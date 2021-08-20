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神學士根本沒變 阿富汗婦女被拖下車鞭打 強迫穿罩袍

蟄伏20年捲土重來 神學士懂得善用社群包裝形象

編譯洪毅／綜合18日電
再度接掌政權的神學士，透過社群平台試圖正面化自己。圖為神學士發言人夏亨15日舉行記者會前，兩名工作人員布置會場。(美聯社)
再度接掌政權的神學士，透過社群平台試圖正面化自己。圖為神學士發言人夏亨15日舉行記者會前，兩名工作人員布置會場。(美聯社)

2001年，神學士（Taliban，另譯塔利班）被美軍趕跑，喪失阿富汗政權；20年後後捲土重來，但與當年相較，更善用社群媒體建立複雜的網絡來包裝自己；但是外界擔憂，神學士的包裝不但可能是糖衣毒藥，更可能造成極端伊斯蘭思想的散播。

神學士在1996年至2001年統治阿富汗時惡名昭彰，主因是其極端原教主義思想，進而有大規模處決，嚴厲道德律令，將婦女排除在公共場所外等，讓外界避之唯恐不及，認為其是恐怖主義統治。

但是再度接掌政權的神學士，透過社群平台試圖正面化自己；例如發言人夏亨(Suhail Shaheen)15日在推特上說，已經下令所有聖戰士，不得隨意入侵民宅，民眾的生命、財產、名譽等都不應受到傷害，而且聖戰士還應該要保護他們。

神學士也架設網站宣傳自己，其阿富汗神學士官網上有達利語(Dari)、普什圖語(Pashto)、阿拉伯語、英語、烏爾都語(Urdu)等版本，其中只有前二種語言是阿富汗的官方語言，顯示其宣傳的受眾同時涵蓋網路不發達、但是快速發展的阿富汗境內，以及世界各地。

在一張網路流傳的照片裡，一名神學士士兵身著迷彩裝，揮動步槍，無拘無束地在帶有粉紅的蔚藍天空下，這張照片的下方有普什圖與英語註解：「在自由的空氣下」。

一些專家認為，神學士能夠在多個平台建立多個帳號，做出如此高效地宣傳，背後肯定有公關公司在背後協助，而且可能不只一家；克萊門森大學新聞媒體研究人員林維爾(Darren Linvill)說，這些營運這些帳號的人不但深諳社群網路運作，而且通曉英語。

一些專家警告，不要輕易被神學士已經「改進」，獲更加「包容」的形象欺瞞，畢竟在神學士政權時代，阿富汗堪稱恐怖主義的溫床，包括策畫911事件的凱達組織(Al-Qaeda)。

專注於極端主義的非政府組織SITE Intelligence Group執董瑞塔‧凱茲(Rita Katz)擔憂，神學士網站及在社群平台上的言論，將助長極端伊斯蘭思想的蔓延。

目前臉書(Facebook)、Google等平台均開始刪除與神學士有關的帳號，推特(Twitter)則無，成為當前神學士主要的發聲管道，此事受到質疑，尤其考慮到推特已將前總統川普的帳號停權。

神學士 阿富汗 社群媒體

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