「只是恐怖組織」多數國家暫緩承認神學士政權

儘管神學士已重新奪問阿富汗政權，但國際社會仍不準備承認神學士新政府。圖為神學士組織共同創始人巴拉達(左二)今年3月率團在莫斯科出席和談會議。(路透)

全球各國已接受神學士 (Taliban，另譯塔利班)掌握阿富汗 的現實，但暫緩正式承認神學士政權 ，部分政府已停止金援阿富汗；部分領袖表示，神學士若能展現尊重人權，象徵性地承認其政權的行動可能隨之而來，惟歐盟 已與神學士接洽撤僑等相關事務。

華盛頓郵報分析，各國對神學士迅速接管阿富汗首都喀布爾(Kabul)的接受程度不一，凸顯美國盟友與對手對於與阿富汗相關爭議的評估及外交動盪不確定性的看法分歧。

歐盟：協商撤僑 無關承認

歐盟(EU)外交和安全政策高級代表波瑞爾(Josep Borrell)說：「神學士已戰勝，我們與他們會談無關正式承認，而是攸關處理。」

多數國家認為，不急著承認神學士政權。

神學士上一次掌權是在1996年，僅獲得巴基斯坦、沙烏地阿拉伯及阿拉伯聯合大公國承認，此次則還沒有政府承認神學士能有效治理阿富汗。

歐盟上周與阿富汗會談有其邏輯可循，協調撤離歐盟職員，提出人道關切，並為未來提供發展援助設定條件。

歐盟執委會發言人史丹諾(Peter Stano)表示，「與神學士會談並不意味著承認其政權，我們顯然不急。」

法國外長：武力奪權 就不正統

法國與德國大多承認國家而非單一政府，法國外交部長勒德里安(Jean-Yves Le Drian)上周受訪時被問到是否承認神學士政權時表示，「當你以武力奪權，就不正統」。

德國下月即將舉行國會選舉，總理梅克爾(Angela Merkel)所屬「基民/基社聯盟」(CDU/CSU)總理候選人拉謝特(Armin Laschet)強調，「好的外交政策藝術」是與理念及目標相悖的國家共商解決之道。

德國綠黨：並非合法政府

德國綠黨(Greens)總理候選人貝爾伯克(Annalena Baerbock)則採取強硬態度，儘管在撤僑方面有必要與神學士溝通，但指其政府「並非合法政府，只是伊斯蘭恐怖組織」。

英相強森：承認就是錯誤

英國首相強森(Boris Johnson)則說：「任何國家承認任何喀布爾不成熟的新政權是個錯誤」。

在美國對手方面，俄羅斯鼓勵其他國家與阿富汗新領袖打好關係，「停止不負責任的政策並施加外國價值」；中國則擔心神學士接掌阿富汗，會激起境內穆斯林族群的情緒並鼓舞「分離分子」。

中俄等國 維持大使館運作

在神學士占領阿富汗之際，俄國、巴基斯坦、中國及伊朗仍維持喀布爾大使館正常運作。

印度駐阿富汗前大使卡特朱(Vivek Katju)表示，神學士目前已展現克制，反映其需要國際認可政權正當性，更重要的是，神學士希望美國解凍數十億美元的阿富汗央行存款準備金。

他說：「正當性的問題攸關金流，神學士已認清現況與90年代的差異，他們需要錢。」