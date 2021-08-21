我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

新書爆：中國施壓疫情溯源調查 世衛成員嚇到摔落椅

目睹金山VTA槍擊案瞬間 倖存員工「受創傷」自殺亡

美俄走下阿富汗舞台 北京登場主秀

記者 郭崇倫
中國外長王毅（右）7月底會見神學士政治委員會負責人巴拉達（左）。（新華社）
中國外長王毅（右）7月底會見神學士政治委員會負責人巴拉達（左）。（新華社）

神學士入主阿富汗首都喀布爾，全球震動，除了聯合國安理會集會協商，10月的G20也要召開特別會議，大國間更打破之前歧見，密集討論；國務卿布林肯(Tony Blinken)就分別致電中俄兩國外長，而中國外長王毅也與俄羅斯外長拉夫洛夫(Sergey Lavrov)通電話，希望能夠協調出共同對策，趁神學士急需國際承認之際，團結一致提出條件。

國務院已透露，要求神學士遵守條件包括：應維護人民基本權利，不窩藏恐怖分子，以及保障人權，這應包括婦女與女童的基本權利，並建立一個能與國際合作的政府。

美軍喀布爾善後 終究會走

但美國是一個正在離開阿富汗舞台的國家，影響力只會不斷消逝，雖然現在還有6000軍力部署在喀布爾國際機場善後，拜登總統也說不惜待到8月底之後，但要走的終究還是會走的。

對其他國家來說，北京才是現在主導阿富汗舞台的主角，因為中國既可以影響神學士的幕後推手巴基斯坦，也可以提供經濟重建的資源；神學士更已對中國做出承諾；即使是中亞的老大哥俄羅斯，也不得不讓中國來領頭。

中國希望的目標，就像王毅對布林肯所說的「實現軟著陸」，指沒有暴力、流血的平穩政治過渡，鼓勵阿富汗建立符合國情、開放包容，把不同的政治勢力都要納入的政治架構。

當然，阿富汗也不能再成為恐怖主義滋生地和庇護所；王毅還要求拜登政府，先前川普撤銷「東突厥斯坦伊斯蘭運動（東伊運）」的恐怖組織定位既危險也錯誤，美方應改弦更張，為中美涉阿合作以及國際反恐合作掃除障礙。

穿梭兩方勢力 北京有底氣

北京之所以有此底氣，因為手上有兩張牌：一是王毅在7月底見過的神學士政治委員會負責人巴拉達(Abdul Ghani Baradar)，他是神學士的第二號人物；如果阿富汗將來是像伊朗一樣的神權體制，雖然仍然有最高精神領袖阿洪扎達(Mawlawi Hibatullah Akhundzada)，但巴拉達就可能是總統，經由他可以影響神學士。

巴拉達曾是神學士前最高領袖歐瑪(Mullah Mohammed Omar)副手，2001年美軍入侵時，他曾與後來擔任總統的卡賽(Hamid Karzai)交涉投降，後在2010年被捕，關押在巴基斯坦監獄中，2018年被川普政府指定獲釋後，開始與美國談判撤軍。

巴拉達未來若當家，要籌措財源，必須與國際和解，除尋求中國投入資源，美國解凍央行儲備，對內也要政治和解。巴拉達日前宣布要成立聯合過渡政府，前總統卡賽與他同一部族，兩人有信賴關係，也考慮加入。若能成案，也符合王毅所提的包容性政治架構。

北京手中的第二張牌，是目前在龐吉夏河谷(Panjshir Valley)的反抗勢力，這是由副總統沙雷(Amrullah Saleh)所領導的北方聯盟勢力；他們是塔吉克裔，與神學士的普什圖族不同，占阿富汗人口的27%。而龐吉夏河谷地勢險峻，1990年代的神學士與1980年代蘇聯占領軍都無法攻下此地，是神學士的心頭之痛，也是籌組聯合政府的目的，希望能以政治來解決。

