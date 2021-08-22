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美將徵20民航機 加速撤離阿富汗 仿70年前柏林行動

兒子是首位在阿遇害美軍 父看結局：心碎、丟臉

「令人心碎」首位阿富汗遇害美軍父親：戰爭結局很丟臉

記者顏伶如╱綜合報導
史班恩的父親約翰‧史班恩本月9日在他房地產經紀辦公室接受訪問。(美聯社)
史班恩的父親約翰‧史班恩本月9日在他房地產經紀辦公室接受訪問。(美聯社)

2001年911恐怖攻擊發生後，海軍陸戰隊出身的中央情報局(CIA)探員史班恩(Mike Spann)，對於前往阿富汗充滿責任感；史班恩最後一次從阿富汗打電話回家查看孩子狀況時，告訴父親應該有機會能搜集到911恐攻主謀賓拉登(Osama bin Laden)下落的情資。

九一一事件後的第一位在阿富汗陣亡的美國戰士史班恩。(取自中情局網站)
九一一事件後的第一位在阿富汗陣亡的美國戰士史班恩。(取自中情局網站)

數天之後，來自阿拉巴馬州韋恩費德(Winfield)，32歲的中情局準軍事特工(paramilitary officer，PMO)史班恩，2001年11月25日在一處雕堡審訊極端分子時，囚犯暴動當中遭到殺害。

阿富汗戰爭以來，共有2448名美軍喪生，史班恩據信是第一個。

史班恩的父親約翰‧史班恩(Johnny Spann)說，看到美國從阿富汗撤離人員的混亂狀況，內心充滿憎惡，許多當地民眾害怕神學士(Taliban)民兵組織全面掌權，緊緊抓住即將起飛的美軍運輸機機身。

約翰‧史班恩說：「我看到報導非常難過。令人心碎。我覺得這很丟臉。我覺得我們這麼做，真的臉都丟光了。」

他表示，阿富汗人攀附在美軍運輸機機身，起飛之後從高空跌落摔死的影片，讓他想起911恐怖攻擊時有人從紐約世貿大樓跳樓的那一幕。

約翰‧史班恩表示，並不反對美軍撤離阿富汗，但無法認同撤離的時間及方式。

他說，神學士全面控制阿富汗，讓他不禁想到曾經幫助兒子的阿富汗民眾，以及仍在阿富汗的其他美國人；他說：「這些人都會沒命。神學士會把他們殺了。我們曾經給他們承諾，這點如今怎麼有人可以接受呢？如果那些當地民眾沒有幫我們，不敢想像我們死亡人數還可能增加多少。」

史班恩身後留下兩名幼齡女兒，以及仍在襁褓中的兒子。奧本大學(Auburn University)畢業前，剛結婚的史班對家人宣布，決定加入海軍陸戰隊。

約翰‧史班恩表示，兒子與其他美軍在阿富汗的貢獻，讓美國得以獲得安全，「他們在那邊長達20年，克盡職守，確實貫徹命令，他們並沒有白白犧牲」。

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