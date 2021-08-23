我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

俄勒岡州波特蘭衝突再起 左派與極右翼暴力開打

阿富汗喀布爾機場遇襲 美、德軍開火 1死3傷

啟動民航機隊法 拜登全國演說：快速安全撤僑是第一優先

記者顏伶如／綜合報導
在阿富汗喀布爾國際機場待命撤僑的美國空軍C-17全球巨無霸運輸機，美國空軍20日站崗警衛。(Getty Images)
在阿富汗喀布爾國際機場待命撤僑的美國空軍C-17全球巨無霸運輸機，美國空軍20日站崗警衛。(Getty Images)

拜登總統22日在白宮羅斯福廳(Roosevelt Room)發表全國演說指出，讓美國公民「盡快且安全地」離開阿富汗是第一優先要務；他說，周末期間共計1萬1000人已從阿富汗首都喀布爾(Kabul)撤離，也將提供援助給所有希望離開阿富汗的美國公民，神學士在過程中頗配合。

IS組織威脅 機場情勢不穩

「我們正努力盡快讓僑胞撤離。這是我們的任務，這也是我們的目標。」拜登說，對於美國公民、遭受威脅風險的阿富汗民眾以及其他人士從喀布爾機場撤離的行動，周末期間作業加快，但機場由於受到伊斯蘭國(IS)恐怖組織威脅，情勢不穩。

撤僑進度緩慢 美軍討論延期

拜登也說，已經啟動「民航儲備機隊」(Civil Reserve Air Fleet)，將徵調商業航空公司客機協助讓更多僑民撤離阿富汗。

神學士民兵組織(Taliban)15日全面掌控喀布爾，阿富汗總統甘尼(Ashraf Ghani)則逃亡外國；距離喀布爾淪陷的一周之後，拜登22日在演說中表示，目前美軍內部正在研議是否將空運撤離行動，延續到拜登原訂的8月31日撤軍期限之後，「我們希望到時候並不需要延期，不過目前有在討論」。

美洽談撤僑事 神學士很配合

美聯社報導，拜登談話透露美方將與神學士洽談。

拜登說，軍方將領希望撤離行動能夠不必延期，但目前正在討論撤離整體進度；他也說，截至目前為止，神學士都頗為幫忙：「我們跟神學士有很多討論。對於擴大某些封鎖區域，他們一直都很配合。」

拜登表示，從8月14日以來，美軍透過空運已從阿富汗撤離2萬8000人，其中1萬1000人是周末的36小時期間撤出　；拜登並未說明撤離細節。

已撤出2.8萬人 數萬人仍在等

美聯社報導，拜登提供的撤離人數，包括搭乘包機及非美國軍機離開的人數，還有搭乘美國空軍C-17運輸機、C-130運輸機每天從喀布爾固定起飛離境的人數。

喀布爾機場商業客機及軍機航空交通管制，都由美軍負責；目前仍有數萬人等待美軍空運撤僑，過去幾天受到安全風險及美方官僚作業障礙，進度變得緩慢。

拜登在談話中說，為避免恐怖分子趁虛而入，利用混亂局勢對美國公民或阿富汗人發動攻擊，美軍已經在喀布爾國際機場周圍擴大管制區。

「且讓我說清楚，要將數以千計民眾撤離喀布爾會是困難且痛苦的。」拜登說：「要撤離這麼多人，不可能沒有痛苦、損失，以及大家在電視上出現的悲傷畫面。事實就是這樣。」

成千上萬上的阿富汗平民20日圍在機場，千方百計要搭機逃離阿富汗。圖為20日駐守喀...
成千上萬上的阿富汗平民20日圍在機場，千方百計要搭機逃離阿富汗。圖為20日駐守喀布爾國際機場的美軍特種部隊正在分發清水給等待撤離的阿富汗兒童。(Getty Images)

拜登 美國公民 喀布爾

上一則

染疫爆量 護理人力不足 醫院似戰場

延伸閱讀

36小時撤1.1萬人 拜登演說：務必快速安全撤僑

36小時撤1.1萬人 拜登演說：務必快速安全撤僑
取消3年觀察期 拜登政府將免除逾30萬身障生學貸

取消3年觀察期 拜登政府將免除逾30萬身障生學貸
拜登盼月底前完成阿富汗撤軍 若有必要將延長

拜登盼月底前完成阿富汗撤軍 若有必要將延長
安全回家？拜登喊話不到1天 僑民到不了喀布爾機場

安全回家？拜登喊話不到1天 僑民到不了喀布爾機場

熱門新聞

拜登總統針對阿富汗情勢發表談話。(美聯社)

撤軍阿富汗 拜登：責任我扛 美軍不應重蹈越戰覆轍

2021-08-16 22:56
阿富汗總統甘尼15日在激進組織神學士包圍喀布爾之後，聲稱為了「避免血戰」而選擇流亡。（Getty Images）

阿富汗總統出逃現鈔塞滿4輛車和1架直升機 其餘丟跑道

2021-08-16 09:54
副總統賀錦麗抵達新加坡。(美聯社)

美專家：賀錦麗正走進一個馬蜂窩

2021-08-22 13:07
數以百計阿富汗人16日在喀布爾機場停機坪等著登機出逃。Getty Images

阿富汗人攀上飛機逃難 才升空就墜落斃命

2021-08-16 07:52
阿爾巴尼亞與科索沃同意美國的請託，將暫時收容等待簽證前往美國的阿富汗難民。圖為阿富汗機場擠滿欲搭機離境的民眾。(美聯社)

收容阿富汗難民「毫不猶豫」 這兩國同意美國請託

2021-08-15 21:21
軍聞網站《Defense One》16日獨家披露，美國空軍一架C-17「全球霸王III」型運輸機前一日晚間從喀布爾平安撤出約640名阿富汗人。據悉，這據信是C-17運輸機服役以來飛過最多人的任務之一。(取材自ABC News推特)

逃離阿富汗 美軍C-17運輸機擠滿640人強行起飛

2021-08-16 22:28

超人氣

更多 >
美專家：賀錦麗正走進一個馬蜂窩

美專家：賀錦麗正走進一個馬蜂窩
比美全紅嬋 8歲川娃讓水花消失 省賽連奪2銀

比美全紅嬋 8歲川娃讓水花消失 省賽連奪2銀
「亨利」降為熱帶風暴 風暴中心繞過長島 在羅德島登陸

「亨利」降為熱帶風暴 風暴中心繞過長島 在羅德島登陸
柴犬逃避散步跑上床「裝睡」 瞇眼偷看遭主人一秒識破

柴犬逃避散步跑上床「裝睡」 瞇眼偷看遭主人一秒識破
阿富汗孕婦「美軍運輸機上產嬰」 指揮官1動作救命

阿富汗孕婦「美軍運輸機上產嬰」 指揮官1動作救命