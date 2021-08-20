黑鷹直升機、悍馬車…神學士接收美援軍火 拿來顯擺

阿富汗政府軍棄甲而逃，包括黑鷹直升機在內的數十億美製裝備全部落入神學士之手。(Getty Images)

前阿富汗 政府潰散，包括黑鷹直升機、A-29超級土卡諾(A-29 Super Tucano)輕型戰鬥機等價值數十億元的美製高級裝備落入神學士 (Taliban，另譯塔利班)之手，他們雖然不會使用，拿來宣傳美國 浪費多少資源於阿富汗，卻足足有餘。

喀布爾淪陷後傳出來的照片顯示，神學士戰鬥人員手持的不再是俄製AK-47步槍，而是美製的M4卡賓槍和M16自動步槍。美國悍馬軍車和裝甲車，也成為神學士的代步工具。

不會使用沒關係 那是地位象徵

沒有經過訓練的人不可能駕馭直升機和戰鬥機，但國際政策中心安全問題專家游錫夫(Elias Yousif)說，對神學士來說，卻是「地位的象徵」，也等於打贏了心理戰。

游錫夫說，「很明顯，這是對美國的安全合作大計的一大指控，會引發國際社會對美國的憂心，不論在中東，沙哈拉南部的非洲，還是在東亞。」

過去20年，美國總共花費了830億美元訓練、裝備阿富汗安全部隊；2003年到2016年就移交了7萬5898輛汽車、59萬9690件武器、16萬2643個通訊設備、208架飛機和1萬6191套情報監視偵防設備給阿富汗部隊。

從2017年到2019年，美國交給阿富汗部隊的，就有7035挺機槍、4702輛悍馬軍車、2萬40枚手榴彈、2520枚炸彈、1394枝榴彈槍；到6月30為止，阿富汗軍隊庫存著211架美國提供的飛機。其中46架被500名阿富汗軍人開走，逃到烏茲別克。

白宮國安顧問：不期待物歸原主

白宮國安顧問蘇利文雖不確知到底多少美國的軍火落入神學士之手，但坦承「數量不少」，也不敢期盼神學士會交還美國。

美軍撤離期間，還不斷對阿富汗部隊提供飛機，7月都還在計畫送35架黑鷹直升機、三架A-29戰鬥機過去；蘇利文說，是應阿富汗總統甘尼的要求而給的，目的是幫助阿軍提高作戰能力。

國防部發言人柯比(John Kirby)說，美國當然不願看到美式裝備武器被拿來對付美國或阿富汗人民，美國有很多辦法，包括將它摧毀，不過目前還沒有決定如何處理。

參謀首長聯席會議主席密利也說，美軍有能力將這些武器摧毀，不過當務之急是完成撤離任務。