神學士秋後算帳 逐戶搜查「與美軍共事」阿富汗人

占領喀布爾後，神學士戰士開始在街頭巡邏。(美聯社)

神學士 (Taliban，另譯塔利班)接掌阿富汗 後，試圖展現出與20多年前不同，更加開明、既往不咎的形象，但是聯合國一份內部文件顯示，神學士正在各地搜查與美軍或盟友有往來的民眾，甚至會以家人要脅之；一名曾在阿富汗服役的士官長就說，安全部隊，特種警察 等，是神學士掌權的最大威脅。

該內部文件於19日由聯合國威脅評估的諮詢機構做出，指有多份當地報告顯示，神學士有一份他們欲審訊、懲罰的名單，名單上的人包括安全部隊、警察、前政府調查人員、或是與美國、北約(NATO)軍隊有所往來者，而神學士正在包括首都喀布爾機場在內的全國各地大肆搜查。

遭神學士追緝的前阿富汗高階警官哈立德和他的家人，被美軍安全救出。(美聯社)

握懲罰名單 找不到本人就抓家人

神學士的掌握的名單上，涵蓋欲搜查目標的所在位置，因此神學士會挨家挨戶搜查，然後要脅目標自首，否則就會逮捕、甚至殺害其家人。

該文件附上一封16日由神學士發出信函，向一名曾與英國、美國合作的反恐官員說，如果他不自願出面向神學士政權坦白，那他的家人可能會遭到「伊斯蘭教法」的對待。

該文件最早由紐約時報披露，紐時的報導說，若此消息為真，代表其對外傳達的包容形象恐是謊言，神學士的下一步可能是報復性處決，與20多年前統治阿富汗那時一樣。

安全部隊、特警被認定是掌權威脅

美聯社也報導，美國陸軍特種部隊士官長格林(Chris Green)說，他認為外界無法理解，現在神學士在喀布爾的「致命行動」是如何殘暴及高效，以消除安全部隊、特種警察等對神學士掌權而言的最大威脅。

遭神學士追緝的前阿富汗高階警官哈立德和他的家人，被美軍安全救出。(美聯社)

曾與格林共事的警察包括哈立德(Mohammad Khalid Wardak)，為與美軍共事多年，堅決反抗神學士的警察，曾逮捕多名神學士領袖及其成員，並在電視上公開與神學士宣戰，上個月遭到迫擊砲攻擊受傷，仍在病床上指揮抵抗神學士。

如果神學士抓到哈立德將必死無疑；阿富汗淪陷前夕，哈立德在喀布爾已無法前往機場，攜家帶眷在首都內一路窩藏，直到美軍發起「守護承諾行動」(Operation Promise Kept)，在黑夜的掩護下，戲劇性地將他們救出，送上美軍的直升機，離開阿富汗。