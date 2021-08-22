我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美將徵20民航機 加速撤離阿富汗 仿70年前柏林行動

兒子是首位在阿遇害美軍 父看結局：心碎、丟臉

阿富汗民眾擠進機場逃難 母親眼見2歲女兒被踩死

編譯陳韻涵／綜合21日電
喀布爾機場一片混亂，踩踏事件時有發生，圖為一名阿富汗婦女在人群之中被美軍拉上圍牆，進入機場。(路透)
喀布爾機場一片混亂，踩踏事件時有發生，圖為一名阿富汗婦女在人群之中被美軍拉上圍牆，進入機場。(路透)

阿富汗一家人曾在喀布爾(Kabul)為美國企業擔任翻譯工作，美方撤離後，這家一行九人趕赴機場希望能順利搭上飛機逃離出境，卻在慌亂中被擁擠人群推倒、踩踏，其中兩歲的女嬰不幸喪命。

這名女性遭遇人倫悲劇後在喀布爾接受「紐約時報」電話採訪時說：「我只感覺到恐懼，我救不了她。」

這名女子當時和丈夫、兩歲女兒、殘疾雙親、三個姊妹及一位表親抵達人山人海的機場，儘管他們被人群推擠著前進，仍不顧一切希望爭取搭機離境的機會。

但當人潮湧現，這一家人全都被推倒在地，群眾無情的踩過他們的身體；該女子表示，有人踩碎她的手機，有人踢她的頭，她無法呼吸只好扯破黑袍，當她掙扎起身後拚命尋找女嬰時，卻發現她已斷氣。

神學士在阿富汗奪權近一周以來，阿富汗人經歷20年戰亂與自殺炸彈動盪後，再次面臨恐怖新現實；他們的世界被顛覆，前往機場這樣平凡的旅程危機四伏，光是踏出家門都相當恐懼。

曾為美軍及美國企業工作的阿富汗人不是逃難就是躲藏，許多人遭受神學士的死亡威脅。

人道團體表示，神學士槍手挨家挨戶搜索通敵者。

39歲的阿富汗男子曾為美軍翻譯，他21日與妻子和兩個小孩躲在家中；他說，神學士已經打電話警告他：「面對後果，會殺了你。」

有鑑於必須通過神學士槍手及機場混亂的情景，這名男子已放棄自行前往機場，他打電話或發送訊息給美國軍人及官員，盼美軍能找到他家並拯救他與家人。

他在電話中說：「我逐漸失去希望，我想我可能必須接受後果。」

另一名曾為美軍翻譯的阿富汗人也說，他已經放棄攜家帶眷前往機場的希望。他說：「我已經絕望，不再信任美國政府，他們一直說『我們會與盟友一起撤離。』」

他表示，機場內外擁擠的狀況，讓人們在每次催淚瓦斯發射或對空鳴槍後變得更恐慌，「你的孩子可能被踩踏，就算美方在我痛失愛子後給我全宇宙，那也不值得。」

機場 阿富汗 神學士

上一則

30歲以下男注意 莫德納心肌炎風險比輝瑞高？美調查中

下一則

神學士最高領導人返阿籌建政府 IS卻批「美國代理人」

延伸閱讀

兒子是首位在阿富汗遇害美軍 父親看結局：心碎又丟臉

兒子是首位在阿富汗遇害美軍 父親看結局：心碎又丟臉
神學士最高領導人抵喀布爾 為新政府謀策

神學士最高領導人抵喀布爾 為新政府謀策
喀布爾也遭受IS威脅 美軍1直升機從飯店撤僑169人

喀布爾也遭受IS威脅 美軍1直升機從飯店撤僑169人
美軍變奶爸 大兵哄阿富汗嬰兒「面露慈笑」暖哭全網

美軍變奶爸 大兵哄阿富汗嬰兒「面露慈笑」暖哭全網

熱門新聞

拜登總統針對阿富汗情勢發表談話。(美聯社)

撤軍阿富汗 拜登：責任我扛 美軍不應重蹈越戰覆轍

2021-08-16 22:56
阿富汗總統甘尼。路透

美國撤軍如同放棄阿富汗 為台灣敲響警鐘

2021-08-14 09:00
阿富汗總統甘尼15日在激進組織神學士包圍喀布爾之後，聲稱為了「避免血戰」而選擇流亡。（Getty Images）

阿富汗總統出逃現鈔塞滿4輛車和1架直升機 其餘丟跑道

2021-08-16 09:54
數以百計阿富汗人16日在喀布爾機場停機坪等著登機出逃。Getty Images

阿富汗人攀上飛機逃難 才升空就墜落斃命

2021-08-16 07:52
阿爾巴尼亞與科索沃同意美國的請託，將暫時收容等待簽證前往美國的阿富汗難民。圖為阿富汗機場擠滿欲搭機離境的民眾。(美聯社)

收容阿富汗難民「毫不猶豫」 這兩國同意美國請託

2021-08-15 21:21
軍聞網站《Defense One》16日獨家披露，美國空軍一架C-17「全球霸王III」型運輸機前一日晚間從喀布爾平安撤出約640名阿富汗人。據悉，這據信是C-17運輸機服役以來飛過最多人的任務之一。(取材自ABC News推特)

逃離阿富汗 美軍C-17運輸機擠滿640人強行起飛

2021-08-16 22:28

超人氣

更多 >
洛杉磯一口福餃子館華人兄妹認罪 補稅200萬判刑數年

洛杉磯一口福餃子館華人兄妹認罪 補稅200萬判刑數年
阿富汗撤軍挨批 過半美國選民認為拜登不適任總統

阿富汗撤軍挨批 過半美國選民認為拜登不適任總統
紐約部分地區進入緊急狀態 市戶外用餐明日全停

紐約部分地區進入緊急狀態 市戶外用餐明日全停
亨利颶風持續增強 直撲新英格蘭 將在長島登陸

亨利颶風持續增強 直撲新英格蘭 將在長島登陸
美軍變奶爸 大兵哄阿富汗嬰兒「面露慈笑」暖哭全網

美軍變奶爸 大兵哄阿富汗嬰兒「面露慈笑」暖哭全網