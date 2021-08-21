美俄走下阿富汗舞台 北京登場主秀

中國外長王毅（右）7月底會見神學士政治委員會負責人巴拉達（左）。（新華社）

神學士 入主阿富汗 首都喀布爾，全球震動，除了聯合國安理會集會協商，10月的G20也要召開特別會議，大國間更打破之前歧見，密集討論；國務卿布林肯(Tony Blinken)就分別致電中俄兩國外長，而中國 外長王毅也與俄羅斯外長拉夫洛夫(Sergey Lavrov)通電話，希望能夠協調出共同對策，趁神學士急需國際承認之際，團結一致提出條件。

國務院已透露，要求神學士遵守條件包括：應維護人民基本權利，不窩藏恐怖分子，以及保障人權，這應包括婦女與女童的基本權利，並建立一個能與國際合作的政府。

美軍喀布爾善後 終究會走

但美國是一個正在離開阿富汗舞台的國家，影響力只會不斷消逝，雖然現在還有6000軍力部署在喀布爾國際機場善後，拜登總統也說不惜待到8月底之後，但要走的終究還是會走的。

對其他國家來說，北京才是現在主導阿富汗舞台的主角，因為中國既可以影響神學士的幕後推手巴基斯坦，也可以提供經濟重建的資源；神學士更已對中國做出承諾；即使是中亞的老大哥俄羅斯，也不得不讓中國來領頭。

中國希望的目標，就像王毅對布林肯所說的「實現軟著陸」，指沒有暴力、流血的平穩政治過渡，鼓勵阿富汗建立符合國情、開放包容，把不同的政治勢力都要納入的政治架構。

當然，阿富汗也不能再成為恐怖主義滋生地和庇護所；王毅還要求拜登政府，先前川普撤銷「東突厥斯坦伊斯蘭運動（東伊運）」的恐怖組織定位既危險也錯誤，美方應改弦更張，為中美涉阿合作以及國際反恐合作掃除障礙。

穿梭兩方勢力 北京有底氣

北京之所以有此底氣，因為手上有兩張牌：一是王毅在7月底見過的神學士政治委員會負責人巴拉達(Abdul Ghani Baradar)，他是神學士的第二號人物；如果阿富汗將來是像伊朗一樣的神權體制，雖然仍然有最高精神領袖阿洪扎達(Mawlawi Hibatullah Akhundzada)，但巴拉達就可能是總統，經由他可以影響神學士。

巴拉達曾是神學士前最高領袖歐瑪(Mullah Mohammed Omar)副手，2001年美軍入侵時，他曾與後來擔任總統的卡賽(Hamid Karzai)交涉投降，後在2010年被捕，關押在巴基斯坦監獄中，2018年被川普政府指定獲釋後，開始與美國談判撤軍。

巴拉達未來若當家，要籌措財源，必須與國際和解，除尋求中國投入資源，美國解凍央行儲備，對內也要政治和解。巴拉達日前宣布要成立聯合過渡政府，前總統卡賽與他同一部族，兩人有信賴關係，也考慮加入。若能成案，也符合王毅所提的包容性政治架構。

北京手中的第二張牌，是目前在龐吉夏河谷(Panjshir Valley)的反抗勢力，這是由副總統沙雷(Amrullah Saleh)所領導的北方聯盟勢力；他們是塔吉克裔，與神學士的普什圖族不同，占阿富汗人口的27%。而龐吉夏河谷地勢險峻，1990年代的神學士與1980年代蘇聯占領軍都無法攻下此地，是神學士的心頭之痛，也是籌組聯合政府的目的，希望能以政治來解決。

北方聯盟過去曾獲美國大力支持，但現在美國不願再捲阿富汗泥沼，只有轉向曾經援助過的中國求援；中國可藉此在神學士與北方聯盟間穿梭，爭取自己最大利益。

中將陷帝國墳場？各國觀望

近日人民日報官方微博發出題為「塔利班是什麼組織」的短文，介紹神學士組織的創建與發展過程，卻將這個組織描述為來自難民營的學生組成的團體，指神學士得到阿富汗平民的支持，得以發展壯大，卻隻字不提該組織所奉行的極端教義，與各種慘無人道的暴行，引發中國網友幾乎一面倒的譴責與聲討，留言大罵這是明目張膽地為恐怖組織洗白。

不過，正如中國外交部發言人華春瑩所言，「世上沒有任何事物是一成不變的…如今的阿富汗塔利班比上次執政時期，更加清醒和理性。」言下之意，中國隨時會承認「阿富汗伊斯蘭酋長國」。

前有俄羅斯和美國，現下北京粉墨登場，舞台下各國也等著看，下一個栽進阿富汗這座「帝國墳場」的，會不會是一頭熱的中國。