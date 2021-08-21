神學士暴力派系頭子現身 恐懼蔓延

列名美國和聯合國恐怖分子名單的神學士要人哈卡尼，在神學士奪取阿富汗政權後，公然現身清真寺禱告。(推特圖片)

一周前還不可思議的光景目前在喀布爾市展開，速度之快一如神學士 橫掃阿富汗 。

神學士最強大又暴力派系的領袖哈卡尼(Khalil Haqqani)20日現身周五祈禱會；48歲的哈卡尼名列美國 及聯合國的恐怖分子名單；他的身旁有幾位家族成員陪伴，在新的神學士政權扮演吃重角色。

哈卡尼家族以「哈卡尼網絡」(Haqqani network)聞名，背後有巴基斯坦情治單位撐腰，長久以來是神學士最強而有力、最暴戾的分支之一，專司綁架美國人、發動複雜的炸彈客自殺攻擊、執行刺殺特定對象行動。

哈卡尼現身時拎了把美製M4步槍，身旁有安全扈從人員，穿著原本是供應阿富汗突擊隊員配用的高端美製裝備。

對很多阿富汗人跟外國研究阿富汗戰爭的人來說，哈卡尼現身喀布爾，赤裸裸地提醒眾人，目前統治阿富汗的是什麼樣的人物。

儘管神學士自稱他們已變得更溫和，並承諾恢復國內和平安全、原諒過去20年與他們作戰的人，但許多阿富汗人都抱持懷疑態度。

國際特赦組織(Amnesty International)20日報告提供更多證據指出，加茲尼省(Ghazni)目擊者告知，神學士7月4日至7月6日在蒙達拉赫特(Mundarakht)村屠殺了九名(什葉派穆斯林)哈扎拉(Hazara)族人；該組織還警告，由於神學士占領的許多地區手機服務被切斷，可能有更多殺戮事件未呈報出來。

無國界記者組織(Reporters without Borders)對神學士武裝分子18日殺害一名為德國之聲(Germany's Deutsche Welle)工作的阿富汗記者家人的消息，表示震驚；德國之聲指出，戰士挨家挨戶搜查他們的記者，但他們的記者已搬至德國，神學士人馬找不到記者，便射殺其一名家人，另重傷另一人。

與此同時，向聯合國提供信息的挪威私人情報組織RHIPTO挪威全球分析中心(RHIPTO Norwegian Center for Global Analyses)指出，神學士手上有一份阿富汗人黑名單，這些人都被認為曾在前阿富汗政府或美國領導的部隊擔任關鍵角色，多名阿富汗人已收到威脅信件。

在這種恐懼氣氛壟罩下，成千上萬對國家未來絕望的人，跑到喀布爾機場試圖逃離；社群媒體流傳影片顯示，人群聚集在帶刺鐵絲網外，偶爾有人對空射出槍聲；其中一個畫面最令人震驚，有人遞出一個嬰兒，一名美國海軍陸戰隊員伸手越過鐵絲網，把嬰兒拉了過去。

海軍陸戰隊發言人斯滕格(Jim Stenger)少校證實此事，嬰兒「由醫療專業人員照顧」，後來與父親團聚，已安全在機場。

自稱曾是美軍翻譯的南姆(Mohammad Naim)則向美聯社表示，他和家人已在機場待了四天，第一天他就把自己的孩子放在車頂上，避免被人群踩死，「現在的情況非常非常瘋狂。」