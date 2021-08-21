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喀布爾機場守軍為讓僑民搭機 鳴槍、催淚彈驅趕群眾

編譯潘勛／綜合20日電
駐喀布爾機場的美軍士兵，為讓滯阿美國人先抵達，不惜鳴槍及用催淚瓦斯驅散機場外的數千阿富汗人。(Getty Images)
駐喀布爾機場的美軍士兵，為讓滯阿美國人先抵達，不惜鳴槍及用催淚瓦斯驅散機場外的數千阿富汗人。(Getty Images)

阿富汗首都喀布爾落入神學士之手近一周，北約各國想方設法撤僑，但為了讓滯留阿富汗國民及盟友優先抵達喀布爾機場，搭上撤離專機，戍守機場的北約軍隊對空鳴槍，並發射催淚彈驅趕聚在機場外的焦急民眾；美國官員表示，部隊曾短暫出動到機場外，護送169名美國人進入機場；而英、法、德都派出部隊及運輸裝備，協助撤走本國僑民。

華盛頓郵報20日報導，美軍中央指揮部證實，因位在卡達的空軍基地容量已飽和，暫停收容疏散班機，國家已開始動用額外的空軍基地，供阿富汗撤離行動之用。

神學士 嚴密看守機場道路

在歐洲各國部隊跨越神學士所設防線，進入喀布爾市區拯救其公民之後，拜登政府備受壓力，可能讓阿富汗撤離行動擴大到喀布爾機場以外；通往機場道路有神學士戰士嚴密看守，還毆打試圖離開阿富汗的民眾。

拜登總統表示，美國自14日以來，已撤走大約1萬3000人離開阿富汗；拜登保證設法讓美僑都回國，但不忘警告撤離任務很危險，部隊有涉險之虞，他要大家別搞錯，撤離任務在艱困條件下進行，故無法保證最終結果。

喀布爾機場周邊20日局勢仍極為紊亂，戍守部隊不得不發射催淚瓦斯，控制焦急想離開的群眾；美國官員正在權衡要不要派部隊到神學士檢查哨以外，拯救困在那裡的美國人，護送他們到機場。

但機場守軍已對空鳴槍驅趕群眾，涉險到周邊以外，清出道路，讓奮力想進入機場的歐美人家得以入內。

有部分撤僑飛機最後空機離開，更凸顯人們難以進入機場的混亂程度；比利時外交部證實，一架飛機從喀布爾起飛時，機上一名乘客都沒有，因為本來該上機的人都被困在機場外頭。

西班牙國防部長羅布雷斯(Margarita Robles)20日也向西班牙公共電台RNE表示，其軍用運輸機在騷亂中離開喀布爾時還有很多空位，「沒有人能控制局勢。」

英德部隊 挺進市區救僑民

同一時間，重武裝英軍部隊搭乘防彈車輛，進入喀布爾市內，搜救英國公民及任務期間曾協助英方的阿富汗人；倫敦當局正加快撤出行動，過去24小時內已空運載走963人。

法國已派出三架運輸機到喀布爾，載送大約500人飛離阿富汗；巴黎當局另部署特戰部隊到阿富汗，護送民眾到機場。

德國也表示，將加快撤出阿富汗行動；柏林當局已派遣多支特戰部隊，乘坐直升機來拯救卡在阿國境內、無法抵達機場的德國人；德國國防部發言人海姆鮑德(David Helmbold)表示，兩架輕型H145M直升機預計在21日抵達喀布爾。

喀布爾國際機場撤離各國公民的行動一度中止，等候登機離開阿富汗的民眾人滿為患，後來...
喀布爾國際機場撤離各國公民的行動一度中止，等候登機離開阿富汗的民眾人滿為患，後來撤離行動恢復；圖為駐機場美軍負責的一個難民安置地點。(Getty Images)

機場 喀布爾 阿富汗

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