阿富汗民眾擠進機場逃難 母親眼見2歲女兒被踩死

喀布爾機場一片混亂，踩踏事件時有發生，圖為一名阿富汗婦女在人群之中被美軍拉上圍牆，進入機場。(路透)

阿富汗 一家人曾在喀布爾(Kabul)為美國企業擔任翻譯工作，美方撤離後，這家一行九人趕赴機場 希望能順利搭上飛機逃離出境，卻在慌亂中被擁擠人群推倒、踩踏，其中兩歲的女嬰不幸喪命。

這名女性遭遇人倫悲劇後在喀布爾接受「紐約時報」電話採訪時說：「我只感覺到恐懼，我救不了她。」

這名女子當時和丈夫、兩歲女兒、殘疾雙親、三個姊妹及一位表親抵達人山人海的機場，儘管他們被人群推擠著前進，仍不顧一切希望爭取搭機離境的機會。

但當人潮湧現，這一家人全都被推倒在地，群眾無情的踩過他們的身體；該女子表示，有人踩碎她的手機，有人踢她的頭，她無法呼吸只好扯破黑袍，當她掙扎起身後拚命尋找女嬰時，卻發現她已斷氣。

神學士 在阿富汗奪權近一周以來，阿富汗人經歷20年戰亂與自殺炸彈動盪後，再次面臨恐怖新現實；他們的世界被顛覆，前往機場這樣平凡的旅程危機四伏，光是踏出家門都相當恐懼。

曾為美軍及美國企業工作的阿富汗人不是逃難就是躲藏，許多人遭受神學士的死亡威脅。

人道團體表示，神學士槍手挨家挨戶搜索通敵者。

39歲的阿富汗男子曾為美軍翻譯，他21日與妻子和兩個小孩躲在家中；他說，神學士已經打電話警告他：「面對後果，會殺了你。」

有鑑於必須通過神學士槍手及機場混亂的情景，這名男子已放棄自行前往機場，他打電話或發送訊息給美國軍人及官員，盼美軍能找到他家並拯救他與家人。

他在電話中說：「我逐漸失去希望，我想我可能必須接受後果。」

另一名曾為美軍翻譯的阿富汗人也說，他已經放棄攜家帶眷前往機場的希望。他說：「我已經絕望，不再信任美國政府，他們一直說『我們會與盟友一起撤離。』」

他表示，機場內外擁擠的狀況，讓人們在每次催淚瓦斯發射或對空鳴槍後變得更恐慌，「你的孩子可能被踩踏，就算美方在我痛失愛子後給我全宇宙，那也不值得。」