北方聯盟過去曾獲美國大力支持，但現在美國不願再捲阿富汗泥沼，只有轉向曾經援助過的中國求援；中國可藉此在神學士與北方聯盟間穿梭，爭取自己最大利益。

中將陷帝國墳場？各國觀望

近日人民日報官方微博發出題為「塔利班是什麼組織」的短文，介紹神學士組織的創建與發展過程，卻將這個組織描述為來自難民營的學生組成的團體，指神學士得到阿富汗平民的支持，得以發展壯大，卻隻字不提該組織所奉行的極端教義，與各種慘無人道的暴行，引發中國網友幾乎一面倒的譴責與聲討，留言大罵這是明目張膽地為恐怖組織洗白。

不過，正如中國外交部發言人華春瑩所言，「世上沒有任何事物是一成不變的…如今的阿富汗塔利班比上次執政時期，更加清醒和理性。」言下之意，中國隨時會承認「阿富汗伊斯蘭酋長國」。

前有俄羅斯和美國，現下北京粉墨登場，舞台下各國也等著看，下一個栽進阿富汗這座「帝國墳場」的，會不會是一頭熱的中國。

阿富汗副總統沙雷（圖）所領導的北方聯盟勢力集結在龐吉夏河谷，也需要外援，中國可趁...
阿富汗副總統沙雷（圖）所領導的北方聯盟勢力集結在龐吉夏河谷，也需要外援，中國可趁機在神學士與北方聯盟間相互運用，達到最大利益。（Getty Images）

神學士 阿富汗 中國

上一則

遣返後再入美視重罪 法官裁定違憲 恐幫移民犯罪開路

下一則

神學士暴力派系頭子現身 恐懼蔓延

延伸閱讀

評論／阿富汗舞台 北京主秀 美俄退位

評論／阿富汗舞台 北京主秀 美俄退位
與布林肯談阿富汗問題 王毅：美不能邊打壓邊求配合

與布林肯談阿富汗問題 王毅：美不能邊打壓邊求配合
美中為阿富汗通話 布林肯和王毅討論安全情勢

美中為阿富汗通話 布林肯和王毅討論安全情勢
布林肯聲援加拿大 譴中國任意拘留外國公民討價還價

布林肯聲援加拿大 譴中國任意拘留外國公民討價還價

熱門新聞

阿富汗總統甘尼。路透

美國撤軍如同放棄阿富汗 為台灣敲響警鐘

2021-08-14 09:00
拜登總統針對阿富汗情勢發表談話。(美聯社)

撤軍阿富汗 拜登：責任我扛 美軍不應重蹈越戰覆轍

2021-08-16 22:56
阿富汗總統甘尼15日在激進組織神學士包圍喀布爾之後，聲稱為了「避免血戰」而選擇流亡。（Getty Images）

阿富汗總統出逃現鈔塞滿4輛車和1架直升機 其餘丟跑道

2021-08-16 09:54
數以百計阿富汗人16日在喀布爾機場停機坪等著登機出逃。Getty Images

阿富汗人攀上飛機逃難 才升空就墜落斃命

2021-08-16 07:52
軍聞網站《Defense One》16日獨家披露，美國空軍一架C-17「全球霸王III」型運輸機前一日晚間從喀布爾平安撤出約640名阿富汗人。據悉，這據信是C-17運輸機服役以來飛過最多人的任務之一。(取材自ABC News推特)

逃離阿富汗 美軍C-17運輸機擠滿640人強行起飛

2021-08-16 22:28
阿爾巴尼亞與科索沃同意美國的請託，將暫時收容等待簽證前往美國的阿富汗難民。圖為阿富汗機場擠滿欲搭機離境的民眾。(美聯社)

收容阿富汗難民「毫不猶豫」 這兩國同意美國請託

2021-08-15 21:21

超人氣

更多 >
華人突遇FBI造訪 律師說千萬「別這麼做」

華人突遇FBI造訪 律師說千萬「別這麼做」
熱帶風暴撲向東北部 紐約市和長島 周末進入警戒狀態

熱帶風暴撲向東北部 紐約市和長島 周末進入警戒狀態
她穿法式內衣被男友怒罵像「情趣內衣」…網喊分手

她穿法式內衣被男友怒罵像「情趣內衣」…網喊分手
科技大廠紛紛延後進辦公室 藍領員工前途茫茫

科技大廠紛紛延後進辦公室 藍領員工前途茫茫
試管嬰兒的監護權（上）

試管嬰兒的監護權（上）