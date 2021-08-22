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龐培歐批拜登撤軍：一場重大崩潰 簡直落荒而逃

編譯林育正╱綜合21日電
曾與神學士達成有條件撤軍協議的前國務卿龐培歐強烈批准拜登總統的撤軍行動。(Getty Images)
曾與神學士達成有條件撤軍協議的前國務卿龐培歐強烈批准拜登總統的撤軍行動。(Getty Images)

前國務卿龐培歐(Mike Pompeo)抨擊拜登總統的阿富汗政策以及撤退行動「一場重大的崩潰」。

龐培歐表示：「今日，拜登總統讓情況更為糟糕。我從來沒有聽到他講過，要如何讓那些家庭感到一絲安慰。目前依舊沒有如何讓美國人回到國內的計畫；要如何使盟友感到安心，我們什麼也沒聽到。」

「這是一場重大的崩潰。」，龐培歐表示美國從未陷入這樣難堪冗長的窘境之中；他相信美國只要展現領導力，仍得以將事情解決；美國能將軍隊派遣回阿富汗，將留在當地的裝備摧毀等，不料拜登辦事不力。

拜登政府在撤離航班的安排上，引起國會議員猛烈批評；他20日在東廂辦公室談到阿富汗的狀況時承認「這是史上規模最大，難度最高的空中撤離行動之一」。

副國務卿薛曼(Wendy Sherman)和國防部長奧斯丁(Lloyd Austin)也坦承，美國人和阿富汗人在喀布爾前往機場，確實碰上不少困難和挑戰；薛曼表示：「我們看到報告指出神學士(Taliban，另譯塔利班)並未遵守公開聲明以及對我國政府的承諾，阻止希望離開國家的阿富汗民眾前往機場。」

與國會議員的通話中，奧斯丁也表示「知情」試圖前往機場的阿富汗人與美國人，遭到神學士騷擾或毆打。

然而拜登的發言卻和薛曼與奧斯丁出現衝突，指向完全相反的狀況。他表示在喀布爾試圖前往機場的美國人，「並未有跡象顯示無法前往」。

拜登表示：「我們已和神學士達成協議，因此他們允許美國人前往機場。」然而龐培歐表示，對於若是神學士刁難美國人前往機場，並沒有聽到拜登強烈回應，表示將遭受來自美國的報復，使其感到畏懼。

龐培歐抨擊拜登表示：「現在我們根本在開倒車，拜登的撤退方式簡直像落荒而逃。他的策略和執行簡直糟透了，將在未來幾年承擔後果。」

美國 拜登 阿富汗

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