首都喀布爾的班機在卡達停留，C-17運輸機正在將撤離人員從卡達的空軍基地轉往德國，以緩解卡達積壓的人數；官員表示，因為卡達的基地已滿，美軍從阿富汗撤離的班機20日曾因此暫停將近八小時。

根據有線電視新聞網(CNN)報導，拉姆施泰因空軍基地能夠容納5000人，但到22日晚，額外增建的設備應該能容納7500人；軍方預期撤離人員會在基地停留48至72小時，根據美國與德國的協議，不應在基地停留超過10天。

泰勒將軍指出，自7月底以來已有2萬2000人從阿富汗撤離，其中1萬7000人為8月14日之後撤離。

20日美國空軍表示從阿富汗撤離的一架C-17運輸機創下人數最多的承載紀錄，15日飛離喀布爾的班機實際上載了823人，原先宣稱的640人並未把班機上的183位兒童計算在內。

據NBC報導，拉姆施泰因空軍基地發言人21日表示，自從撤離行動開始以來，已有6100人前往該基地，接下來幾天預計將有更多班機抵達。

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