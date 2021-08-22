全身美軍裝備 神學士仿拍「硫磺島插旗」
一群神學士戰士21日公布一批宣傳照，其中有一張是「巴德里313營」(Badri 313 Battalion)幾名戰士身著疑似偷來的美軍軍裝，掛滿美製裝備，走在阿富汗巉削山區，「賣力」擎起神學士白色軍旗，顯然是模仿並嘲弄美軍二戰期間在硫磺島插上美國國旗的精典照片。
每日郵報報導，美軍1945年登陸硫磺島歷史照中，有六名陸戰隊戰士在擂缽山上豎起美國國旗；本周神學士戰士如法炮製，只見一群戰士以類似的姿態，扶起神學士軍旗，同時炫耀身上的美軍軍裝及裝備，如迷彩服、軍靴等；每日郵報揣測，那批服裝及裝備，很可能是神學士趁歐美聯軍巡邏喀布爾市之際偷來的；此外他們駕駛美製悍馬裝甲運兵車，身上掛著美製M4卡賓槍，叫人不知該哭還是該笑。
巴德里313營是神學士特戰部隊，據說是按可蘭經記載，先知穆罕默德約在1400年前，於「巴德戰役」(Battle of Badr)以313員兵力，便擊敗來犯敵軍，循此典故而命名。
神學士以往在宣傳資料中便曾公布巴德里313營這支部隊，據說營內戰士戰技訓練高強，使用的也是最先進軍事裝備；巴德里313營戰士不戴尋常的圖班巾(tuban)，身上也不穿傳統袍子，反而是戴軍盔及遮陽鏡，身著迷彩夾克及褲子，夾克外還罩有防彈背心，配備戰術步槍。
巴德里313營由哪兒取得這些裝備不得而知，但顯然是結合了美軍及前阿富汗軍使用的作戰裝備，很可能是西方聯軍撤離阿富汗時所留，遭該部隊抄沒。
不僅如此，巴德里313營還配有現代近身武器如手槍，腳穿現代戰鬥靴，甚至還有夜視鏡，與其他國家的特戰部隊難以區分。
美國2002到2007年間曾贈送阿富汗軍價值約280億元的軍火裝備；官員表示，神學士已抄沒那批還剩下來的軍用物資。
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