國務院機密備忘錄 上月早警告喀布爾恐淪陷

知情人士指，國務院內部備忘錄7月已警告神學士即將全面掌控阿富汗。圖為在喀布爾的一座清鎮寺廟，大批阿富汗人在禱告前向神學士戰士歡呼。(Getty Images)

知情官員透露，國務院 上個月在一份發給局處主管的內部備忘錄中，曾警告阿富汗 首都喀布爾(Kabul)在8月31日美軍撤離的最後期限後，便可能迅速淪陷；華爾街日報分析，這份機密報告清楚證明，美國政府部門曾經收到部屬警告，直指神學士 民兵組織(Taliban)即將全面掌控阿富汗，阿富汗政府軍已無力招架。

報導引述兩名知情官員指出，這份備忘錄是透過國務院內部保密管道發送，內容指出神學士正迅速占領地盤，阿富汗政府軍分布於各地的維安部隊已經紛紛瓦解；備忘錄當中對於如何化解危機並加快美軍撤離，都提出了建議。

消息人士說，發布時間註記7月13日的備忘錄裡，呼籲國務院對於神學士民兵的暴行，應該發表措詞更為強烈聲明。

截至上周末為止，約有1萬8000名已向美國申請「特殊移民簽證」(Special Immigrant Visas)的阿富汗人與家眷仍在阿富汗境內，其中半數並不在喀布爾，而是在已經被神學士掌控的其他地區；如何將這些阿富汗人接到喀布爾國際機場，隨著過去幾天情勢迅速惡化，困難度變得越來越高。

消息人士說，共有23名美國大使館員工參加撰寫這份備忘錄；知情官員說，由於喀布爾情勢緊張，備忘錄的發送顯得特別急迫。

報導指出，備忘錄也發給國務卿布林肯(Antony Blinken)及國務院政策計畫辦公室主任艾赫米德(Salman Ahmed)；知情官員說，布林肯收到備忘錄不久後雖馬上閱讀，但美軍撤離計畫已經展開。

國務院發言人普萊斯(Ned Price)面對華爾接日報記者詢問時，不願針對這份備忘錄發表評論；他說，所有報告布林肯一定都會看，也非常重視內部的不同意見。

報導指出，這份國務院機密報告凸顯了近日的檢討聲浪，要求釐清包括白宮、五角大廈與情報單位在內等政府機關，主管官員是否確實了解阿富汗局勢的實情；過去幾天以來，隨著阿富汗局勢急轉直下，美國軍方及情報界高層官員開始相互指責。

拜登總統今年7月曾說，阿富汗國家安全部隊(Afghan National Security Forces)人數可觀，不但接受過美軍的訓練，還擁有包括空軍在內的現代化武器裝備，「非常不可能」出現阿富汗政府垮台，由神學士組織接管的下場。

但本月初神學士拿下第一個省會後勢如破竹，僅九天就奪下阿富汗政權，顯然和美國掌握的情資有極大出入。