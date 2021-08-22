我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美將徵20民航機 加速撤離阿富汗 仿70年前柏林行動

兒子是首位在阿遇害美軍 父看結局：心碎、丟臉

神學士最高領導人返阿籌建政府 IS卻批「美國代理人」

編譯中心╱綜合21日電
神學士共同創辦人巴拉達抵達喀布爾，與神學士成員就建立新的阿富汗政府進行會談。(美聯社)
神學士共同創辦人巴拉達抵達喀布爾，與神學士成員就建立新的阿富汗政府進行會談。(美聯社)

神學士共同創辦人巴拉達(Mullah Abdul Ghani Baradar)21日抵達喀布爾，與神學士成員和其他政治人物就建立新的阿富汗政府進行會談。

「華盛頓郵報」報導，巴拉達被認為是神學士的最高政治領導人。一名神學士高層官員透露，「他將在喀布爾會晤聖戰士領導人和政治人物，討論建立具包容性的政府。」

這名官員說，預計巴拉達將領導政府，而該組織的領導人艾昆薩達(Haibatullah Akhundzada)將擔任國家元首。

神學士官員告訴路透，參與對話的領導人將在幾周內建立一個治理結構框架，其他組織將開始處理財務和內部安全等問題。框架「將保護每個人的權利」，但不會以西方民主為標準；他說，「伊斯蘭教沒有可以實行民主的地方，我們將遵循伊斯蘭教法。」

巴拉達2010年在巴基斯坦被捕，持續被拘留到美國於2018年施壓將他釋放，前往卡達。他在卡達主導了神學士與美國簽署的撤退協議。巴拉達17日從卡達返回阿富汗，抵達神學士的根據地、阿富汗第二大城坎達哈。

神學士重掌阿富汗政權，無疑將激勵全球伊斯蘭暴力極端分子，然而同屬遜尼派的伊斯蘭國(IS)卻指責神學士是「美國代理人」，暴露出聖戰運動內部分歧。

「衛報」報導，中東及其他地區的遜尼派武裝分子已表明，他們認為神學士能接掌阿富汗政權，證明他們自己的戰略和意識形態正確；如今911恐怖攻擊的20周年紀念日即將來臨，神學士的成功讓全球聖戰分子士氣大振。

在一片歡欣鼓舞的氣氛中，有一個聖戰組織的態度截然不同，那就是伊斯蘭國，該組織日前發表聲明，痛批神學士是「叛教者」、「不及格的穆斯林」，甚至稱他們是「美國代理人」。

神學士 阿富汗 美國

上一則

阿富汗民眾擠進機場逃難 母親眼見2歲女兒被踩死

下一則

全身美軍裝備 神學士仿拍「硫磺島插旗」

延伸閱讀

兒子是首位在阿富汗遇害美軍 父親看結局：心碎又丟臉

兒子是首位在阿富汗遇害美軍 父親看結局：心碎又丟臉
神學士最高領導人抵喀布爾 為新政府謀策

神學士最高領導人抵喀布爾 為新政府謀策
影／神學士暴力派頭子 現身晚禱現場 美早列恐怖分子名單

影／神學士暴力派頭子 現身晚禱現場 美早列恐怖分子名單
搶救「200阿富汗員工」大作戰 紐時等三大媒體「全球總動員」

搶救「200阿富汗員工」大作戰 紐時等三大媒體「全球總動員」

熱門新聞

拜登總統針對阿富汗情勢發表談話。(美聯社)

撤軍阿富汗 拜登：責任我扛 美軍不應重蹈越戰覆轍

2021-08-16 22:56
阿富汗總統甘尼。路透

美國撤軍如同放棄阿富汗 為台灣敲響警鐘

2021-08-14 09:00
阿富汗總統甘尼15日在激進組織神學士包圍喀布爾之後，聲稱為了「避免血戰」而選擇流亡。（Getty Images）

阿富汗總統出逃現鈔塞滿4輛車和1架直升機 其餘丟跑道

2021-08-16 09:54
數以百計阿富汗人16日在喀布爾機場停機坪等著登機出逃。Getty Images

阿富汗人攀上飛機逃難 才升空就墜落斃命

2021-08-16 07:52
阿爾巴尼亞與科索沃同意美國的請託，將暫時收容等待簽證前往美國的阿富汗難民。圖為阿富汗機場擠滿欲搭機離境的民眾。(美聯社)

收容阿富汗難民「毫不猶豫」 這兩國同意美國請託

2021-08-15 21:21
軍聞網站《Defense One》16日獨家披露，美國空軍一架C-17「全球霸王III」型運輸機前一日晚間從喀布爾平安撤出約640名阿富汗人。據悉，這據信是C-17運輸機服役以來飛過最多人的任務之一。(取材自ABC News推特)

逃離阿富汗 美軍C-17運輸機擠滿640人強行起飛

2021-08-16 22:28

超人氣

更多 >
洛杉磯一口福餃子館華人兄妹認罪 補稅200萬判刑數年

洛杉磯一口福餃子館華人兄妹認罪 補稅200萬判刑數年
阿富汗撤軍挨批 過半美國選民認為拜登不適任總統

阿富汗撤軍挨批 過半美國選民認為拜登不適任總統
紐約部分地區進入緊急狀態 市戶外用餐明日全停

紐約部分地區進入緊急狀態 市戶外用餐明日全停
亨利颶風持續增強 直撲新英格蘭 將在長島登陸

亨利颶風持續增強 直撲新英格蘭 將在長島登陸
美軍變奶爸 大兵哄阿富汗嬰兒「面露慈笑」暖哭全網

美軍變奶爸 大兵哄阿富汗嬰兒「面露慈笑」暖哭全網