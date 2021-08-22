龐培歐批拜登撤軍：一場重大崩潰 簡直落荒而逃
前國務卿龐培歐(Mike Pompeo)抨擊拜登總統的阿富汗政策以及撤退行動「一場重大的崩潰」。
龐培歐表示：「今日，拜登總統讓情況更為糟糕。我從來沒有聽到他講過，要如何讓那些家庭感到一絲安慰。目前依舊沒有如何讓美國人回到國內的計畫；要如何使盟友感到安心，我們什麼也沒聽到。」
「這是一場重大的崩潰。」，龐培歐表示美國從未陷入這樣難堪冗長的窘境之中；他相信美國只要展現領導力，仍得以將事情解決；美國能將軍隊派遣回阿富汗，將留在當地的裝備摧毀等，不料拜登辦事不力。
拜登政府在撤離航班的安排上，引起國會議員猛烈批評；他20日在東廂辦公室談到阿富汗的狀況時承認「這是史上規模最大，難度最高的空中撤離行動之一」。
副國務卿薛曼(Wendy Sherman)和國防部長奧斯丁(Lloyd Austin)也坦承，美國人和阿富汗人在喀布爾前往機場，確實碰上不少困難和挑戰；薛曼表示：「我們看到報告指出神學士(Taliban，另譯塔利班)並未遵守公開聲明以及對我國政府的承諾，阻止希望離開國家的阿富汗民眾前往機場。」
與國會議員的通話中，奧斯丁也表示「知情」試圖前往機場的阿富汗人與美國人，遭到神學士騷擾或毆打。
然而拜登的發言卻和薛曼與奧斯丁出現衝突，指向完全相反的狀況。他表示在喀布爾試圖前往機場的美國人，「並未有跡象顯示無法前往」。
拜登表示：「我們已和神學士達成協議，因此他們允許美國人前往機場。」然而龐培歐表示，對於若是神學士刁難美國人前往機場，並沒有聽到拜登強烈回應，表示將遭受來自美國的報復，使其感到畏懼。
龐培歐抨擊拜登表示：「現在我們根本在開倒車，拜登的撤退方式簡直像落荒而逃。他的策略和執行簡直糟透了，將在未來幾年承擔後果。」
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