說易行難 神學士執政恐難落實嚴苛教法

阿富汗首都喀布爾和東南城市霍斯特等城市19日發生示威活動，示威者揮舞前共和國國旗，展現對神學士攫取政權的憤怒，遭神學士開槍暴力驅散。圖為神學士持槍巡邏。（歐新社）

神學士 （Taliban，另譯塔利班）重返阿富汗 執政，誓言不實施民主，一切以伊斯蘭教法為宗。sharia教法到底是什麼？在神學士政權下又將如何實踐？

這套源自可蘭經和先知莫罕默德訓喻的教法，是伊斯蘭人日常生活，包括祈禱和齋戒，遵行的法則；文字雖一，實行起來卻隨民族、地域、時代、風俗、傳統甚至教團領導人解釋不同而大異。

有些伊斯蘭國家，這套教法也適用於刑法與個人權利的規範，如婚姻、繼承與子女監護權。

神學士1996年到2001年掌控阿富汗期間，實施「嚴苛版」的伊斯蘭教法，女性必須袍罩全身，頭、臉、到腳趾都不得外顯，沒有男性陪伴外出，就會遭受鞭打；女生不得上學。違法者可能遭到公開處決、鞭刑、石頭丟擲。

神學士仍統治的地區，照樣實施嚴苛版教法，僅少數項目有放鬆跡象。

就是因為它過去的極端統治紀錄，讓許多人餘悸猶存，重返執政後，領導人有意釋放「寬鬆化」的訊號，但多數人至今存疑。

雖然攻入喀布爾的神學士領導人說，今後阿富汗女權範圍將由執政理事會「伊斯蘭學者議會」決定，很少人相信會比過去開放；新聞自由也會圈限在「不違反國家價值觀」的鳥籠內。

至於商業與行政法，伊斯蘭教法更毫無涉及；喬治梅森大學宗教與政治學教授沙切迪納（Abdulaziz Sachedina）說，這套古老教法與現代國家的距離太遠，神學士要實踐於政府治理，十分困難。

專精伊斯蘭研究的沙切迪納認為，神學士要把教法融入政策，需要一段時間，也須費一番功夫，「說很容易，實踐很困難。」

西方國家不少政治人物舉回教基本教義派實踐殘忍體罰事例，醜化伊斯蘭教法；雖然與美國 無關，但美國卻有11個州通過立法，不准伊斯蘭教法在美國法院扮演任何角色。

多數法律專家與主張宗教自由人士都說，擔心伊斯蘭教法會被用在美國，是「誤解了法律現實」；這些人說，伊斯蘭教法是宗教團體規範內部運作的教法，不可能超越美國的法律。