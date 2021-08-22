美國人有難才動武？拜登主義 阿富汗撤軍見端倪

時為副總統的拜登，在華府會見到訪的阿富汗總統卡薩。(美聯社)

拜登 總統目前主持美軍撤離阿富汗 ，不論如何窘態百出、媒體及政客叫罵，都堅定不移；助理們表示，由此可窺見拜登對動用美國 兵力的信念：除非美國人性命岌岌可危，不然絕不動用武力；拜登立足政壇近半世紀，向來鼓吹美國應用軟實力來推動人權及民主，軍力則保留用在保護國家的核心利益。

國家廣播公司新聞網(NBC New)報導，2009年時任阿富汗總統的卡薩(Hamid Karzai)來訪，晚宴上剛成為副總統當選人的拜登扔下餐巾，逕行離場，消息傳出後十分轟動。拜登不信卡薩講的話，更不認為美國透過軍力能夠救治支離破碎的阿富汗。

拜登接著搭機去找當時總統當選人歐巴馬，向他簡報說阿富汗局勢「過去六年間已然惡化」，他認為阿富汗局勢即將變得更艱難，接下來才有所改善。

因此對以前長期擔任拜登助理的人來說，拜登動手終結阿富汗戰爭無足為奇，只是方式讓有些人吃驚。

拜登首度乾綱獨斷，結束阿富汗戰爭，收尾一團混亂，卻也讓外界得窺他的信念：除非國人性命堪虞，不然美國應該鮮動刀兵。

拜登決定由阿富汗撤軍也挑起嚴肅問題，例如他曾倡議道德方面美國有必要表率群倫、執行決策時該認真稱職，行動時應與盟友亦步亦趨，這些事項拜登自己有沒遵循，還是食言而肥。

拜登說過，恐怖活動對美國民主體制並非現存威脅，與擁核區域強權如中國、俄國起衝突反倒較有可能。

拜登從前及現在的助理表示，依拜登看來，漸次提升美國價值這種舉措，才是保存迂迴空間唯一之道；而美國應對抗全球獨裁國家崛起、自命其體制全球最優，而損害民主國家競爭能力這些真正會危及美國生存的東西。

循此邏輯，阿富汗這樣壓迫女性的失敗國家長期看來，威脅美國的程度遠不如中國；拜登希望美國能更強力聚焦在這項令人生憂的問題，不被長達20年的國外戰爭打岔分心。

接下來幾年，拜登可能要面臨類似抉擇：美國就捍衛人權遭壓迫極深的地區，例如中國的新疆，該介入多深，又要用什麼工具；此外近如海地遠如伊朗，美國兵力要投放在何處，還有何時出兵。

前國防部官員布蘭茲(Hal Brands)著述談到「崛起中的拜登主義」，他指出拜登想主張人權及民主為美國最令人信服的利益，但阿富汗卻排除在外，未來想說服全球只怕更為困難。