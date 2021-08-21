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民間募款救援阿富汗人 1天逾640萬捐款 專家憂：怎麼救

編譯林梅婕／綜合20日電
線上募款援救阿富汗人，迄20日晚間捐款已逾640萬元。(gofundme網站)
線上募款援救阿富汗人，迄20日晚間捐款已逾640萬元。(gofundme網站)

線上募款網站GoFundMe發起救援阿富汗人的請願活動，希望能籌組航班前往阿富汗救出一些情況危急的人士，活動發起才一天就超過11萬人響應，募款金額甚至超過640萬元，比預設目標的440萬元超出許多；然而，真正的問題恐怕還在後頭；專家質疑發起活動的人士是否具有足夠的救援經驗，又要如何獲得美國政府的批准，才能將數以千計的難民救出。

活動發起人是專門推廣左翼理念的政治網路團體「昆汀跨蘭提諾」(Quentin Quarantino)營運者馬可仕(Tommy Marcus)，該團體在社群媒體Instagram上擁有77萬人追隨；其他的發起人還包括一些退伍軍人、前共和黨黨員、及國際婦女媒體基金會(IWMF)。

馬可仕在請願書中聲稱，自己與喀布爾(Kabul)的人權團體、退伍軍人和維權人士一直保持合作，為拯救那些「無法在神學士統治下存活的人」而奮鬥；他強調這些人不論男女，包括那些為人權和多元性別團體(L.G.B.T.Q)辯護的律師、記者、政府單位的聯繫窗口、藝術家、翻譯人員，當然還有一些卓越表現的女性。

活動內文指出，募款金額將支付一家位於北卡羅來納州費耶特維爾(Fayetteville)的公司Raven Advisory，該公司據稱曾在阿富汗提供訓練、風險管理、維安和諮詢等服務，在當地有豐富的活動經驗。

根據Raven Advisory的官方網站，執行長佛特(Sheffield Ford)和營運長赫爾特(David Heldt)都曾在特種部隊服役，而資深副執行長瑞維林(Philip Raveling)則是在中央情報局(CIA)任職過。

不過有些難民專家對這項活動抱持懷疑的態度，塔夫茨大學(Tufts University)全球移民教授凱倫‧雅各森(Karen Jacobsen)就形容這項救援行動「聽起來相當瘋狂」，她說：「我的腦海中立刻浮現各種問題，但最明顯的一個是，這些被救出的人將與美國的移民機制有所牴觸，他們很有可能無法入境美國。」

美國難民與移民委員會(U.S. Committee for Refugees and Immigrants)主席內加什(Eskinder Negash)也表示，這項救援行動必須與國務院、國防部和國土安全部共同計畫，確保被救出的阿富汗人能獲得入境許可，並且允許接受醫療檢查。

對此國務院還發出一項聲明：「我們很感謝這些人的支持，然而，我們無法確保這項行動的可行性與有效性。」

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