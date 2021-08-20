神學士根本沒變 阿富汗婦女被拖下車鞭打 強穿罩袍

神學士上一次掌權期間，阿富汗婦女必須遮住全身才能上街。(美聯社)

神學士 (Taliban，另譯塔利班)攻下阿富汗 ，雖公開承諾將在伊斯蘭教法範圍內尊重婦女權利，但這個於1990年代掌權五年期間嚴酷解釋教義、禁止阿富汗女性上學或工作的組織，並未說明未來會如何解釋伊斯蘭教法，也未做出任何具體承諾；在許多人擔心婦女自由將受到最壞影響之際，被恐懼籠罩的阿富汗女性已開始從公眾視野中消失。

一周內變了樣 她躲起來不敢拍照

過去通常開車上班的醫師祖哈(Zuhal) ，因神學士曾禁止女性開車，本周開始改搭出租車；但神學士接管喀布爾 第二天，她就被神學士武裝分子拖下出租車鞭打，只因她隔著車窗拍攝喀布爾機場附近撤離的混亂景象。

過去在喀布爾，許多年輕女性甚至從未穿過罩袍，也有人經常不戴頭巾出現公共場合；西化較深的富有社區還可看到年輕男女在咖啡館自在共處；28歲的攝影師侯賽尼(Fatimah Hossaini)直到幾天前，仍會在喀布爾街頭遊蕩、拍攝阿富汗婦女照片、在咖啡館和餐館與朋友見面，但她現在害怕出現在公眾面前。

「我們過去20年奮鬥的一切呢？今天我不敢展示我的照片，我躲起來，」侯賽尼說：「 我曾有過自由，可以去健身房、去餐館，有時我在公共場合不會遮住頭髮。但一周之內，一切都變了。」

(影音製作：何卓賢 訂閱世網YouTube看更多新聞影音)

美容院外的女性圖像 被塗刷撕掉

沙烏地阿拉伯和伊朗各自實行伊斯蘭法律，對女性著裝和部分公共場所的性別隔離設限，但1990年代神學士治下的婦女生活限制更多，她們大多必須待在家中、禁止受教育，若在公共場合須穿著全身罩袍。

在2001年美國進入阿富汗後出生的年輕女性，夢想在一夕間破滅；一位女學生表示，「一周前，我們還在計劃大學秋季開學如何學習和工作，現在每個人都嚇得要死。我們的夢想破滅了！」

目前，在神學士治下的女性處境並不明朗；儘管神學士上台後溫和聲稱女性有權受教育、部分地區女校開學，住在卡達多哈的神學士領袖還將女兒送到國外上大學，但在上周阿富汗部分淪陷地區，神學士迅速對女性實施限制，禁止她們在沒有男性親屬陪同下離開家、強迫她們穿罩袍；一些指揮官要居民交出未婚女性，與戰士結婚；喀布爾美容院外的女性圖像被塗刷或撕掉。

採訪神學士後 女主播無法進辦公室

17日在喀布爾，曾有神學士高級官員接受阿富汗主要新聞頻道女性廣播員採訪；但次日，喀布爾國營電視台一名女主播卻被禁止進入她的辦公室。

曾在前總統歐巴馬和川普執政期間與神學士會面的前美國外交官勞米勒(Laurel Miller)表示，由於神學士尚未組建政府和建立法治，現在解讀混淆的資訊，為時過早，有些行動可能是地方派系在沒有上級指示情況下自行做出；米勒表示，「毫無疑問，神學士想要合法性和金錢，需要財政資源；問題是他們會做什麼來換。」但米勒也提到，即使是想像中的最進步神學士政府，也不太可能滿足西方標準。

阿富汗問題專家、人權觀察(Human Rights Watch)副主任巴爾(Heather Barr)則說，沒理由相信神學士變溫和了；「過去20年阿富汗年輕女性聽著神學士故事長大，她們明白母親和祖母經歷過可怕的黑暗期，為此感謝上蒼自己永不會經歷這些；只是萬萬沒想到，事情竟在20年後重演。」