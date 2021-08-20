拜登為撤軍辯護：美信守承諾…台灣、南韓和北約有根本差異

阿富汗民眾聚焦在喀布爾軍用機場外，希望能擠入機場，搭乘美國軍機，離開阿富汗。（Getty Images）

阿富汗政權易主亂象叢生，也引發盟邦質疑美再度拋棄盟友；拜登 總統18日接受美國 廣播公司(ABC)專訪，再為撤軍決定辯護並說，歐洲和北約的盟友都同意應該撤軍，並重申美國信守包括北大西洋公約集體防禦，以及對日本、南韓和台灣等「每一項承諾」，但台灣、南韓和北約間存在「根本差異」。

拜登並沒有進一步說明台灣、南韓和北約有什麼根本差異。

拜登並說，在撤軍期限8月底之後，美軍可能還會留在阿富汗，撤離所有美國人和曾協助美國的阿富汗人；他還說，撤軍亂象很難避免，不認為這是錯誤。

神學士快速接手阿富汗，造成一系列亂象，主導撤軍的拜登首當其衝，拜登向主持人史蒂芬諾普洛斯(George Stephanopoulos)否認情報有誤，也沒人建議他要留下一部分駐軍，以維持阿富汗局勢穩定。

「沒人料到30萬人的阿富汗軍隊不正面迎戰，讓神學士快速接管。」拜登說，對於美軍離開阿富汗，最失望的就是俄羅斯和中國。

主持人追問拜登，中國已經告訴台灣，「看吧，你們不能指望老美。」

「中國怎麼會不這樣說？」拜登說，台灣、南韓和北約有根本上差異，美國與這些實體的協定，「不是在於那個島(指台灣)或南韓正在發生內戰，而是基於他們有個團結的政府，試圖阻止壞人對他們做壞事。」

「我們信守每一個承諾。」拜登說，美國信守北約第五條「集體防禦」的神聖承諾，若有人要入侵或對北約盟國採取行動，美國會回應；日本、南韓、台灣亦然，並沒什麼好比的。

主持人再問拜登，有人會說「現在美國無法被信任，美國也不能守諾。」

拜登說，「誰會這麼說？我決定之前，見了所有在歐洲的北約盟友，他們都同意應該撤軍了。」

國務院發言人普萊斯(Ned Price)19日在記者會重申對台政策沒有改變，美國將持續支持在符合台灣人民意願與最佳利益的情況下，和平解決兩岸議題，也敦促北京停止對台灣施加軍事、外交和經濟壓力，要和台灣進行有意義對話。

記者詢問國務院是否考慮派官員訪台，強化台灣信心；普萊斯說，基於台灣關係法 、美中三聯合公報和六項保證的「一個中國」政策，依然是美國的政策，將據此深化美台人民交往，過去幾個月來美國發布修正後的對台交往準則就是例證，美國會持續這麼做。

主持人也質疑拜登為何不做好準備，確保所有美國人和盟友都能安全撤離才著手撤軍。

美軍陸戰隊員在喀布爾機場護送美國公民登機。 （Getty Images）

拜登提出兩點試圖證明美國是有準備的：首先，情報界今年6、7月的判斷，沒料到阿富汗政權潰敗之快，美國一直向阿富汗人提供特殊移民簽證供撤退，也增派美軍和駐波斯灣的飛機前往阿富汗協助撤離。

被問到他是否會因撤離亂象承認錯誤，拜登說，「不會」，「有人說總有辦法不造成亂象地撤離，我不知道要怎麼辦到。」

主持人追問阿富汗人在喀布爾機場攀上美軍軍機而從空中摔落畫面，拜登略顯激動說，「那是四、五天前的事」，他說，現在美軍已經控制機場，無人傷亡，且每天有數千人順利撤離。

拜登說，他將竭力在8月底之前讓全體美國人及盟友都撤離阿富汗，若有必要美軍還會延長駐紮，這取決於撤離現況。