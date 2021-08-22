安全回家？拜登喊話不到1天 僑民到不了喀布爾機場

受到各界批評阿富汗撤軍荒腔走板的拜登總統(中)21日白宮召集國安團隊舉行阿富汗局勢會議。圖右一是密利將軍、國防部長奧斯丁、 白宮國安顧問蘇利文。(白宮網站)

拜登 總統21日在白宮會見國安團隊，聽取阿富汗 撤離、反恐任務及外交磋商第三國設置轉運樞紐、協助僑民、盟友撤出等事宜；但拜登日前認為，美國就出兵阿富汗，摧毀凱達組織，可謂任務成功，另外他不知道美國公民 無法抵達喀布爾機場；拜登的說法和國防部長在國會作證時的說法，明顯發生牴觸。

每日郵報報導，拜登取消周末回德拉瓦州老家度假，在白宮戰情室與國務卿布林肯、國防部長奧斯丁、參謀首長聯席會議主席密利、國安顧問蘇利文、國家情報總監海恩斯會商阿富汗形勢；副總統賀錦麗刻在新加坡出訪，也用視訊參加開會。

美軍在喀布爾機場戒備。(路透)

神學士(Taliban，另譯塔利班)15日拿下阿富汗，叫拜登政府猝不及防，接下來局勢發展幾乎耗蝕掉其精力，絞盡腦汁想撤走成千上萬美國僑民及戰時曾協助美國的阿富汗人。

隨著8月31日撤軍最後期限逼近，但拜登尚未公開允諾延後，英國已敦促拜登把最後期限後挪，以便空運撤離多達6000名英國人及當地盟友。

北大西洋公約組織也懇求拜登盡可能延長駐軍留守當地；五角大廈發言後，幾分鐘內凱達恐怖組織便現身阿富汗境內，另有多則消息傳出，神學士動用檢查哨擋人，不讓人平安通過，前往機場。

過去12小時期間，視頻開始出現，內容顯示機場外頭極度混亂，偶爾還傳出暴力事件。

拜登指出，美國出兵阿富汗，主要目的就是消滅阿富汗境內的凱達組織，並消滅其首腦賓拉丹，「我們辦到了。」

但國防部發言人柯比(John Kirby)在新聞簡報中表示，凱達組織仍在阿富汗境內，軍方的確接獲通報，指美國公民試圖逃到安全地帶，卻遭遇神學士襲擊。

拜登20日表示，神學士已同意放行美國僑民，讓他們抵達喀布爾機場；但國防部長奧斯汀向國會議員簡報時，說法卻不一樣，指僑民遇襲。