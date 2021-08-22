我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美將徵20民航機 加速撤離阿富汗 仿70年前柏林行動

兒子是首位在阿遇害美軍 父看結局：心碎、丟臉

安全回家？拜登喊話不到1天 僑民到不了喀布爾機場

編譯潘勛╱綜合21日電
受到各界批評阿富汗撤軍荒腔走板的拜登總統(中)21日白宮召集國安團隊舉行阿富汗局勢會議。圖右一是密利將軍、國防部長奧斯丁、 白宮國安顧問蘇利文。(白宮網站)
受到各界批評阿富汗撤軍荒腔走板的拜登總統(中)21日白宮召集國安團隊舉行阿富汗局勢會議。圖右一是密利將軍、國防部長奧斯丁、 白宮國安顧問蘇利文。(白宮網站)

拜登總統21日在白宮會見國安團隊，聽取阿富汗撤離、反恐任務及外交磋商第三國設置轉運樞紐、協助僑民、盟友撤出等事宜；但拜登日前認為，美國就出兵阿富汗，摧毀凱達組織，可謂任務成功，另外他不知道美國公民無法抵達喀布爾機場；拜登的說法和國防部長在國會作證時的說法，明顯發生牴觸。

每日郵報報導，拜登取消周末回德拉瓦州老家度假，在白宮戰情室與國務卿布林肯、國防部長奧斯丁、參謀首長聯席會議主席密利、國安顧問蘇利文、國家情報總監海恩斯會商阿富汗形勢；副總統賀錦麗刻在新加坡出訪，也用視訊參加開會。

美軍在喀布爾機場戒備。(路透)
美軍在喀布爾機場戒備。(路透)

神學士(Taliban，另譯塔利班)15日拿下阿富汗，叫拜登政府猝不及防，接下來局勢發展幾乎耗蝕掉其精力，絞盡腦汁想撤走成千上萬美國僑民及戰時曾協助美國的阿富汗人。

隨著8月31日撤軍最後期限逼近，但拜登尚未公開允諾延後，英國已敦促拜登把最後期限後挪，以便空運撤離多達6000名英國人及當地盟友。

北大西洋公約組織也懇求拜登盡可能延長駐軍留守當地；五角大廈發言後，幾分鐘內凱達恐怖組織便現身阿富汗境內，另有多則消息傳出，神學士動用檢查哨擋人，不讓人平安通過，前往機場。

過去12小時期間，視頻開始出現，內容顯示機場外頭極度混亂，偶爾還傳出暴力事件。

拜登指出，美國出兵阿富汗，主要目的就是消滅阿富汗境內的凱達組織，並消滅其首腦賓拉丹，「我們辦到了。」

但國防部發言人柯比(John Kirby)在新聞簡報中表示，凱達組織仍在阿富汗境內，軍方的確接獲通報，指美國公民試圖逃到安全地帶，卻遭遇神學士襲擊。

拜登20日表示，神學士已同意放行美國僑民，讓他們抵達喀布爾機場；但國防部長奧斯汀向國會議員簡報時，說法卻不一樣，指僑民遇襲。

拜登 阿富汗 美國公民

上一則

反口罩、疫苗… 全美各地衝突騷擾頻現

下一則

不願屈服神學士 阿富汗民間反抗軍 奪回北部省3區

延伸閱讀

不是獨鍾他 紐時揭露：考量誰駐北京 拜登二選一

不是獨鍾他 紐時揭露：考量誰駐北京 拜登二選一
公共負擔者 斷綠卡之路？ 川普移民政策 拜登新規鬆綁

公共負擔者 斷綠卡之路？ 川普移民政策 拜登新規鬆綁
阿富汗撤軍挨批 過半美國選民認為拜登不適任總統

阿富汗撤軍挨批 過半美國選民認為拜登不適任總統
法院認可恢復鑽探 拜登減碳目標恐難達標

法院認可恢復鑽探 拜登減碳目標恐難達標

熱門新聞

拜登總統針對阿富汗情勢發表談話。(美聯社)

撤軍阿富汗 拜登：責任我扛 美軍不應重蹈越戰覆轍

2021-08-16 22:56
阿富汗總統甘尼。路透

美國撤軍如同放棄阿富汗 為台灣敲響警鐘

2021-08-14 09:00
阿富汗總統甘尼15日在激進組織神學士包圍喀布爾之後，聲稱為了「避免血戰」而選擇流亡。（Getty Images）

阿富汗總統出逃現鈔塞滿4輛車和1架直升機 其餘丟跑道

2021-08-16 09:54
數以百計阿富汗人16日在喀布爾機場停機坪等著登機出逃。Getty Images

阿富汗人攀上飛機逃難 才升空就墜落斃命

2021-08-16 07:52
阿爾巴尼亞與科索沃同意美國的請託，將暫時收容等待簽證前往美國的阿富汗難民。圖為阿富汗機場擠滿欲搭機離境的民眾。(美聯社)

收容阿富汗難民「毫不猶豫」 這兩國同意美國請託

2021-08-15 21:21
軍聞網站《Defense One》16日獨家披露，美國空軍一架C-17「全球霸王III」型運輸機前一日晚間從喀布爾平安撤出約640名阿富汗人。據悉，這據信是C-17運輸機服役以來飛過最多人的任務之一。(取材自ABC News推特)

逃離阿富汗 美軍C-17運輸機擠滿640人強行起飛

2021-08-16 22:28

超人氣

更多 >
洛杉磯一口福餃子館華人兄妹認罪 補稅200萬判刑數年

洛杉磯一口福餃子館華人兄妹認罪 補稅200萬判刑數年
阿富汗撤軍挨批 過半美國選民認為拜登不適任總統

阿富汗撤軍挨批 過半美國選民認為拜登不適任總統
紐約部分地區進入緊急狀態 市戶外用餐明日全停

紐約部分地區進入緊急狀態 市戶外用餐明日全停
亨利颶風持續增強 直撲新英格蘭 將在長島登陸

亨利颶風持續增強 直撲新英格蘭 將在長島登陸
美軍變奶爸 大兵哄阿富汗嬰兒「面露慈笑」暖哭全網

美軍變奶爸 大兵哄阿富汗嬰兒「面露慈笑」暖哭全網